´ë¶È¤Î²ñ·×½èÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡¡BPaaS¡ÖOneVoice Palette¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÎÂ¿¸« ºØ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖGiÄÌ¿®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤ÎÀÁµá¥Çー¥¿¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ñ·×½èÍý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOneVoice Palette¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥µ¥Þ¥êー
- ¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§OneVoice Palette
- Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë
- ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§¡ÖGiÄÌ¿®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÀÁµá¥Çー¥¿¡Ê°Ê²¼¡¢BPO¥Çー¥¿¡Ë¤ò¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈËè¤Î²ñ·×½èÍý¤ä»ÅÌõ¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢
²ñ·×½èÍý¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
- ¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼«Í³¤ËºîÀ®¡§¡ÖÉéÃ´ÉôÌç»ÅÊ¬¤±¡×¡Ö²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Çー¥¿ºîÀ®¡×Åù¡¢¸ÄÊÌÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ
¡¡¡¦¼ÒÆâ¥Þ¥¹¥¿¤ÎÅêÆþ¤¬²ÄÇ½¡§BPO¥Çー¥¿¤È¼ÒÆâ¥Þ¥¹¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ò¹¥¤ß¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇËè·î¼«Æ°À¸À®
¡¡¡¦ÊØÍø¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¡§²ñ·×½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÅÏÃ²óÀþ´ÉÍýÉ½¡×Åù¡¢BPO¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
- ÂÐ¾Ý¡§¡ÖGiÄÌ¿®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ
- ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://palette.invoice.ne.jp/
BPaaS¡§Business Process as a Service¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡ÊBPO¡Ë¤·¡¢
À®²Ì¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊSaas¡Ë·ÐÍ³¤Ç¼õ¤±¤È¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤³¤È
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê¤È¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡ÄÌ¿®ÎÁ¶â°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡ÖGiÄÌ¿®¡×¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦ÎÁ¶â°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤ÎÀÁµá¥Çー¥¿¤ò¡ÖGi-Portal¡×¡ÖOneVoice¸ø¶¦-Portal¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö³Æ¼ïPortal¡×¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤è¤ê¡¢²óÀþ¡¦µòÅÀ¡¦¥°¥ëー¥×Ã±°Ì¤Ç¤Î¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëBPO¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Ë²ñ·×½èÍý¡¦´ÉÍýÊýË¡¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÆÍÑÅª¤Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²ñ·×½èÍý¶ÈÌ³¤Î½½Ê¬¤Ê¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖOneVoice Palette¡×¤Ë¤è¤ê³Æ¼ïÄó¶¡¥Çー¥¿¤È¤ªµÒÍÍ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿ºîÀ®¤ä½ÐÎÏ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë²ñ·×½èÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹
±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡§°ËÆ£ ·Ã°ì
TEL¡§03-5275-7211¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL:https://www.invoice.ne.jp/