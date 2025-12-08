¡Ø»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ù³Þ¸¶¾¹°Å¹¼ç¤Î¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Û¤½Æ»¡×¤È´ÝÈþ²°¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§°¤ÉôËÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ëÏÂ¿©Å¹¡Ú»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡ÛÅ¹¼ç¤Î³Þ¸¶¾¹°»á¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Û¤½Æ»¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥ÔÁÊµá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö´ÝÈþ²° ËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤Þ¤«¤Ê¤¤ÂÐ·è¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025 Ç¯12 ·î6 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³Þ¸¶¾¹°»á¤È¤½¤ÎÄï»Ò¤¬¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤ÎÁÍýÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊËãÇÌÆ¦Éå¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12 ·î8 Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¸ø¼° X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Þ¸¶¾¹°»áÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥·¥ÔËÜ¤È´ÝÈþ²°¾¦ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç 10 Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãYouTube ÇÛ¿®¡ä
¡Ú¡Ø»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ù ³Þ¸¶¾¹° ÎÁÍý¤Î¤Û¤½Æ»YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
～´ÝÈþ²° ¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥ÔÎÁÍý¤Þ¤«¤Ê¤¤ÂÐ·è～
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/23kEHW7PSC4
¡ã´ÝÈþ²° ËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡ß³Þ¸¶¾¹°»á¥³¥é¥ÜµÇ° X ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¢£±þÊç´ü´Ö
2025 Ç¯12 ·î8 Æü¡Ê·î¡Ë～12 Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï 23 »þ59 Ê¬±þÊçÊ¬¤Þ¤ÇÍ¸ú
¢£±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê1¡ËX ¤Î´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Ú¸ø¼°¡Û¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@marumiya_jp¡×¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡ËËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢£¾ÞÉÊ¡¦ÅöÁª¼Ô¿ô
³Þ¸¶¾¹°»áÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ö³Þ¸¶¾¹°¤Î¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë ¤ª¤½¤¦¤¶¤¤¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¼Ò¡Ë¡õ´ÝÈþ²°¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Î¥»¥Ã¥È ¡¦¡¦¡¦ 10 Ì¾ÍÍ
¢£ÃêÁª¡¦È¯É½
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¸·Àµ¤ÊÃêÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤´ÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï 12 ·î²¼½Üº¢¤Ë´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Ú¸ø¼°¡ÛX ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸(DM)¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DM ¼õ¿®¸å¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æâ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¾å¡¢Åö¼Ò¤¬»ØÄê¤·¤¿´ü´ÖÆâ¤ËÉ¬¤º¤´ÊÖ¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÞÉÊ¤Ï¡¢ÆþÎÏ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤È¯Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼Ò¤¬»ØÄê¤·¤¿´ü´ÖÆâ¤Ë¤´ÊÖ¿®¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.marumiya.co.jp/cms/web/newsview/1/468
¢£³Þ¸¶¾¹°»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³Þ¸¶ ¾¹°¡Ê¤«¤µ¤Ï¤é ¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë »¿ÈÝÎ¾ÏÀ Å¹¼ç
1972 Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾ÆÄ»Å¹¤ò±Ä¤àÎ¾¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥ó¥¹¡¢µ»¡¢Ì£³Ð¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¿·½É¤ÎÍÌ¾ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç 9 Ç¯´Ö½¤¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Â²È¤Î¾ÆÄ»Å¹¤ò·Ñ¤°¡£
Å¹¤Î 30 ¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë°ìÃ¶Å¹¤òÊÄ¤á¡¢2004 Ç¯ 9 ·î¡¢·ÃÈæ¼÷¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¡Ú»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Û¤ò³«Å¹¡£¥á¥Ë¥åー¤Ïµ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹¡×¤Î¤ß¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶À¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³Þ¸¶¤ÎÎÁÍý¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤ë¡£
2013 Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¡Ú»¿ÈÝÎ¾ÏÀÌ¾¸Å²°¡Û¡¢2019 Ç¯¤Ë¤Ï¶âÂô¤Ë¡Ú»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¶âÂô¡Û¤ò³«Å¹¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥Óー¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë 3 »ù¤ÎÉã¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡×¡£¤½¤ÎÀÎ¡¢Éã¿Æ¤¬¾ÆÄ»Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦¾Î¤¬¡¢º£¤ä³Þ¸¶Å¹¼ç¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÓ¡¦Àå¡¦Í·¤Ó¿´¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥»¥ó¥¹¤È½¤¶È»þÂå¤ËËá¤¤¤¿³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Çº£Æü¤âÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¡¢¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢´î¤Ð¤ì¤¿ÏÂ¿©²°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹î²¿ÊÃæ¡£
¢£´ÝÈþ²°¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1971 Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿´ÝÈþ²°¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡×¡£2026 Ç¯¤Ë¤ª±¢ÍÍ¤ÇÈ¯Çä55 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÅö»þÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÆùÆþ¤ê¤Ê¤Î¤ÇÆ¦Éå¤ò 1 ÃúÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÝÈþ²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥È¥í¥ßÊ´ÉÕ¤¤Ç¡¢3 ¿ÍÁ°¡ß2²óÊ¬Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Êhttps://www.marumiya.co.jp/product/series/chuka/mabo/index.html¡Ë