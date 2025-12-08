¹ñÆâ150Å¹ÊÞ¤Îzen place¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡Özen place pilates ¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¡×2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
ºÇÀèÃ¼¸¦µæ·ë²Ì¡¦²Ê³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈDX¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎWeb3.0 DX´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏÂ¤¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZEN PLACE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈøºêÀ®É§¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¤Ä¤¯¤Ð±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¹¥Î©ÃÏ¤ËÁë¤¬Âç¤¤¯ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ë³Æ¼ï¥Þ¥·¥ó¤ò´°È÷¤·¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡Özen place pilates ¤Ä¤¯¤Ð ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦ÂÎ¸³¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.zenplace.co.jp/studios/pilates-tsukuba
±Ø¶á¡¢¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¹¤¯³«ÊüÅª¤Ê¡Özen place pilates ¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¡×
¡Özen place pilates ¤Ä¤¯¤Ð ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¤Ä¤¯¤Ð±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«ÊüÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¿·¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
³Æ¼ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥Þ¥·¥ó¤ò´°È÷¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î»ñ³Ê¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¦ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¨¥Ç¥å¥±ー¥¿ー¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Özen place pilates ¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¡×³µÍ×
¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª½»½ê
¢©305-0032
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃÝ±à1-6-1 ¤Ä¤¯¤Ð¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°2³¬
¡¦ºÇ´ó¤ê±Ø
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¤Ä¤¯¤Ð±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊÂÎ¸³Í½Ìó¡ËURL
https://www.zenplace.co.jp/studios/pilates-tsukuba
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ
050-3355-5225¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ¡Ë
¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
tsukuba.pilates2@zenplace.co.jp
Âç¿Í¤Î¿·½¬´·¡ª¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡Özen place pilates¡×
50Âå¤«¤é¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿´¿È¤ÎÈ¯¸« ― ½é¿´¼Ô¡¢¥·¥Ë¥¢¡¢ÃËÀ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë
zen place¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¤Ê¤É¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥·¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡¦¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥·¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Þ¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÁ´¼ïÎà¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡¢À¤³¦´ð½à¤Î»ñ³Ê¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¨¥Ç¥å¥±ー¥¿ー¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌÜÅª¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼õ¹ÖÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¿ôNo.1¢¨1¡Özen place¡×¤ÎÆÃÄ¹¡¡
¹ñÆâ150Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ªzen place¤ÏÂ¾Å¹ÍøÍÑ²ÄÇ½¢¨£²¤Ç¡¢Í½Ìó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Êý¡¦±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Þ¥Ã¥È¡¿¥Þ¥·¥ó¢¨2¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¿¥°¥ëー¥×¡¢Éý¹¤¯ËÉÙ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó
Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤´¼«¿È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¿¥Þ¥·¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¢¨2¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤ä¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¥°¥ëー¥×¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô¤È¼õ¹ÖÊýË¡¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇÂ®¤ÇºÇÂç¸Â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄ«7:00~Ìë22:00¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¼õ¹ÖOK!
°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¦³°½Ð¤òÈò¤±¤¿¤¤Æü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤´¼«Âð¤Ê¤É¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óLIVE¤Ç¼õ¹Ö²ÄÇ½¡£²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÁ´¹ñ150Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î±Ø¶á¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂ¾Å¹ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡ª¢¨2
¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥è¥¬Î¾Êý¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª»Å»ö¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÁ°¸å¤ä½ÐÄ¥Àè¡¦Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü³Æ¼ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥Þ¥·¥ó´°È÷¢¨3¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥Þ¥·¥ó¡Ê¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¥¢ー¡¢¥é¥Àー¥Ð¥ì¥ëÅù¡Ë¤ò´°È÷¡£¥Þ¥·¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï¥Þ¥·¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1: ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
¢¨2: Å¹ÊÞ¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤êº¹³Û¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3: ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ß
zen place ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤È¤Ï
zen place ¤Ï¹ñÆâ150Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤ò³Ø¤Ö»ØÆ³¼Ô¤¬1,400¿Í°Ê¾å¤¤¤ëÆüËÜ ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£ 2004 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¶È³¦ ¥È¥Ã¥×¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥Þ¥·¥óºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëBalanced Body(R)¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£ ¥¹¡¦¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¤äÃÄÂÎ¤ÈÄó·È¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ zen place ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¤¿¤Á¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤È³Ø¤Ó¤ò ¿¼¤á¡¢Ç¾¤Î³µÇ°²½¡¢Ç¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÎ³Ð¡¢¼ÂÁ©¤Ç²Ê³ØÅª¤ËÎ©¾Ú¤µ¤ì¤¿zen place ¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£ ¥¹¡¦¥è¥¬¤ÇWell-being¤ÎÁÏÂ¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¸å¡¢3Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º£¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢
»Å»ö¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¤¤
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¡¢Èþ¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¡Ä
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Æ¬ÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä²ÖÊ´¾É
ÉÔÌ²¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢À¸ÍýÄË¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡¢ÉÔÇ¥¡Ä
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤äÄË¤ß¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡Ä
1Ç¯¸å¡¢3Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢
¤³¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
zen place¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤¿
¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡¦¾õÂÖ¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¿´¤¬¡¢
¤½¤·¤ÆÇ¾¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
zen place¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤Ï¡¢
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¡¢¿ÈÂÎ¡¢Ç¾¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÈùºÙ¤ÊÉôÊ¬¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë
¡Ö´¶¤¸¤ë¤òÃµ¤¹¡×¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡£
Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ê¡¢
°ìÊâ¤Å¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡£
¿Í´Ö¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¿¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢Better Person¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒZEN PLACE¡¡¡¡
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÀ¤³¦ºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¡×ZEN PLACE¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈDX¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëWell-being Development Company¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¸¦µæ·ë²Ì¡¦²Ê³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¡¢DX¡¦Web3.0¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¤ä³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëÍÜÀ®¥³ー¥¹¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¤äAI²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¤«¤Ê°ìÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢¤µ¤é¤ËÌÈ±Ö¤äÆâÂ¡µ¡Ç½¤ÎÄ´Àá¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¸ÂÎµ¡Ç½¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëCBD¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ä¼«¼Ò³«È¯¤Ê¤É¡¢ZEN PLACE¤é¤·¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ÇHolistic Wellness¤ÈWell-being¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ZEN PLACE¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÌ¤Íè¤Ø－
¾¦¹æ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ZEN PLACE
ÂåÉ½¼Ô ¡§Èøºê À®É§
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£³ÃúÌÜ£±£²－£³£¶¥ï¥¤¥Þ¥Ã¥Ä¹Èø4³¬
¶È¼ï ¡¡¡§¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢
