Automotive Grade Linux¡¢Software Defined Vehicle ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ SoDeV ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÈ¯É½
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ Automotive Grade Linux Launches Open Source SoDeV Reference Platform to Accelerate Software Defined Vehicles ¤Î»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹ : https://www.automotivelinux.org/announcements/sodev/
2025Ç¯12·î5Æü ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³È¯ ー ¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ーµ»½Ñ¸þ¤±¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¶È³¦²£ÃÇÅª¤Ê¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Automotive Grade Linux(https://automotive.linuxfoundation.org/) (AGL) ¤ÏËÜÆü¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀ©Ìó¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹SDV¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ÂÁõ¡ÖSoDeV¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡¢¤ª¤è¤ÓAGL Software Defined Vehicle (SDV) ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥°¥ëー¥×¤¬¼çÆ³¤¹¤ëSoDeV¤Ï¡¢AGL Unified Code Base (UCB) ¤ÈLinux Foundation¤¬¥Û¥¹¥È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ECU¤ÎÅý¹ç¡¢²¾ÁÛ²½¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ãê¾Ý²½¡¢¼¡À¤Âå¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£SoDeV¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤Î¹×¸¥¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¡¢¥ë¥Í¥µ¥¹ ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Automotive Grade Linux¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëDan Cauchy¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¿·¤ÎSDV¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏLinux Foundation¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SoDeV¤Ï¡¢AGL¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ëUnified Code Base¤ò¡¢Linux¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¢VirtIO¡¢Xen¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡¢Zephyr RTOS¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼Âµ¡¤ÎSoC¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¾å¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¡¢»öÁ°¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿Ã±°ì¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¼«¿È¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤ÊÅý¹çºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SoDeV¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ SDV µ»½Ñ¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¡¦Å¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÄÚÆâ°ìÍº»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSDV¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£AGL SoDeV ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー (OEM) ¤¬ºÇ¿·¤Î¼ÖºÜ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò³«È¯¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î½¸Ìó¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Ê£¿ôÀ¤Âå¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î¿×Â®¤ÊºÎÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
AGL SoDeV¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎSDV¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AGL SoDeV¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼çÍ×¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
- AGL Unified Code Base (UCB): ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¶È³¦¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëLinux¥Ùー¥¹¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
- Linux ¥³¥ó¥Æ¥Ê¡§¶¦Í¤µ¤ì¤¿ Linux ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÊ¬Î¥´Ä¶¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¥¿¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡Ç½¤òÆ±°ì¥×¥í¥»¥Ã¥µ¾å¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Unified HMI¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¤«¤é AGL ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡¢½ÀÆð¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²¾ÁÛ²½¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡£
- VirtIO¡§OASIS ¤Ë¤è¤êÉ¸½à²½¤µ¤ì¡¢Linux ¥«ー¥Í¥ë¤Ë¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹²¾ÁÛ²½¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó´Ö¤Ç½ÀÆð¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Xen(https://xenproject.org/?__hstc=11536619.32f4e4244739b8ed97c70d0680d9341b.1730332236113.1764555224168.1764983235274.23&__hssc=11536619.3.1764983235274&__hsfp=3186194776)¡§Linux Foundation ¤Ë¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Type 1 ¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡£
- Yocto Project(https://www.yoctoproject.org/?__hstc=11536619.32f4e4244739b8ed97c70d0680d9341b.1730332236113.1764555224168.1764983235274.23&__hssc=11536619.3.1764983235274&__hsfp=3186194776): ³«È¯¼Ô¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥àLinux¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢Linux Foundation¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¡£
- Zephyr(https://www.zephyrproject.org/?__hstc=11536619.32f4e4244739b8ed97c70d0680d9341b.1730332236113.1764555224168.1764983235274.23&__hssc=11536619.3.1764983235274&__hsfp=3186194776): IoT¤ª¤è¤ÓÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Ë°ÂÁ´¤Ç¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿RTOS¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëLinux Foundation¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
- ELISA Project(https://elisa.tech/?__hstc=11536619.32f4e4244739b8ed97c70d0680d9341b.1730332236113.1764555224168.1764983235274.23&__hssc=11536619.3.1764983235274&__hsfp=3186194776): AGL¤Ï¡¢Linux Foundation¤ÎELISA Project¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SoDeVÆâ¤Ç¾Íè¤ÎASILµ¡Ç½°ÂÁ´¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CTO¤Ç¤¢¤ë ¿å»³Àµ½Å»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÇÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Unified HMI¡¢VirtIO ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹²¾ÁÛ²½¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AGL SoDeV¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼ÂÁõ¤ò¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥Áー¥à¤Ï¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
SoDeV¤Ï¡¢²¾ÁÛ´Ä¶¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¤ª¤è¤ÓAGL¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¸þ¤±SoC¸þ¤±¤Ë¡¢2026 Ç¯½éÆ¬¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
SoDeV¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤«¤é10Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAutomotive Linux Summit(https://events.linuxfoundation.org/automotive-linux-summit/)¤Ç¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£AGL¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëDan Cauchy¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢AGL SDV ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹×¸¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SoDeV¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://lf-automotivelinux.atlassian.net/wiki/spaces/VE/overview)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SoDeV architecture
###
Automotive Grade Linux (AGL) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Automotive Grade Linux (AGL) ¤Ï Software-Defined Vehicle (SDV) ¸þ¤±¤Î¼çÍ×¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¿·µ¡Ç½¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¢¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òOTA (over-the-air) ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¤Î¼ÖÎ¾¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AGL¤ÏLinux Foundation¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¥¿¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤ÎÃ±°ì¤Î¶¦Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÃÇÊÒ²½¤ò¸º¤é¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AGL ¤Ï³«È¯¤È»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤ª¤è¤ÓSDV¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£