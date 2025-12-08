¡Ú2026Ç¯¼«Å¾¼Ö¥¤¥ä¥Û¥óµ¬À©ÂÐ±þ¡ÛMAXWIN¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÎÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªMakuake¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬·èÄê
¥«ー¥Ñー¥Ä¡¦¥Ð¥¤¥¯¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉMAXWIN(±¿±Ä¡§¾»ÆÍ¸Â²ñ¼Ò¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô)¤«¤é¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«Å¾¼Ö¾è¼ÖÃæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥óÃåÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡ÊÈ¿Â§¶â¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢°ÂÁ´¤È²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Øid-TA100-Plus¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·Makuake¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¹ÔÈÎÇäMakuake¥Úー¥¸
https://www.makuake.com/project/mf_bdvr004/
Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
MAXWIN¥Ûー¥à¤Úー¥¸
https://maxwin.jp/promotion/id-ta100-plus/
Àè¹ÔÈÎÇä¸ÂÄê³ä°ú¡ØºÇÂç42¡óOFF¡Ù
¢¨¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ
¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç2026Ç¯¤ËÅ¬±þ¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡ÊÈ¿Â§¶â¡Ë¡×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ë°Â¿´Àß·×¡£
¸òÄÌ²»¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥Ó¤ä²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´À¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
DSP¥¢¥ó¥×ÅëºÜ¤Ê¤Î¤ÇÉ÷¤ÎÄñ¹³¤¬¶¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢²»¤¬¤³¤â¤é¤º¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤â¥Ê¥Ó²»À¼¤â¤Þ¤ë¤Ç¼ª¸µ¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÊ¹¤³¤¨Êý¤ò¼Â¸½¡£
Ä¹µ÷Î¥¥é¥¤¥É¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£
ºÇÂç14»þ´ÖÏ¢Â³¶îÆ°¡£
¤µ¤é¤Ë10Ê¬½¼ÅÅ¤ÇÌó2»þ´Ö»È¤¨¤ëµÞÂ®¥Á¥ãー¥¸ÂÐ±þ¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤»³Æ»¤äÎÓÆ»¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥«¥àµ¡Ç½ÉÕ¤¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤äÃç´Ö¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëIPX6ËÉ¿å»ÅÍÍ¡£
À½ÉÊ½ÅÎÌ¤ÏÌó42g¤È·ÚÎÌ¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£