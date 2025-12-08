¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·µòÅÀ¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¥¦¥§¥ë¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³ÈÂç～À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁë¸ý¶¯²½ LINE¤Ç24»þ´Ö¼õ¤±ÉÕ¤±ÂÎÀ©¤Ø～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¥ê¥âー¥È¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¹¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤µòÅÀ¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¥¦¥§¥ë¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Î2µòÅÀÌÜ¤ò2026Ç¯3·î¤Ë¼Ç¥¨¥ê¥¢¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë"¤ß¤º¤Û¤Î¿Í"¤ò±é¤¸¤ëWEB¥àー¥Óー¤ò12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶âÍ»¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥ê¥âー¥È¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæÌó2.1ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÆüÆüÃæ¤ÎÍèÅ¹¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃëµÙ¤ß¤äµÙÆü¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÎÊ£¿ô²óÌÌÃÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÀìÇ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°ì´Ó¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¥ê¥âー¥È¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¥¦¥§¥ë¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¶áÇ¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÇ¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿µòÅÀ¤òÀß¤±¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¥¦¥§¥ë¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§
£±.ÀìÇ¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ÂÐ±þ
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ëÏ¢·È¤ÈLINE¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¦ÅÅÏÃ¡¦LINE¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤äÍúÎò¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÁêÃÌÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢LINE¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¤ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£24»þ´ÖÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡Ê²óÅú¤ÏÍ¿ÍÂÐ±þ»þ´ÖÆâ¡Ë¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥µ¥Ýー¥È
¡¡À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÀìÇ¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¸½ºß¤Î2ÇÜ¤ËÁý°÷¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Î³ÈÂç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¸ÜµÒ¿ô¤ÎÇÜÁý¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Ç§ÃÎ¸þ¾å¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÄÉµá¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ç¤Ï¸ÜµÒËþÂÅÙ90¡ó°Ê¾å¤ÎÃ£À®¤È°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÃúÇ«¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÜÆÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿WEB¥àー¥Óー¤â¸ø³«
¡¡ËÜWEB¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ñ»º±¿ÍÑÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë"¤ß¤º¤Û¤Î¿Í"¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤äÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ°²è³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×ÊÓ
½Ð±é¡¡¡¡¡§ÜÆÁÒÆà¡¹
¸ø³«Æü»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡ËAM10:00
¸ø³«¾ì½ê¡§¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mizuhobank.co.jp/help/dial4.html
¡¡º£¸å¤â¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥ê¥Æー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÊØÍø¤Ç°Â¿´¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥ê¥âー¥È¤Î³Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç²÷Å¬¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£