¡Ú¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ÇÃíÌÜ¡ÛÊÆÊ´¤Çºî¤ë¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤¬12/18 Á°¶¶¥ê¥ê¥«¤Ë¥ªー¥×¥ó - Á°¶¶»Ô½é½ÐÅ¹¡Ê·²ÇÏ¸©£²Å¹ÊÞÌÜ¡Ë-
¾®ÇþÊ´ÉÔ»ÈÍÑ¡¦ÊÆÊ´100¡ó¤Î¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¿·¿©´¶¡É¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤¬¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡ÖÁ°¶¶¥ê¥ê¥«¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´100¡ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤Î¿·¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐºö¡¢ÊÆÊ´¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¿©ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Á´¹ñÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¡ßÊÆÊ´¡×¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤Ï¹Ã²ìÇ¦¼Ô¤Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡È³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥â¥Á¥Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁ°¶¶¥ê¥ê¥«Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿»Æ©¤ÈÊÆÊ´¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¤ÏÅ¹Ì¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆÊ´¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¤¿¤¤¾Æ¤²°¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ã²ì»Ô»º¤Î¹ñ»ºÊÆÊ´100¡ó¤Çºî¤ëÆÃÀ½À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾®ÇþÊ´ÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿ÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆÊ´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È·Ú¤µ¡É¤È¡È¹á¤Ð¤·¤µ¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³ä¤ë¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡£ÊÆÊ´À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§¡ä
¡¦¾®ÇþÊ´ÉÔ»ÈÍÑ¡Ê¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡Ë
¡¦¹ñ»ºÊÆÊ´100%¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÀ½À¸ÃÏ
¡¦³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¿©´¶
¡¦ÄêÈÖ¤Î¡Ö¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡×¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÅ¸³«
¡¦¼¢²ì¡¦¹Ã²ì¤ÎÃÏ°èÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
¡¦¹Ã²ìÇ¦¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢Åá¤ä¼êÎ¢·õ¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÄêÈÖ¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¦¥«¥¹¥¿ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¤ÎÁÚºÚ·Ï¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÊÆÊ´À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á°¶¶¥ê¥ê¥«Å¹¥ªー¥×¥ó¤ÎÍýÍ³
Á°¶¶¥ê¥ê¥«¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä³ØÀ¸¡¦¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Íè´Û¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼ûÍ×¤¬¹â¤¤Î©ÃÏ´Ä¶¤È¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤«¤é¡¢ÊÆÊ´¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é½ÐÅ¹¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¾¾ºåÅ¹¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¬¤ì¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§ ¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤ Á°¶¶¥ê¥ê¥«Å¹
½êºßÃÏ¡§ ¢©371-0033 ·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¹ñÎÎÄ®2-14-1 Á°¶¶¥ê¥ê¥«1F
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00～18:30
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§ ¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¡¢¥¦¥¤¥ó¥Êー¥¨¥Ã¥°¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー ¤Û¤«
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§ ¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½ ²Ï¹ç ÆØ»Ë
½êºßÃÏ¡§ ¢©520-3221 ¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô»°±À211-16
ÀßÎ©¡§ 2020Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§ https://komeko.club/fc
¡Ö¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡£Ç¦¼Ô¤ÎÎ¤¡¦¹Ã²ì¤ÈÊÆÊ´¤ÎÁÇ¤Ë¤Ê¤ë°ðÊæ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹Ã²ìÊÆÊ´¤¿¤¤¾Æ¤
Ã´Åö ¡§ ²Ï¹ç
Tel ¡§ 0748-76-4538
E-Mail¡§ info@komeko.club