¡Ú¿·³ãÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÀÒ¤¬Á´¹ñ»°´§Ã£À®¡ª¡Û¤³¤ÎÀè100Ç¯»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬Àä»¿ÈÎÇäÃæ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò




È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº¡Ë¤¬2025Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ ¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¤â¤¬¤­¤Þ¤·¤áÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ø º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÆÉ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡§¤³¤Î°ìºý¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤¬¡¢Amazon Kindle¥¹¥È¥¢¤ÎÌµÎÁÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3ÉôÌç¤ÇÆ±»þ¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯12·î5Æü»þÅÀ¡Ë¡£


- ¥­¥ã¥ê¥¢ÉôÌç
- ·Ð±Ä³ØÉôÌç
- ¼ÂÁ©·Ð±Ä¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÉôÌç

È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¤Ç¤Î3´§Ã£À®¤Ï¡¢ ÃÏÊý¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¼¹É®¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



½ñÀÒ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.asia/d/90MIwuo
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼µ­QR¥³ー¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹



½ÐÈÇ¤ÎÇØ·Ê

AI»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶­¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¥¹¥­¥ë¤Î½ÅÍ×À­¤Ï¤à¤·¤í¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏ¸µÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤­¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥­¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Î¤â¤È¡¢ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§

¼ÂÁ©½Å»ë¤Î¹½À® - 4¾Ï¹½À®¤Ç¡ÖÀïÎ¬Åª»×¹Í¤ÈÏÀÍýÅª¥¢¥×¥íー¥Á¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÆâÌÌÅªÀ®Ä¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥­¥ë¤È¼ÂÁ©Åª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¼±¡×¤òÌÖÍå


¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿ - PDCA¡¢KPT¡¢5W2H¡¢SWOTÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢Â¨¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ


ÆÉ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ30Ê¬ÌµÎÁ¿ÇÃÇ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó - ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÄó¶¡¡ÊÀèÃå½ç¡Ë





»°´§Ã£À®¤ÎÇØ·Ê

ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¾®Ìø¹°ÂÀÏº¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤Î´ë¶È»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£


- ¼ÂÁ©À­¡§¸½¾ì¤ÇÂ¨»È¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¼ýÏ¿
- ÌÖÍåÀ­¡§ÀïÎ¬»×¹Í¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢°Õ»×·èÄê¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¥«¥Ðー
- ÉáÊ×À­¡§¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤­¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¸¶Â§¤òÄó¼¨
- ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§È¯Çäµ­Ç°¤ÎÌµÎÁ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿

½ñÀÒ³µÍ×

½ñÌ¾¡§¡Ø¤â¤¬¤­¶ì¤·¤àÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ø º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÆÉ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ù


Ãø¼Ô¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº


È¯¹Ô¡§È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î


²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë


ÈÎÇä¡§Amazon Kindle


²ñ¼Ò³µÍ×

¼ÒÌ¾¡§È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº


½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¡¦AI³èÍÑ»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°


URL¡§https://bansou-shien-partners.com/


ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò


Ã´Åö¡§¾®Ìø


¥áー¥ë¡§koyanagi@bansou-shien-partners.com


ÅÅÏÃ¡§080-4388-1822



È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò

ÂåÉ½¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¡¦AI³èÍÑ»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://bansou-shien-partners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§¾®Ìø
¥áー¥ë¡§koyanagi@bansou-shien-partners.com
ÅÅÏÃ¡§080-4388-1822