SALESCORE¡¢¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁí³Û11.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£
¡ÖÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëSALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ¿ò¿Í¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÁí³Û11.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´Ã£¤Ë¤è¤êAI¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓºÎÍÑ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È±Ä¶È¤ÎºÆ¸½À¡É¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·×4¼Ò¤è¤ê½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ú¼õÀè¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
- ¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥êー¥É¡Ë
- SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
- »°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
- ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
ÆüËÜ´ë¶È¤Î±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â°¿Í²½¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÃÙ¤ì¡¦°éÀ®ºÆ¸½À¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÁÈ¿¥Ê¸²½ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥ÈSaaS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿²òÀÏ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¹âÅÙ²½¤È¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿ÍºàºÎÍÑ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°¡¦²ñÏÃ¡¦À®²Ì¥Çー¥¿¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡ÈºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê±Ä¶ÈÊ¸²½¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Î²ÃÂ®¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¿Íºà¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¡¢±Ä¶È¤È¤¤¤¦±Ä¤ß¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¡¢¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾ÎØ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÆâ ¿ò¿Í¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÎÎ°è¤Ïº£¡¢AI¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö´ª¤È·Ð¸³¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÎÎ°è¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Ê³Ø¡×¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÎ¸«¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡Ö¿¿¤ËÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ëAI¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤òÊ£¿ôÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ª¤è¤ÓBuddy¤ÎºÎÍÑ¶¯²½¤ËÅê»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SALESCORE¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¤òÁý¤ä¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤ÎÎò»Ë¤ò¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÁÈ¿¥Ê¸²½ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥ÈSaaS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÃæÆâ ¿ò¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-20-11 ½ÂÃ«¶¨ÏÂ¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¤¢¤¿¤êÁ°¤Î¿å½à¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ëÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓSaaS³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://corp.salescore.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò PRÉô
Mail¡§pr@salescore.jp