2025Ç¯11·î¤ÎFX¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¼ÂÀÓ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
SBI FX¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ¹ÔÀ¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ÎFX¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶È³¦¤Ç¤âºÇÎÉ¿å½à¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯11·î¤ÎÊÆ¥É¥ë/±ß¤Î1ËüÄÌ²ß¤¢¤¿¤ê¤Î¼õ¼è¼ÂÀÓ¤Ï59,421±ß¤Ç¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤¹¤ë¤È3.97¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯12·î1Æü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢FX¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ10,000ÄÌ²ß¤òÊÝÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×³Û¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯11·î30Æü¤Î³ÆÄÌ²ß¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÁÛÄê¹ØÆþ³Û¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸1ÇÜ¡Ë¤Ç½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿Ç¯Î¨´¹»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿ôÃÍ¤Ï¾åµ´ü´ÖÆâ¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë·×»»¾å¤ÎÂ»±×¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤ÍýÏÀÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ç»»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¾åµ¤ÎÇ¯Î¨¤ÈÁê°ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÈæ³ÓÉ½¤Ï2025Ç¯11·î¤Î1¥ö·î´Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿FX¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1ËüÄÌ²ß¤¢¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»Ô¾ì¡¦¶âÍø¾ðÀªÅù¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤êÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¶âÍø¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏSBI¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Î¤â¤È¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙNO.1´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿¿¤Ëµá¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¡Ö¶âÍøº¹Ä´À°Ê¬¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢2¥ö¹ñ´Ö¤Î¶âÍøº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÍø±×¤Ç¤¹¡£³°²ßÍÂ¶â¤Î¤è¤¦¤Ë´ü´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ÈÆ±¿å½à¤òÆü³ä¤ê¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤Ç²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
FX¤ÏÇäÇã¤Ë¤è¤ëº¹±×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶âÍø¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ý±×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍø¿å½à¤Î¹â¤¤¿·¶½¹ñÄÌ²ß¤Ê¤É¤Ï¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¹â¤¯¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼è°·¿ô¤Ç¤¢¤ë34ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º
Ä¹´üÊÝÍ¤¹¤ëºÝ¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë°ìÄê³ÛÊ¬¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÉÕ¤¤Ä¤ß¤¿¤Æ³°²ß¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©FX¡Ê°¦¾Î¡§¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÉÕ¤¤Ä¤ß¤¿¤Æ³°²ß¡Ë
¢£¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
