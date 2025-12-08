¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®/ZOOM¡Û¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖºÂ～ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑÁ«¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÈÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç ～¡×¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¼çºÅ¡§(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á
¼çºÅ¡§(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á
ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£
🎓 ¹Ö»Õ¡§ã¦Éô¡¡¾½ »á¡Ê(³ô)ISTL ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
📆 ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～16:30
🖥️ ZoomÇÛ¿®¡Ê»ñÎÁÉÕ¡Ë
💬 ¥Æー¥Þ¡§¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖºÂ～ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑÁ«¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÈÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç ～¡×
――¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑÁ«¤«¤éÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¡¿¸÷ÅÅÍ»¹ç¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¡Èº£¤È¼¡¡É¤¬¤Ä¤«¤á¤ëÉ¬½¤¹ÖºÂ¡£
¼õ¹ÖÎÁ
¡¦°ìÈÌ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
🧠 ¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¡¦¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¡Û
¡¡£±. È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤ÎÊÑÁ«¤È¤½¤ÎÇØ·Ê
¡¡£². È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸À½Â¤¹©Äø¤ÈºàÎÁ¡¢ÁõÃÖ
¡¡£³. ºÇÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
È¾Æ³ÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¼Ô¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÅù
1¡Ë¥»¥ß¥Êー¥Æー¥ÞµÚ¤Ó³«ºÅÆü»þ
¥Æー¥Þ¡§È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖºÂ～ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑÁ«¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÈÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¡¦ºàÎÁ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç ～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§30～16¡§30
»² ²Ã Èñ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ »ñÎÁÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï 39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯²Á³Ê¤Ï 26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Ö »Õ¡§ã¦Éô¡¡¾½ »á (³ô)ISTL ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡Ò¥»¥ß¥Êー¼ñ»Ý¡Ó
¡¡¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ø¥Æ¥í¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¸÷ÅÅÍ»¹çÅù¡¢¶áÇ¯¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÏÃø¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ÏÁ°¹©Äø¤ÎÈùºÙ²½¤Ë¤è¤ê¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÈùºÙ²½¤Î¸Â³¦¤Ë¤è¤êÁ°¹©Äø¤â»°¼¡¸µ²½Åù¹½Â¤¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¿¤á¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤â¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÈÍ×ÁÇµ»½Ñ¤ò¡¢´ðËÜÅª¤ÊÊý¼°¤äÀ½Â¤ÊýË¡¤«¤é²òÀâ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÅöÆü¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¾©´Ä¶¤ÏÅö³º¥Äー¥ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸åÆü¡¢»ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¼õ¹ÖÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦»£±ÆÅù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¤ÎÅö³º¥»¥ß¥Êー¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ »ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
3¡Ë¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾Ò²ð
¡ÊÅÓÃæµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
1¡¥È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÌò³ä¡¡
¡¡1.1¡¡Á°¹©Äø¤È¸å¹©Äø
¡¡1.2¡¡´ðÈÄ¼ÂÁõÊýË¡¤ÎÊÑÁ«
¡¡1.3¡¡È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÍ×µá»ö¹à
2¡¥È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÊÑÁ«¤ÈÍ×ÁÇµ»½Ñ¡¡
¡¡2.1¡¡PC¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¿Ê²½¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÊÑ²½
¡¡2.2¡¡STRJ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¡¡2.3¡¡³Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¤ÎÀâÌÀ～DIP¡¢QFP¡¢TCP¡¢BGA¡¢QFP¡¢WLCSP¡¡Åù
¡¡2.4¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸À½Â¤¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇµ»½Ñ～Î¢¸¦ºï¡¢¥À¥¤¥·¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ï¥¤¥ä¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥âー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ð¥ó¥×µ»½Ñ¡¢Åù
3¡¥ºÇ¿·¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¡¡
¡¡3.1¡¡ÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬É¬Í×¤ÊÇØ·Ê ～¥àー¥¢¤ÎË¡Â§¤Î¸Â³¦
¡¡3.2¡¡ÍÍ¡¹¤ÊSiP
¡¡3.3¡¡FOWLP¤È¤Ï¡©
¡¡3.4¡¡CoWoS¤È¤Ï¡©
¡¡3.5¡¡¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¡¢EMIB¤È¤Ï¡©
¡¡3.6¡¡¸÷ÅÅÍ»¹ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡3.7¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸µ»½Ñ¤Îº£¸å¤ÎÊý¸þÀ
4¡Ë¹Ö»Õ¾Ò²ð
ã¦Éô¡¡¾½ »á¡¡¡¡(³ô)ISTL ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡Ú¹Ö»Õ·ÐÎò¡Û
¡¡1984Ç¯¡¡ÆüËÜÅÅµ¤(³ô) Æþ¼Ò¡¢È¾Æ³ÂÎ¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ Â¿ÁØÇÛÀþµ»½Ñ¡¢CMPÅù
¡¡2002Ç¯¡¡(³ô)ÅìµþÀºÌ© ¼¹¹ÔÌò°÷CMP¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー
¡¡2006Ç¯¡¡¥Ë¥Ã¥¿¥Ïー¥¹(³ô) Æþ¼Ò ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ーÄ¹Åù
¡¡2013Ç¯¡¡(³ô)¥Ç¥£¥¹¥³Æþ¼Ò
¡¡2015Ç¯¡¡(³ô)ISTLÀßÎ©
¡Ú³è¡¡Æ°¡Û
¡¡Çî»Î(¹©³Ø)¡¢¥×¥é¥Ê¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¸¦µæ²ñ´´»ö
¡¡½êÂ°³Ø²ñ¡§ÀºÌ©¹©³Ø²ñ¡¢±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ¡¢Electro Chemical Society
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
5¡Ë¶áÆü³«ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ
³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/2804/
ÀèÃ¼µ»½Ñ¾ðÊó¤ä»Ô¾ì¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¤Ç¤Ï¡¢ ³Æ¼ïºàÎÁ¡¦²½³ØÉÊ¤Ê¤É¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ä½ñÀÒÈ¯¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
6¡Ë´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¤´°ÆÆâ
È¯¹Ô½ñÀÒ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å