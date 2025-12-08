¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷³ÈÂç¤¹¤ë¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¸¡ººÌô¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¤ËÌó7,000Ëü±ß¤òÅê»ñ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¿¶¶½´ð¶â¡Ê°Ê²¼¡¢GHIT Fund¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¡Êµì¾Î¡§¥µ¥ëÅ÷*1¡Ë¸¡ººÌô¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¤ËÌó7,000Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¡Ê½õÀ®¡Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥µ¥Ö¥µ¥Ï¥é¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹À´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È2022Ç¯1·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë141¤«¹ñ¤Ç17Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´¶À÷¼Ô¿ô*2¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»àË´¼Ô¤ÎÌó6³ä¤Ï5ºÐÌ¤Ëþ»ù¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÎÃ×»àÎ¨¤ÏÌó7～9¡ó¤ÈÊó¹ð*3 ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡Ë¡£´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÃø¤·¤¤Áý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯7·î¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤Î¤Þ¤ó±ä¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¹ñºÝÅª¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¡ÊPHEIC¡Ë¡×¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼þÊÕ¹ñ¤Ç¤â´µ¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ÎÈ¯À¸¤äºÆ³ÈÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*4¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼ç¤Ë£²¤Ä¤Î¥¯¥ìー¥É¡Ê·ÏÅý¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷ÎÏ¤äÃ×»àÎÏ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¯¥ìー¥É¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¿ÇÃÇÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´Ê°×¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¥¯¥ìー¥É¼±ÊÌÇ½¤òÍ¤¹¤ë¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GHIT Fund ¤ÎÅê»ñ¡Ê½õÀ®¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤éGHIT Fund¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°åÎÅµ¡´ï°åÌô»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥áー¥«ー¤Î¥Ë¥×¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢ÅìËÌÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTBA¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡ÊJIHS¡Ë¡¢¹ñºÝÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëPATH¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¹ñÎ©À¸Êª°å³Ø¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤¹¤ë¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¸¡ººÌô¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÌó7,000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï°Â²Á¤Ç¡¢´ÊÊØ¤Ê°äÅÁ»Ò¸¡ººË¡¤Ç¤¢¤ëIso-PASË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ìー¥É¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¸¡ººÌô¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ÎÀÇ½É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Î»ÜÀß¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë´ÊÊØ¤Ê¸¡ººÌô¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢´¶À÷¤Î³ÈÂç¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
GHIT Fund¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¿·¶½¡¦ºÆ¶½´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ØÅê»ñ¤¹¤ë»ñ¶âÄó¶¡¤Î¹ñºÝÏ¢·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖGloPID-R*5¡×¡ÊGlobal Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness¡Ë¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢
GloPID-R¤Î¥á¥ó¥Ð―¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£GHIT Fund¤Ï¡¢º£¸å¤â³×¿·Åª¤Ê¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î³«È¯»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤ä³«È¯ÃÊ³¬¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÊÌ»æ1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d120361-28-ae87c99eb96e4326914c97fcb99e04cf.pdf
Ãíµ
1 ¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ê¥µ¥ëÅ÷¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2 WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë»²¾Èhttps://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/ (https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/)(2025Ç¯11·î21Æü»þÅÀ)
3 WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë»²¾Èhttps://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON522 (2024Ç¯6·îÈ¯É½)
4 AfricaCDC:https://africacdc.org/news-item/mpox-still-a-continental-emergency-africa-cdc-advisory-group-recommends/
(2025Ç¯9·îÈ¯É½)
5 GloPID-R»öÌ³¶É¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÏÈÁÈ¤ß¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHorizon Europe¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
1. GHIT Fund¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½õÀ®¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ³«È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ»ñ¶âÄó¶¡¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÊÄ½´ÉÍý¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢À®²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾¤Á¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¶âÁ¬ÅªÍø±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö·ÑÂ³Åê»ñ¡×¤È¤Ï¡¢²áµî¤ËGHIT Fund¤«¤éÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢GHIT Fund¤«¤é¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÊÌ»æ1¤ËµºÜ¤·¤¿³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤¬GHIT Fund¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢GHIT Fund¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¿¶¶½´ð¶â¡ÊGHIT Fund¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¿¶¶½´ð¶â¡ÊGHIT Fund¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡Ê³°Ì³¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡¢À½Ìô´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¡¢¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¢¹ñÏ¢³«È¯·×²è¤¬»²²è¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê´±Ì±¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÎºÇÉÏº¤ÁØ¤Î·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹¥Þ¥é¥ê¥¢¡¢·ë³Ë¡¢¸Ü¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤Ç®ÂÓÉÂ¡ÊNTDs¡Ë¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤ÈÆ®¤¦¤¿¤á¤Î¿·Ìô³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅÌô¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢¿ÇÃÇÌô¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢GHIT Fund¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ø¤Î»²²è¤È¡¢³¤³°¤Îµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.ghitfund.org/jp¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£