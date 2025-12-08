¡Ú¿·³ãÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÀÒ¤¬Á´¹ñ»°´§Ã£À®¡ª¡Û¤³¤ÎÀè100Ç¯»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬Àä»¿ÈÎÇäÃæ
È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº¡Ë¤¬2025Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ ¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¤â¤¬¤¤Þ¤·¤áÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ø º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÆÉ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡§¤³¤Î°ìºý¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤¬¡¢Amazon Kindle¥¹¥È¥¢¤ÎÌµÎÁÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3ÉôÌç¤ÇÆ±»þ¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯12·î5Æü»þÅÀ¡Ë¡£
- ¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç
- ·Ð±Ä³ØÉôÌç
- ¼ÂÁ©·Ð±Ä¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÉôÌç
È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¤Ç¤Î3´§Ã£À®¤Ï¡¢ ÃÏÊý¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¼¹É®¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.asia/d/90MIwuo
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼µQR¥³ー¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
½ÐÈÇ¤ÎÇØ·Ê
AI»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤à¤·¤í¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏ¸µÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Î¤â¤È¡¢ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§
¼ÂÁ©½Å»ë¤Î¹½À® - 4¾Ï¹½À®¤Ç¡ÖÀïÎ¬Åª»×¹Í¤ÈÏÀÍýÅª¥¢¥×¥íー¥Á¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÆâÌÌÅªÀ®Ä¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤È¼ÂÁ©Åª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¼±¡×¤òÌÖÍå
¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿ - PDCA¡¢KPT¡¢5W2H¡¢SWOTÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢Â¨¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ
ÆÉ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ30Ê¬ÌµÎÁ¿ÇÃÇ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó - ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÄó¶¡¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
»°´§Ã£À®¤ÎÇØ·Ê
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¾®Ìø¹°ÂÀÏº¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤Î´ë¶È»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂÁ©À¡§¸½¾ì¤ÇÂ¨»È¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¼ýÏ¿
- ÌÖÍåÀ¡§ÀïÎ¬»×¹Í¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢°Õ»×·èÄê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー
- ÉáÊ×À¡§¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¸¶Â§¤òÄó¼¨
- ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§È¯ÇäµÇ°¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿
½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§¡Ø¤â¤¬¤¶ì¤·¤àÁ´¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ø º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÆÉ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ù
Ãø¼Ô¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº
È¯¹Ô¡§È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë
ÈÎÇä¡§Amazon Kindle
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§¾®Ìø¹°ÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¡¦AI³èÍÑ»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://bansou-shien-partners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
È¼Áö»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§¾®Ìø
¥áー¥ë¡§koyanagi@bansou-shien-partners.com
ÅÅÏÃ¡§080-4388-1822
