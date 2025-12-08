È©¼þ´ü28Æü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜ³Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡ªÃÆÎÏ´¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¶áÀÖ³°ÀþÈþ´é´ï¡ÖANLAN LUMINA-R¡Ê¥ë¥ß¥Ê ¥¢ー¥ë¡Ë¡×
¡¡À¤³¦19¤«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANLAN¡Ê¥¢¥ó¥é¥ó¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëANLAN Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¿À¤½Ú¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¶áÀÖ³°Àþ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿··¿Èþ´é´ï¡ØANLAN¡¡LUMINA-R¡Ê¥ë¥ß¥Ê ¥¢ー¥ë¡Ë¡Ù¤ò2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖANLAN¡×¤Ï¡¢À¤³¦19¤«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô700ËüÂæ¤òÆÍÇË¢¨£±¡¢³ÚÅ·¤äQoo10¤È¤¤¤Ã¤¿EC¥µ¥¤¥È¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡ÊÈþ´é´ï¡¦ÈþÍÆ´ïÉôÌç¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢ÆüËÜÈþÍÆ´ë¶ÈÂç¾Þ¤Ç¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶ÈÉôÌç¡×¡Ö¸ÜµÒËþÂÅÙÉôÌç¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖANLAN LUMINA-R¡×¤Ï¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¶áÀÖ³°Àþ¡ÊNIR¡ËÆÃ²½·¿¤ÎÈþ´é´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¸÷Ç®¥±¥¢¤ÇÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê´¶¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¶áÀÖ³°Àþ¤È¡¢È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥éー¥²¥óÀ¸À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë28Æü´Ö¤Î¸÷ºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ß¡¦¤¿¤ë¤ß¡¦¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤Ëº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¡£ÉÒ´¶È©¤ä¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾õÂÖ¤ÎÈ©¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¡¢È©ËÜÍè¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤äÆ©ÌÀ´¶¢¨2¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÈÅÚÂæ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¸÷ÈþÍÆ¡ÉÈ¯ÁÛ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡3¼ï¤Î¸÷¤ÈEMS¤Ë¤è¤ë¡È¿¼ÁØºÆÀ¸¥±¥¢¡É¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¡¦¥Ï¥ê¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£ºÇÃ»1²ó4Ê¬¤Î¥±¥¢¤ÏË»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÎø¿Í¡¦Í§¿Í¡¦²ÈÂ²¤Ø¤Î¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïEC¥âー¥ë¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡Ê12·î25Æü¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2019Ç¯～2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ë
¢¨2¥¥á¤¬À°¤Ã¤Æ½á¤¤¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
È©¤ÎÅÚÂæ¤«¤éÀ°¤¨¡¢°ú¤Äù¤á¤âÆ©ÌÀ´¶¢¨2¤â³ð¤¨¤ë
¶áÀÖ³°Àþ¡ßLED¸÷¡ßEMS¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥íー¥Á
£±.¥À¥Ö¥ë¶áÀÖ³°Àþ¤Ç¡¢È©¤Î±ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢
760～1940nm¤Î2¼ïÎà¤Î¶áÀÖ³°Àþ¡ÚÃ»ÇÈ¡Û¤È¡ÚÄ¹ÇÈ¡Û¤òÆ±»þ¾È¼Í¡£
¡¦¡ÚÄ¹ÇÈ¡Û¤¬È©É½ÌÌ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤á¤Æ¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ä¥äÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚÃ»ÇÈ¡Û¤¬È©¤Ë¤¸¤ó¤ï¤êÆ¯¤¤«¤±¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ï¥ê´¶¤Ø¡£
È©¤ò¿¼¤¯²¹¤á¤ë¤³¤È¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¿»Æ©ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢È©¤ÎÅÚÂæ¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£².ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÀÖÀÄ¸÷¤Î3¼ïLED¤Ç¡¢È©Çº¤ß¤ËÂ¿³ÑÅª¥¢¥×¥íー¥Á
¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÈ©Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë3¼ï¤ÎLED¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¡£
¡¦ÀÖ¸÷¡Ê630nm¡Ë¡§¤¯¤¹¤ß¥±¥¢¡¿ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¡¿Æ©ÌÀ´¶¢¨2
¡¦ÀÄ¸÷¡Ê470nm¡Ë¡§¥Æ¥«¥ê¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¡¿¥¥á¤ÎÍð¤ì¡¿È©¤Î¤æ¤é¤®
¡¦ÀÖÀÄ¸÷¡§È©É½ÌÌ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¢¨2¤ÈÈ©¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë
¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³.È©¤ÎÃÆÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖCR¥âー¥É¡×ÅëºÜ
¸÷ÈþÍÆ¡ß¶áÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ë¡ÖCR¥âー¥É¡×¤Ç¡¢È©¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤éÃÆÎÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÇÈÄ¹¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤ò¥ª¥ó¡£Ç¯Îð¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñー¥Ä¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
£´.EMSÅëºÜ¡ÖV-LIFT¥âー¥É¡×¤Ç¡¢°ú¤Äù¤á¤È¥Ï¥ê´¶¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹
EMS¡ß¸÷ÈþÍÆ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖV-LIFT¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¡£
¶ÚËìÁØ¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»É·ã¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¸ý¸µ¤Î¥±¥¢¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
1²ó¤ï¤º¤«4Ê¬¤ÎÁ´´é¥±¥¢¡§ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤Àß·×¡õ¼Â´¶¤Ç¤¤ëÊÑ²½
»È¤¤»Ï¤á¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢28Æü´Ö·ÑÂ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¼Á´¶¡¦ÌÀ¤ë¤µ¡¦¥Ï¥ê´¶¤Ê¤É¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ì¤Íè¤ÎÈ©¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
1～7ÆüÌÜ¡§ÀÖ¸÷¤Ç¤¯¤¹¤ß¤ò¥±¥¢
8～21ÆüÌÜ¡§¶áÀÖ³°Àþ¤Ç¥³¥éー¥²¥óºÆ¹½ÃÛ
22～28ÆüÌÜ¡§¿¼Ã£¸÷¡ÜEMS¤ÇÎØ³Ô¤ò°ú¤Äù¤á
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤Î¡È»þ´Ö¼´¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦ËÜ³Ê¥±¥¢¤ò¡¢¼«Âð¤Ç³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê3¤Ä¤Î¤ß¤Ç¡¢¥âー¥É¡¦¥ì¥Ù¥ëÄ´À°¤â´ÊÃ±¡£
1²ó¤ï¤º¤«Ìó4Ê¬¤È¤¤¤¦»þÃ»¥±¥¢¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊÌ¾¡§ANLAN LUMINA-R¡Ê¥ë¥ß¥Ê ¥¢ー¥ë¡Ë
·¿ÈÖ¡§JD-NF003
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\47,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡¡Ìó95.3mm¡ß52.6mm¡ß88.7mm
½ÅÎÌ¡§Ìó199g
½¼ÅÅÊý¼°¡§Type-C½¼ÅÅ¼°
½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó3»þ´Ö
¼«Æ°ÅÅ¸»¥ª¥Õ¡§ÂÔµ¡3Ê¬¡¿»ÈÍÑ6Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°Ää»ß
Ï¢Â³²ÔÆ¯»þ´Ö¡§ºÇÂçÌó60Ê¬
Æ°ºî²¹ÅÙ¡§0¡î~40¡î
ÅÅÃÓÍÆÎÌ¡§2000mAh
ÉÕÂ°ÉÊ¡§ËÜÂÎ¡¢ type-C½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢¼ýÇ¼¥±ー¥¹
¢£¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.anlan.co.jp/products/anlan-lumina-r?_pos=1&_sid=dc4cbd9da&_ss=r(https://www.anlan.co.jp/products/anlan-lumina-r?_pos=1&_sid=dc4cbd9da&_ss=r)
TikTok shop¡§https://vt.tiktok.com/ZSHtvJQaLbW8y-jStLw/
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¥±¥¢¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ëÈ©¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿Êý
¡¦»É·ã¤Î¶¯¤¤Èþ´é´ï¤¬¶ì¼ê¤ÊÉÒ´¶È©¤ÎÊý¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¢¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å¤Ê¤É¡¢È©¤¬¤æ¤é¤°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥±¥¢¤òµá¤á¤ëÊý
¡¦»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Âð¤Ç¥×¥íµé¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý
¡ÚANLAN¤È¤Ï¡Û
Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way
¿ÍÀ¸¤Î¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÃÈþ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë
¡ÖANLAN¡Ê¥¢¥ó¥é¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦19¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼圳È¯¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢À¤³¦Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô700ËüÂæ¤òÆÍÇË¢¨1¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤«¤é¥Ø¥¢¥±¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¡ÖÆüËÜÈþÍÆ´ë¶ÈÂç¾Þ2023¡×¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶ÈÉôÌç¡¦¸ÜµÒËþÂÅÙÉôÌç¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤ä¡¢³ÚÅ·¥é¥ó¥¥ó¥°60´§Ã£À®¡¢LDK¡¦Qoo10¡¦Èþ¿ÍÉ´²Ö¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ¤ÎÅÁÅýÈþÍÆ¤È¸½Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¥Ä¥Ü»É·ã¤ä¤«¤Ã¤µ¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÁÛ¤òºÇ¿·ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾ ¡§ANLAN Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¿À¤½Ú
ÀßÎ© ¡§ÎáÏÂ1Ç¯5·î
»ñËÜ¶â ¡§1,000Ëü±ß
½êºßÃÏ ¡§¢©108-0014 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç 5 ÃúÌÜ 9-5 M.BALANCE+MITA 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä»ö¶È
¡Ê¥¨¥¹¥Æ¡¦¥Í¥¤¥ë¡¦¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä¡¢ÈþÍÆ·ò¹¯µ¡´ï¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤¡¢Í¢½ÐÆþ¡¢ÈÎÇä¤Ê¤É ¡Ë