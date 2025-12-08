¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³À¾Åìµþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤¿ÊÝ¸î¸¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¸¤¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¸¤¤Î¡Ö»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê±¿±Ä ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡§Î¬¾Î¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¢ ÂåÉ½Íý»ö¡§ÂçÀ¾·ò¾ç¡Ë¡×¤Ï¡¢À¾Åìµþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÂ´¶È¸¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÈÎ¤¿ÆÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤òÂ÷¤»¤ë¾ì½ê¡É¡£
¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¼«¿È¤â´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À´Ä¶¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¶¦À¸À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Â´¶È¸¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÈÊÝ¸î¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÊÝ¸î¸¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸µÌî¸¤¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÃ¦Áö¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤äÂ¾¤Î¸¤¤¬¶ì¼ê¡×¡ÖÃæ·¿¸¤°Ê¾å¤ÎÂÎ³Ê¡×¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¤´²ÈÂ²¤¬³°½Ð¤òÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤òÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¸¤¤ÈÎ¤¿ÆÍÍ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë³«Àß¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¼¼¤ÏÂç¤¤¯¡¢ºÇÂç5Æ¬¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢À¾Åìµþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¥ï¥ó¥³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤àÂ´¶È¥ï¥ó¥³¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÊÝ¸î¸¤¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢¥Û¥Æ¥ëÂÚºßÃæ¤ËÆ±»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤¬±óÊý¤Ø¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡Ö¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â´¶È¸¤¡È¥¸¥å¥Î¡É¤¬½ÉÇñÂè1¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¸¥å¥Î¡É¤Ï¡¢Â´¶ÈÁ°¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÎÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¸¤¤È¿Í¤È¤Î¶¦À¸¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Ï·Îð¤ÎÊÝ¸î¸¤¤¬²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥Ýー¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â¤´²ÈÂ²¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¸¤¤È¿Í¤¬¶¦¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸µÌî¸¤¤Ç¤¢¤ëÂ´¶È¸¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤ÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¤â¿·¤·¤¯²è´üÅª¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼èºà¤äµ»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÊÝ¸î¸¤¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡Ö¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ ¹ñÆâ³°¤Ç¼«Á³ºÒ³²¡¢ ¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¶Áè¤äÉÏº¤¤Ê¤É¿Í°ÙÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¿ÍÆ»´íµ¡¤äÀ¸³è¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ó¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦41¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢ ¶ÛµÞºÒ³²»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¶õÈô¤ÖÁÜº÷°åÎÅÃÄ¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¸¤¤äÇ¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ³èÆ°¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ËÉý¹¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://peace-winds.org
¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÉô¤Î¹Åç¤òµòÅÀ¤Ë¿ÀÀÐ¹â¸¶¥·¥§¥ë¥¿ー¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ11¤«½ê¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¡¦¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¸¤¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¸©¤Î¸¤¤Î»¦½èÊ¬µ¡¤Ï9Ç¯°Ê¾å²ÔÆ¯¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5,200Æ¬°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¸¤¤ò¾ùÅÏ¡¦ÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://peace-wanko.jp/