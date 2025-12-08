¡Ú2026Ç¯1·î5Æü¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ÛG-tle¤¬¡È»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¡É¤ò¿¤Ð¤¹¿·¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡³«»Ï
Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à G-tle¡Ê¥¸ー¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î5Æü¤è¤ê¿©°é¡¦À®Ä¹´ü¶Ú¥È¥ì¡¦À¸³è½¬´·²þÁ±¡¦¼«¸Ê¸úÎÏ´¶°éÀ®¤òÅý¹ç¤·¤¿
¡Ö»Ò¤É¤âÀ®Ä¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡× ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿84.3ºÐ¡ÊWHO¡Ë ¤ª¤è¤Ó ·ò¹¯¼÷Ì¿74.1ºÐ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È¤Î 10.2Ç¯¤Îº¹ ¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»²²ÃÎ¨¤Ï3.3¡ó¡ÊIHRSA¡Ë ¤È¼çÍ×¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡É ¤¬½½Ê¬¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
G-tle¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö±¿Æ°¤À¤±¡×¡Ö¿©¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë
²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¤ò°é¤Æ¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡1. ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·¡ß¿ÈÂÎ¡ß¿´Íý¡×¤ÎÊ£¹ç²ÝÂê
À¯ÉÜ¥Çー¥¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´ðÈ×¤¬Â¿ÊýÌÌ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏÄã²¼¡Ê¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡Ë¡§»ýµ×ÎÏ¡¦¶ÚÎÏ¤¬10Ç¯°Ê¾åÄã²¼·¹¸þ Ä«¿©·ç¿©Î¨¡ÊÊ¸²Ê¾Ê¡Ë¡§Ãæ³ØÀ¸12.6¡ó¡¿¹â¹»À¸22¡ó ¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡Ë¡§Ê¿¶Ñ3～4»þ´Ö¡¿Æü ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡Ë¡§ÆüËÜ45¡ó¡¿½ô³°¹ñ70～80¡ó ¿ÈÂÎ¡¦À¸³è½¬´·¡¦¿´Íý¤Î»°ÎÎ°è¤¬Æ±»þ¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2. ÆüËÜ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡§¡Ö¼÷Ì¿¤ÏÄ¹¤¤¤¬¡¢º¹¤¬Âç¤¤¤¡×
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¡§84.3ºÐ¡ÊWHO¡Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¡§74.1ºÐ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¢ª º¹¡§10.2Ç¯
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È¤Îº¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤ª¤è¤Ó Æü¾ïÅª¤Ê·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤¬º¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤Ê¸²½ ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»²²ÃÎ¨¤ÏÊÆ¹ñ¡§22¡ó ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡§22¡ó ±Ñ¹ñ¡§15¡ó ¥É¥¤¥Ä¡§14¡ó ÆüËÜ¡§3.3¡ó¡ÊIHRSA¡Ë¤È¼çÍ×¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¢¡3. ¤Ê¤¼¶Ú¥È¥ì¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¡É¤È¤·¤Æ¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¢£²ÝÂê
¿Æ¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¡ÊÌîµå¡¦¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤ ¶Ú¥È¥ì¡áÂç¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¦Ç§¼± ½¬¤¤»ö¤È¤·¤Æ¤Î¶Ú¥È¥ìÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤
¢£ÇØ·Ê
¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò ÌÜÅª°Õ¼±¤¬Û£Ëæ ¶ÚÆù¡¦±ÉÍÜ¤Î²ÁÃÍ¤ÎÍý²òÉÔÂ À®Ä¹´ü¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¡4. ¼Â¤ÏµÕ¡£¶Ú¥È¥ì¤Ï¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤è¤êÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡É
¶Ú¥È¥ì¤Ï²ó¿ô ÉÃ¿ô »ÑÀª¤ÎÊÑ²½ ÂÎ´´¤Î°ÂÄê Èè¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
²Ê³ØÅª¤Ë¤â°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ø²æÍ½ËÉ¡Ê¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡Ë»ÑÀª²þÁ±¡á½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¡Ê¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ËBDNFÁý²Ã¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¸úÎ¨UP¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¡ËÀ®Ä¹´ü¶Ú¥È¥ì¤Ï°ÂÁ´¡ÊNSCA¸ø¼°À¼ÌÀ¡Ë¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºÇ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅØÎÏ¤¬À®²Ì¤ËÊÑ¤ï¤ë·Ð¸³¡á¼«¸Ê¸úÎÏ´¶ ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡5. G-tle¡Ö»Ò¤É¤âÀ®Ä¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÆÃÄ§
G-tle¤Ï ±¿Æ°¡ß¿©¡ßÀ¸³è½¬´·¡ß¼«¸Ê¸úÎÏ´¶ ¤Î4ÎÎ°è¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ¿©°é¡Ê²ÈÄí¥ì¥Ù¥ë¤Ç²þÁ±¤Þ¤Ç»Ù±ç¡Ë
Ä«¿©²þÁ± ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦Å´¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¶µ°é ·ìÅüÃÍ¥³¥ó¥È¥íー¥ë ²ÈÄí¤´¤È¤Î¸¥Î©²þÁ±»Ù±ç
£². À®Ä¹´üÀìÍÑ¤Î°ÂÁ´¤Ê¶Ú¥È¥ì
¹üÃ¼Àþ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·ÁÀ® »ÑÀª¡¦ÂÎ´´¤Î´ðÁÃ¥È¥ì ²Ä»ë²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×Àß·×
£³. À¸³è½¬´·²þÁ±
¿çÌ² ¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ À¸³è¥ê¥º¥à ²ÈÄí¤Î´Ä¶²þÁ±
£´. ¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Î°éÀ®
¡È¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Îー¥È¡É ²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÀ®Ä¹¤ò²Ä»ë²½ À®¸ùÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í
¢¡6. À®Ä¹¤ò¡ÖÄêÎÌ ¡ß ÄêÀ¡×¤Ç²Ä»ë²½
¡ÚÄêÎÌ¡Û
¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È²ó¿ô ¥×¥é¥ó¥¯ÉÃ¿ô ½ÀÆðÀ Ä«¿©Î¨ ¿çÌ² À¸³è½¬´·¥¹¥³¥¢
¡ÚÄêÀ¡Û
¼«¸Ê¸úÎÏ´¶ ½¸ÃæÎÏ °ÕÍß ´¶¾ð¤Î°ÂÄê ¿Æ»Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¡Ü3¥ö·î¥ì¥Ó¥åー¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡7. °åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
G-tle¤Ï°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢±¿Æ°¡ß¿©¡ßÀ¸³è½¬´· ¤ÎÊñ³ç»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ì¥ªÀ°·Á³°²Ê
»Ò¤É¤â¸þ¤±ºÂ³Ø¡¦¼Âµ» Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦´Ç¸î»Õ¸þ¤±À®Ä¹´ü¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸¦½¤ ±¿Æ°¡¦¿©¡¦À¸³è½¬´·¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀ°¤¨¤ëÍ½ËÉÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆ³Æþ
¹ÖºÂÉ÷·Ê£±.(https://leo-clinic.jp/staffblog/1578/)
¹ÖºÂÉ÷·Ê£².(https://leo-clinic.jp/staffblog/1595/)
¡üÅìË®Âç³Ø
Âç³ØÀ¸270Ì¾¤Ø¤Î¡Ö¶Ú¥È¥ì¡ßÇ¾²Ê³Ø¡ßÀ¸³è½¬´·¡×¹ÖµÁ ³Ø½¬¡¦½¸ÃæÎÏ¤ÈÀ¸³è½¬´·¤Î´ØÏ¢¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ
¡üÄ¹µ×¼ê»Ô¼«¼£ÂÎ
¿Æ»Ò¸þ¤±À¸³è½¬´·²þÁ±¥»¥ß¥Êー¡ÊºÂ³Ø¡Ü¼Âµ»¡Ë ²ÈÄí¤ÇÂ³¤¯·ò¹¯½¬´·¤ÎÀß·×¤ò»Ù±ç
¡ü¤¿¤ó¤Ý¤ÝÌô¶É
´µ¼Ô¸þ¤±·ì´É·ò¹¯¥»¥ß¥Êー
G-tle¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤À¤±¡×¡Ö¿©°é¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
À¸³è½¬´·¤¹¤Ù¤Æ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ëÊñ³ç·¿¥¢¥×¥íー¥Á ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡8. ÂåÉ½¤ÎÇØ·Ê¡§¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ëÉÔÅÐ¹»¤«¤é¤ÎºÆÀ¸
G-tleÂåÉ½¡¦ÆüÈæÌîÍ´»Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¶Ú¥È¥ì¤¬¡¢
¡Ö¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ØÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¡¢
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢
¡È»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¶µ°é¡É ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È¤Îº¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¸°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â´ü¤«¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤¬À®²Ì¤ËÊÑ¤ï¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è½¬´·¡¦¿©°é¥µ¥Ýー¥È
¡¦Ì¾¸Å²°È¯¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò·×²è
¢£Ï¢ÍíÀè
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à G-tle¡Ê¥¸ー¥È¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÅì»³ÄÌ4ÃúÌÜ8-3¥·ー¥º¥ó¥³ー¥ÈÅì»³3F¡ÊÃÏ²¼Å´Åì»³¸ø±à±ØÅÌÊâ10ÉÃ¡Ë
ÂåÉ½¡§ÆüÈæÌî¡¡Í´»Î¡Ê¤Ò¤Ó¤Î¡¡¤æ¤¦¤·¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË 10:00～22:00¡¿ÆüÍË 10:00～21:00¡Ê·îÍËÄêµÙ¡Ë
HP¡§https://g-tle.com/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://g-tle.com/contact/
Instagram¡§https://www.instagram.com/g_tle.official/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-1710-0813
¥áー¥ë¡§support@g-tle.com