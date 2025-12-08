³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥ª¥ó¡¢¥Ï¥ªÃæ¹ñ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬Ä¶¼ÂÁ©·¿ Ãæ¹ñ¸ìÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡ÖÃæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤ËÄÌÌõ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÅÌîÂî¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤ー¥ª¥ó¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ªÃæ¹ñ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæ¹ñ¸ìÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡ÖÃæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤ËÄÌÌõ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ì³Ø³Ø½¬¤Ï¤è¤¯¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¡ÖÎý½¬¡×¤È¡Ö»î¹ç¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¾åÃ£¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ñÏÃ¤È¤¤¤¦¡Ö»î¹ç¡×¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Îµ»Ç½¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢¼ÂÎÏ¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½éÃæµé¼Ô¡ÊÃæ¸¡3µéÄøÅÙ°Ê¾å¡Ë ¤Ï¡¢²ñÏÃ¡Ê»î¹ç¡Ë¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î¡Ö¸ÄÊÌ¤Îµ»Ç½¡×¤Î¤É¤³¤«¤Ë¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¤ÓÇº¤ß¤òÂÇÇË¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÄÌÌõ¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¹Ö»Õ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸ìÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¼Ô¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÍªÇÏ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÄÌÌõ³Ø½¬Ë¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤ä¡Ö¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î5¤Ä¤ÎÄÌÌõ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½éÃæµé¼Ô¸þ¤±¤Ë¼ÂÁ©¡¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½éÃæµé¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø½¬Ë¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¹ÖºÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ªÃæ¹ñ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÏÃæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤ä·ÝÇ½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤äÊ¸²½¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÄó¶¡¤·¡¢³§ÍÍ¤ÎÃæ¹ñ¸ì³Ø½¬°ÕÍß¤È¸ì³ØÎÏ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ ³«ºÅ³µÍ×
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²¬ËÜ¡¡ÍªÇÏ¡ÊÃæ¹ñ¸ìÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¼Ô¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿À¸Í»Ô³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¡£ºß¾å³¤ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢¿À¸Í»Ô³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¦ÂçºåÂç³Ø°åÎÅÄÌÌõÍÜÀ®¥³ー¥¹¹Ö»ÕÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤ÇÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¡¦¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¡¦Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥¥¯¥¿¥óÃæ¹ñ¸ì¡Ú¾åµéÊÔ¡Û¡Ù¡Ø³¤³Ñ¼·¹æ―·¯ÁÛ¤¦¡¢¹ñ¶¤ÎÆî¡Ù¤Ê¤É
¡Ú¥Ï¥ªÃæ¹ñ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ï¥ªÃæ¹ñ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï2004Ç¯¤Î³«¹»°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ìÉ¸½à¸ì¡¦ÂæÏÑ²Ú¸ì¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹âÉÊ¼Á¤ÊÃæ¹ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ²½¤Î»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Öe¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡ÖÄÌ³Ø¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¶µ°éÀìÌçµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÆþÌçÃæ¹ñ¸ì¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Ãæ¹ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¸¡Äê»î¸³ÂÐºö¡¦¹ñ²È»î¸³ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î»î¸³¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÆâÍÆ¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¸ì¶µ°é¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î²þ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤ー¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤ー¥ª¥ó¤Ï1973Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¸ì³Ø¶µ°é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç50Ç¯°Ê¾åÇÝ¤Ã¤¿³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¡£¡ÖÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¡×¤È¡Ö¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¨¤ë²ñÏÃÎÏ¤Î½¬ÆÀ¡¢¤Þ¤¿»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤«¤é¤ÏKDDI¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤ー¥ª¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈKDDI¥°¥ëー¥×¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿EdTech¤ò¿ä¿Ê¡£ÄÌ³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦AI¤Ë¤è¤ë²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¸ÅÌÍÍ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇ¤â¾åÃ£¸ú²Ì¤Î¹â¤¤³Ø½¬ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
