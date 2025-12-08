¡Ú¤æ¤º°Ã¡Û¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡ÖËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë ¤«¤Ë¤·¤ã¤Ö¡×¡ÖÍÆ¬ ³¤Ï·¤·¤ã¤Ö¡×ÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£ ±ûÇ·)¤¬Á´¹ñ110Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã¡Ù(°Ê²¼¡¢¤æ¤º°Ã)¤Ï¡¢¡Ö¡ÚËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡Û¤«¤Ë¤·¤ã¤Ö¡×¡Ö¡ÚÍÆ¬¡Û³¤Ï·¤·¤ã¤Ö¡×¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤æ¤º°Ã¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÚËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡Û¤«¤Ë¤·¤ã¤Ö¡×¡Ö¡ÚÍÆ¬¡Û³¤Ï·¤·¤ã¤Ö¡×ÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£»²²ÃÊýË¡
¡¦¤æ¤º°Ã¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@yuzuan_official¡×¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¦´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
https://x.com/yuzuan_official/status/1997788373482979402?s=20
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î£¸Æü(·î)～2025Ç¯12·î17Æü(¿å)
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
ÃêÁª¤Ç¹ç·×10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¤æ¤º°Ã¥¢¥×¥ê¤ª¿©»ö¥¯ー¥Ý¥ó10,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ÃêÁª¡¦ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸·Àµ¤ÊÃêÁª¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢£±½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¸ø¼°X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î»Ý¤ÈÁ÷ÉÕÀè¤´ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇÛÉÛ»þ´ü
¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤Ï2026Ç¯£±·î¾å½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤º°Ã¡Ù¸ø¼°¥¢¥×¥ê¾å¤Ë¤Æ³ä°ú·ô¤òÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ä¾ÞÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÅöÁª¤Î¸¢ÍøµÚ¤Ó¾ÞÉÊ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦Å¾Çä¡¦¤½¤ÎÂ¾½èÊ¬¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¦¼¡¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
ーー´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ËÉ¬Í×¹àÌÜ¤¬ÆþÎÏ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
ーー¤½¤ÎÂ¾±¿±Ä¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
¡Ø¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼÷»Ê¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÏÂ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë--¤½¤ì¤¬¡¢¤æ¤º°Ã¤Ç¤¹¡£ÏÂ¿©ÎÁÍý²°¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿µ»¤ÈÌÜÍø¤¤ò³è¤«¤·¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾Æ¤¡¦Å·¤×¤é¡¦°ïÉÊÎÁÍý¡¦´ÅÌ£¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Öµ¨Àá¤Î¤æ¤º°Ã¥³ー¥¹¡×(ÀÇÈ´3,480±ß/ÀÇ¹þ3,828±ß)¤Ç¤Ï¡¢½ÏÀ®µí¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ä30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖìÔÂô¥³ー¥¹¡×(ÀÇÈ´4,480±ß/ÀÇ¹þ4,928±ß)¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÓµí(¸ò»¨¼ï)¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¤È¤í¡¦´Ý¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¦¤¦¤Ë¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¼÷»Ê¤ä¡¢¾åÅ·óÏÍå¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öµ¨Àá¤Î¾¾²ÖÆ²¥é¥ó¥Á¡×(ÀÇÈ´1,090±ß/ÀÇ¹þ1,199±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸æÁ·¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Ï¥ì¤ÎÆü¡É¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¡Ö¤ªÃÂÀ¸ÆüÆÃÅµ¥×¥é¥ó¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÃúÇ«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤äµÇ°Æü¤ò¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇäÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¥Úー¥¸(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ø¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã¡Ù¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§
Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ±ûÇ·
ÁÏ¶È¡§1949Ç¯12·î
ÀßÎ©¡§1969Ç¯£¹·î
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÀ¾´äÅÄ£µÃúÌÜ£·-11
»ñËÜ¶â¡§59²¯±ß(2025Ç¯£¶·î30Æü¸½ºß)
Çä¾å¹â¡§1,239²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
¢¨¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞÇä¾å¹â¡¡Ìó1,765²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¸³«
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¾ÆÆù¤¤ó¤°/´Ý¸»¥éー¥á¥ó/ÆóÂåÌÜ´Ý¸»/½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó/¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã/¤ª¹¥¤ß¾ÆËÜÊÞ/µû³»°Ëæ ¤²¤ó²°/¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹/½ÏÀ®¾ÆÆù Æù¸»/µí¤¿¤óÂç¹¥¤ ¾ÆÆù¤Ï¤Ã¤Ô¤£/¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤«¤ë¤Ó Â¾
½ÐÅ¹¾õ¶·¡§¹ñÆâ767Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁÄ¾±Ä512Å¹ÊÞ¡¢FC255Å¹ÊÞ)¡¢³¤³°73Å¹ÊÞ(2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß)
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.monogatari.co.jp/