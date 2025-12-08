TENTIAL¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥¨¥¢¡ÖBAKUNE¡×Â¾2¾¦ÉÊ¤ò12·î1Æü¤è¤ê»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë ¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥¾ー¥ÈÍÕ»³¤ËÆ³Æþ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥¾ー¥ÈÍÕ»³¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®ÌîËÓÈþ¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTENTIAL¡Ê¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÀ¾ÍµÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡Ë¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3¼ï¤Î¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÀ½ÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢TENTIALÀ½ÉÊ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È¿çÌ²¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¡É¤Ï¡¢¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¤ÎÍýÇ°¤È¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»º¸å¤Î¿´¿È¤Î²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚYOUTUBE¡Û¼è¤êÁÈ¤ß¥àー¥Óー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=9F9dKlmCFvg ]
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
»º¸å¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÊÑ²½¡¦¼øÆý¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¿È¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤Î²óÉü¤ËÉ¬Í×¤ÊµÙÂ©¤ò¼é¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿çÌ²¥¦¥§¥¢¤ä¥ê¥«¥Ð¥êーÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»º¸å¤Î½÷À¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ÎÃæ¤Ç¿çÌ²»þ´Ö¤¬ÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¤¤«¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¡Ö»º¸å¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë ¿çÌ²¡õ¥ê¥«¥Ð¥êー¡× ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÙÀÚ¤ì¿çÌ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÈèÏ«¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ¤ÎÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤È³ÐÀÃ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥Þ¥Þ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÀ½ÉÊ¤¬»ý¤Ä
¡¦²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁÇºàÀß·×
¡¦¿ÈÂÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹½Â¤
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤â°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²÷Å¬À
¤¬Åö»ÜÀß¤ÎÍýÇ°¤È¹çÃ×¤·¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢»º¸å¤Î½÷À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤´²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¸å¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¿çÌ²¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥à¥º ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²®ÌîËÓÈþ¥³¥á¥ó¥È
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥¾ー¥ÈÍÕ»³¤Ç¤Ï¡¢³«¶È°ÊÍè ¡È»º¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡É ¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¿ÈÂÎ¤â¿´¤âÂç¤¤¯¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÉü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°åÎÅ½èÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¡È°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤³¤È¡É¡ÈÉéÃ´¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤³¤È¡É ¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²óÆ³Æþ¤·¤¿TENTIALÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¼Á¤ò³Î¼Â¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿´¤¬´Ë¤à¤è¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢Ìë´Ö¼øÆý¤¬Â³¤¯¥Þ¥Þ¤Î¿çÌ²¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏÊú¤Ã¤³¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÂ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢´ÛÆâ°ÜÆ°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ï»º¸åÆÃÍ¤ÎÂÎ²¹ÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ØÆ³¤¯¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤Î¼è¤ìÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡Ù¡Ø»º¸å¤Î¼«Ê¬¤òÃúÇ«¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤Î»þ´Ö¤ò ¡È¿É¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ë´ü´Ö¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡È²óÉü¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò²º¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë´ü´Ö¡É ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£TENTIALÍÍ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Ç¤Î²þÁ±¡¦Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¸¦µæ½ê Æ£ÅÄ¼ùÎ¤¥³¥á¥ó¥È
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥¾ー¥ÈÍÕ»³ÍÍ¤Ë¤Æ¡¢»º¸å¤Î¤ªÊìÍÍÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¿çÌ²¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤Ï¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿çÌ²»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£º£²ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¸÷¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤è¤ë¿çÌ²´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¼Á¤Î¹â¤¤µÙÂ©¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤¬»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆþÌ²Ä¾¸å¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡ÖÆþÌ²¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤¬È¼¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TENTIAL¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»º¸å¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤¹³§ÍÍ¤¬¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
´ü´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～
¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¡§
¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE Pajamas Dry¡×¾å²¼¥»¥Ã¥È...¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£ー¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÄó¶¡
¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥ó¥À¥ë¡ÖRecovery Sandal Slide Black¡×...Á´¼¼ÀßÃÖ
³Ý¤±ÉÛÃÄ¡ÖBAKUNE Comfoter All Seasons¡×...¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ä¥¤¥ó¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥àÀßÃÖ
³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTENTIAL¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEOÃæÀ¾ÍµÂÀÏº¤Ï¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤ËÉÂµ¤¤ÇÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤¿¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ÈÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄË´¶ ¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¤òÁÏ¶È¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTENTIAL¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÃÎ¸«¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡Ç½À¤òÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£24»þ´Ö365Æü¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¤Ï¡¢·ò¹¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÀ¾ÍµÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§¢©141-0001¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî6-7-29 ¥¬ー¥Ç¥ó¥°¥ì¥¤¥¹ÉÊÀî¸æÅÂ»³ Åì´Û5³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://corp.tential.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡ØTENTIAL¡Ù¡§¡¡https://tential.jp/
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥¾ー¥ÈÍÕ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þー¥à¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢»º¸å¤ÎÊì¿Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£½Ð»º¸å¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ë¥×¥í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¸µ¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ°é»ù¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾Ç¤é¤º¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿çÌ²¤äµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢24»þ´ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤«¤ë¥Ù¥Óー¥ëー¥à¤ò´°È÷¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï½õ»º»Õ¤äÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤â°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÝôÍá»ØÆ³¤Ê¤É¿·À¸»ù¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Î»ÅÊý¤â»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£»º¸å¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ëÍøÍÑ¤Ï¡¢»º¸åÄ¾¸å～À¸¸å4¤«·îÌ¤Ëþ¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢À¸¸å1ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²£¿Ü²ì»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï»ÜÀß¸«³Ø¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔÆâ¡¦²£ÉÍ¤«¤éÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â½ËÆü¡¦½µËö¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©240-0107¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¾ÅÆî¹ñºÝÂ¼£±ÃúÌÜ4-3
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÔÆâ¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¡¢¿à»Ò±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç20Ê¬
»ÜÀßÆâÀßÈ÷¡§
¥Ù¥Óー¥ëー¥à¡¢ÝôÍá¥¹¥Úー¥¹¡¢¼øÆý¥¹¥Úー¥¹¡¢ÂÅò¡¢´äÈ×Íá¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥ó¥È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢ÂçÍá¾ì¡ÊÃË¡¿½÷¡Ë ¡¢¥Þ¥à¥º¥¯¥é¥¹¥ëー¥à¡¢¥Ë¥åー¥Üー¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Úー¥¹¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥é¥ó¥É¥êー¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹
ÉÕÂ°¹ÖºÂ¡§
¼øÆý»ØÆ³¡¢ÝôÍá»ØÆ³¡¢°é»ù¹ÖºÂÅù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://www.mom-garden.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/mom_garden_resort_hayama/
X¡§https://x.com/mom__garden
note¡§https://note.com/mom_garden
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sangokeamomgarden?lang=ja-JP
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥à¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥à¥º¡Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×¡Ë
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®ÌîËÓÈþ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©169-0072 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-8-8
¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¡§1986Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é¡¦»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±