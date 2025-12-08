AFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹» ¥¤¥Î¥Ùー¥¿ーÍÜÀ®¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡Âè»°´üÀ¸¡Ê2026Ç¯4·îÆþ³Ø¡Ë¤Î½Ð´ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥°¥ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÍý»öÄ¹¡§¹çÀ¥ ¹¨µ£¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ëAFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ーÍÜÀ®¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂè»°´üÀ¸¡Ê2026Ç¯4·îÆþ³Ø¡Ë¤Î½Ð´ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢µ¯¶È¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¤Îµ¯¶È²È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀ¶È³¦¡¦»º¶È³¦¡¦³Ø³¦¤ÎÀìÌç²È¤¬¸ÄÊÌ¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£AFJ¤¬Í¤¹¤ë200°Ê¾å¤Î²ñ°÷¡¦ÃÄÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¨ÁÏ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÇÀ¶È¶µ°é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿©ÇÀ¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ³×¤Ø
ÆüËÜ¤Î¿©ÇÀ¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Î®ÄÌ¹½Â¤¡¢¾¦´·¹Ô¡¢¼ûµëÄ´À°¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¡¢¿©ÇÀ¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹½Â¤²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Ê¤É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡Ö²ÝÂê¤òµ¡²ñ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¡×È¯ÁÛ¤Ç¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×¤ä»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢IT¡¦DX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Û¶È¼ï¤ÎÃÎ¸«¤ò¸½¾ì¤ÈÀµ¤·¤¯ÀÜÂ³¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¿©ÇÀÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢AFJ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ¤È¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹½ÁÛ¤ò´ù¾å¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È·×²è¤Ø¤È¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬¤È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Êç½¸Í×¹à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/119427/table/47_1_a17afb18ae2188469e8d83bbee933824.jpg?v=202512081058 ]
¢£¡¡½Ð´ê¼õÉÕ´ü´Ö¤ª¤è¤Ó»î¸³ÆüÄø
½Ð´ê¤ª¤è¤Ó°ì¼¡»î¸³´ü´Ö¡¦¡¦¡¦2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
°ì¼¡»î¸³ ¹çÈÝÄÌÃÎ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
Æó¼¡»î¸³¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¡Ë¡¦¡¦¡¦2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Æó¼¡»î¸³ ¹çÈÝÄÌÃÎ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
½Ð´ê½ñÎàÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.afj.or.jp/assets/pdf/jaiam/innovator/exam/bosyuyoko.pdf
¢£¡¡¾©³Ø¶â¡¦³Æ¼ïÀ©ÅÙ
¡ãÆÃÂÔÀ¸À©ÅÙ¡ä
Æþ³Ø»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³ØÈñ¡Ê100Ëü±ß¡Ë¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤ÏÈ¾³Û¤òÌÈ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÂÔÀ¸A¡§³ØÈñÁ´³ÛÌÈ½ü¡ÊºÇÂç3Ì¾¡Ë
ÆÃÂÔÀ¸B¡§³ØÈñÈ¾³ÛÌÈ½ü¡ÊºÇÂç5Ì¾¡Ë
¡ã³èÆ°Èñ½õÀ®À©ÅÙ¡ä
ºß³ØÃæ¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¤ä²¾Àâ¸¡¾ÚÅù¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢ÈñÍÑ¡ÊºÇÂç40Ëü±ß¡Ë¤ò½õÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤ÏÁ´³ØÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥°¥ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êhttps://www.afj.or.jp(https://www.afj.or.jp)¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-10-13 ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸ËÉÊÀî¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー5³¬
Íý»öÄ¹¡§¹çÀ¥ ¹¨µ£¡Ê¸µ ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ ²òÀâ°Ñ°÷¼¼ ²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡Ë
ÀßÎ©¡§2012Ç¯2·î
²ñ°÷¿ô¡§206²ñ°÷¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¤Î±¿±Ä¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæÅù
¢£AFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤ÎÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ØÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¡Ù¤ÎÌ¾¤Ç2013Ç¯4·î¤Ë³«¹»¡£
ÇÀ¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¶µ°é¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÇÀ¶È¤òÊÑ³×¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¡¢¡ÖÇÀ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·Ð±ÄÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¶µ°éÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¡£2023Ç¯ÅÙ¤è¤êAFJ¡ÊAgriFuture Japan¡Ë¤ò´§¤·¤¿¡ØAFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¡Ù¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é²ÝÄø¤òÄó¶¡³«»Ï¡£
¡ØAFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥¿ーÍÜÀ®¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¡Êhttps://www.afj.or.jp/jaiam/innovator/(https://www.afj.or.jp/jaiam/innovator/)¡Ë
¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¤è¤êµ¯¶È¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÂÁ©½Å»ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤«¤é²¾Àâ¸¡¾Ú¡¢»ö¶È·×²èºöÄê¤òºÇÃ»1Ç¯¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡ØAFJÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¡Êhttps://www.afj.or.jp/jaiam/onlineschool/(https://www.afj.or.jp/jaiam/onlineschool/)¡Ë
½¢ÇÀÇ¯¿ô¤ä·Ð±ÄÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë³Ø¤Ó¤ä¥¹¥¥ë¡¢²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´¤Î¼õ¹Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
¢£¥¢¥°¥ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ°÷°ìÍ÷¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë