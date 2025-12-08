¿®ÏÂ¥°¥ëー¥×¡¢ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿®ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄ¡¡Íµ¹¬¡Ë¤Ï¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¸þ¤±ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Îºþ¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¶áÇ¯¤Îµá¿¦¼Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀß·×¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://shinwa-grp.co.jp/recruit/
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
¿®ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·úÀß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¦Ãç²ð¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢²ð¸î¡¢
¥Ñー¥¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢µá¿¦¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹´Ä¶¡×¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÆ©ÌÀÀ¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢
´ë¶ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ëºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡Ã´ë¶ÈÍýÇ°¡¦Îò»Ë¡¦»ö¶È¾Ò²ð¤ÎÀ°Íý¤È²Ä»ë²½
ÁÏ¶È¤«¤éÂ³¤¯¿®ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÍýÇ°¤ò¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÊ¸¾Ï¤ÇÁÊµá
·úÀß¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá¡¢²ð¸î¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð
2¡Ã¿¦¼ï¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÀ³Î²½
»Ü¹©´ÉÍý¡¢·úÃÛ±Ä¶È¡¢ÉÔÆ°»º±Ä¶È¡¢Ãç²ð´ÉÍý¡¢»öÌ³¿¦¤Ê¤É¿¦¼ï¤´¤È¤Ë»Å»öÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯·ÇºÜ
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ä³èÌö¼Ò°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ¯¤¯¥¤¥áー¥¸¤òÄó¶¡
3¡ÃÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡¦´Ä¶¤ò¶¯²½
³Æ¼ïÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤À©ÅÙ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀ°Íý
Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀ³Î²½
4¡Ã±þÊç¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤ò²þÁ±¤·¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å
¿·Â´¡¿ÃæÅÓ¤ÇÉ¬Í×¾ðÊó¤ØºÇÃ»¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¹½À® ¥â¥Ð¥¤¥ëÃæ¿´¤Î±ÜÍ÷¹ÔÆ°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¥µ¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨Îã
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿®ÏÂ¥°¥ëー¥×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÍýÇ°¤ä»ö¶È¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿³Ñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅö¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆ¯¤¯´Ä¶¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¡¢¾Íè¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¿®ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Á°ÅÄ Íµ¹¬
¢£ ¿®ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¼ÒÌ¾¡§¿®ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©542-0081 Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì1ÃúÌÜ18ÈÖ11¹æ SR¥Ó¥ëÄ¹ËÙ
¡¦ÀßÎ©¡§1959Ç¯3·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÅÄ¡¡Íµ¹¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÀß»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¡¢Ãç²ð´ÉÍý»ö¶È¡¢»ö¶È·Ð±Ä
¡¦URL¡§https://shinwa-grp.co.jp/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
～ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè～
¿®ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¹ÊóÃ´Åö¡¿¿Í»öÃ´Åö
TEL¡§06-6265-4840¡¡FAX¡§06-6265-4850 MAIL¡§info@shinwa-group.com