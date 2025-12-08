¡ÚÀèÃå30ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¤ØÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡ÛÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë¡¢¼êºî¤ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎXmas¥®¥Õ¥È¡£ºÇÂç35¡óOFF¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ó¥°¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò³«ºÅ¡Ã¹©Ë¼Smith»¥ËÚËÜÅ¹
³ô¼°²ñ¼Ò°ìÊõ¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹©Ë¼Smith»¥ËÚËÜÅ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ó¥°¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¡ØWinter Holiday Plan¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢Â£¤ë´î¤Ó¤È¿È¤ËÃå¤±¤ë´î¤Ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¼êºî¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÆÃÅµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó³µÍ×
¹©Ë¼Smith»¥ËÚËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÀ©ºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À©ºîÉ÷·Ê¤ä´°À®ÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆó¿Í¤Ç°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤¿»þ´Ö"¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)～12·î30Æü(²Ð)
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹©Ë¼Smith»¥ËÚËÜÅ¹
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¼êºî¤ê¥Ð¥ó¥°¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¥×¥é¥óÆâÍÆ
¡Ò¼êºî¤ê¥Ð¥ó¥°¥ë¡Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/61840/table/173_1_1bb7b26e3ce7697acf1a725aeb00aec7.jpg?v=202512081058 ]
¢¨ÀÐÎ±¤áÎÁ¶â¹þ¤ß
¡Ò¼êºî¤ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/61840/table/173_2_3421131cd88bebf58a9342b080fe4825.jpg?v=202512081058 ]
¢¨ÀÐÎ±¤áÎÁ¹þ¤ß
ÀèÃåÀ®ÌóÆÃÅµ¡Ã¸¸¤ÎÊõÀÐ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
Plan C¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå30ÁÈÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥éー¥À¥¤¥ä¤ò¡ÖÅ·Á³¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1.3mm¡ß2pcs¡×¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÅµÂÐ¾Ý¡§Plan C¡Ê¥Ð¥ó¥°¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë¤ò¤´À®Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå30ÁÈÍÍ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï¤Î¥«¥éー¥À¥¤¥ä¤òÅ·Á³¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1.3mm¡ß2pcs¤ËÊÑ¹¹
ºÇÂç³ä°úÎ¨¡§¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈºÇÂç35¡óOFF¡ª
¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î´õ¾¯À
»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Å·Á³¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¿Í¹©Åª¤Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¿§¤Å¤±¤·¤¿¤â¤Î¡Ê¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÏµå¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿´ñÀ×¤Î¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ÊÅ·Á³¡Ë¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¡×¤Ç¤¹¡£
- Í£°ìÌµÆó¤Î¿§¡§ ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¸¶»Ò¹½Â¤¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¡Ö¤Ò¤º¤ß¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤Ç¤¹¡£
- ¶Ã°ÛÅª¤Ê´õ¾¯À¡§ À¤³¦¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»º½ÐÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢Å·Á³¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«0.01¡óÌ¤Ëþ¡£¤«¤Ä¤ÆºÇÂç¤Î»ºÃÏ¤À¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¢ー¥¬¥¤¥ë¹Û»³¤ÎÊÄ»³¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °¦¤È¹¬Ê¡¤Î¾ÝÄ§¡§ ¤½¤Î´õ¾¯À¤«¤é¡Ö°¦¤È¹¬Ê¡¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´ñÀ×¤ÎÊõÀÐ¡×¤È¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥Çー¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ·Á³¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È²¹¤«¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤È½À¤é¤«¤Ê¸÷¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Êå«¤ò¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó
´°Á´¤´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¡¢´õ¾¯¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶︎https://coubic.com/smithsapporo/4916020/book/course_type
¢¨È÷¹ÍÍó¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥×¥é¥ó´õË¾¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤
¹©Ë¼Smith»¥ËÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹©Ë¼Smith»¥ËÚ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¼«Í³¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»ØÎØ¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤ÆÆó¿Í¤ÎÍýÁÛ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¥Ù¥Óー¥ê¥ó¥°¤âÀ©ºî²ÄÇ½
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¼é¤ë¡¢¾®¤µ¤Êµ±¤――¥Ù¥Óー¥ê¥ó¥°¡£
¤´²ÈÂ²¤¬¥×¥í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤Ëºî¶È¤·¡¢ÃÂÀ¸ÀÐ¤ä¹ï°õ¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¼é¤ë¡Ö¾®¤µ¤Êµ±¤¡×¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»¥ËÚËÜÅ¹¡ä¡¡
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]
¼êºî¤ê·ëº§»ØÎØ¡¦º§Ìó»ØÎØÀìÌçÅ¹
½»½ê¡§
¢©060-0062
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£²¾òÀ¾£±£°ÃúÌÜ£± ¥ª¥¨¥Î¥óËÌ³¤Æ»¥Ó¥ë£±F
±Ä¶È»þ´Ö¡§
10:00～19:00
¡Ê¥ì¥¤¥È¥³ー¥¹ 19:00～22:00¡Ë
¤´Í½Ìó¡§
´°Á´¤´Í½ÌóÀ©¡¡¡¡
https://sapporo-smith.jp/reserve/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡ÖÀ¾11ÃúÌÜ¡×±Ø 3ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¡
¢¨¤´À©ºî¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤ÇÃó¼Ö¾ìÎÁ¶âÊä½õ¤¢¤ê
URL
https://sapporo-smith.jp/
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo
https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/
https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8
¡ãµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡ä¡¡
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]
¼êºî¤ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÌçÅ¹
½»½ê¡§
¢©060-0005
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£µ¾òÀ¾£·ÃúÌÜ£²－£± µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ£±F
±Ä¶È»þ´Ö¡§
9:00～19:00
¡Ê¥ì¥¤¥È¥³ー¥¹ 18:00～21:00¡Ë
¤´Í½Ìó¡§
´°Á´¤´Í½ÌóÀ©
https://sapporo-smith.jp/reserve/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
JR¡Ö»¥ËÚ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla
https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla
https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw
https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§
³ô¼°²ñ¼Ò °ìÊõ
½êºßÃÏ¡§
¢©060-0062
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£²¾òÀ¾£±£°ÃúÌÜ£± ¥ª¥¨¥Î¥óËÌ³¤Æ»¥Ó¥ë£±F
ÁÏÀß¡§
2009Ç¯4·î1Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://ippoo-japan.com/
¥¸¥å¥¨¥êー½¤Íý²Ã¹©¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÀìÌçÅ¹
¡ÖRITZ GLANDE -¥ê¥Ã¥Ä¥°¥é¥ó¥Ç-¡×
https://www.sapporo-housekisyuuri.com/
https://maps.app.goo.gl/oiy2vU8exUiDkBvc6
¡Ö»¥ËÚÊõÀÐÇã¼è.com¡×
https://sapporo-housekikaitori.com/