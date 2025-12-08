¥ß¥ë¥·ー¥ÈDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»°É©¾¦»ö¡ÖMill-Box¡×¡¢À¶¿å·úÀß¤¬Æ³Æþ¨¡¨¡¾ïÈ×¶¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTorch Tower¡×¡ÊÀß·×´ÆÍý¡§»°É©ÃÏ½êÀß·×¡Ë¤Ç¥ß¥ë¥·ー¥È´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥
»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×»º¶ÈÁÇºàDXÉô¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©¾¦»ö¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ß¥ë¥·ー¥È¢¨ÅÅ»Ò´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMill-Box¡Ê¥ß¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢À¶¿å·úÀß¡Ë¤Î»Ü¹©¤¹¤ë¾ïÈ×¶¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTorch Tower¡×¡ÊÀß·×´ÆÍý¡§»°É©ÃÏ½êÀß·×¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹Ýºà¤ÎÉÊ¼Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè»æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ë¥·ー¥È¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì³ÎÇ§¡¢½ÅÎÌ½¸·×¡¢Å´¶Ú¥¿¥°¤È¤Î¾È¹ç¡¢¸¡ºº½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Îºî¶ÈÉé²Ù·Ú¸º¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¡ÖTorch Tower¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¹Ýºà¤ÎÉÊ¼Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎà¤¬ Æü¡¹ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥ë¥·ー¥È¤Ï»æ¤Ç¤Î´ÉÍý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´¶Ú·Â¡¦¥áー¥«ー¤´¤È¤Î½ÅÎÌ½¸·×¤ä¡¢²Ã¹©²ñ¼Ò¤«¤éÆÏ¤¯Å´¶Ú¥¿¥°¤È¤Î¾È¹ç¤ò°ìËç¤º¤ÄÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤ÏÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¡¢¸½¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬Ê£¿ôÌ¾É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±
À¶¿å·úÀß¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÅÅ»Ò²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ë¥·ー¥È¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Mill-Box¤ÏÁàºî¤¬Ä¾´¶Åª¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¸¡ºº»þ¤Ë¤Ï»æ¤Î¥ß¥ë¥·ー¥È¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´·½¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶È³¦½¬´·¤¬ÅÅ»Ò²½¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»°É©¾¦»ö¤«¤é»ØÄê³ÎÇ§¸¡ººµ¡´Ø¤Ø¤Î¾È²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÆÍý¼Ô¤Î¾µÇ§¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Ç¤Î¸¡ººÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÅÅ»Ò±¿ÍÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÅ»Ò±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤ò»öÁ°¤Ë»°É©¾¦»öÂ¦¤ÇÀ°Íý¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÀ¶¿å·úÀß ÀÐ°æÍÍ¡Ë
Æ³Æþ¸ú²Ì- ºî¶È»þ´Ö¤ÏÂÎ´¶¤ÇÌó50%ºï¸º
- ÂÐ±þ¾õ¶·¤¬°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢Å´¶Ú¥¿¥°È´¤±Ï³¤ì¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¸¡ºº½ñÎà¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤·¡¢¼êÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤òÂçÉýÄã¸º
Mill-Box¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥ë¥·ー¥È¤¬¥Çー¥¿¤Ç²èÌÌ¾å¤Ë°ìÍ÷É½¼¨¤µ¤ì¡¢Å´¶Ú¥¿¥°¤È¤Î¾È¹ç¾õ¶·¤äÈ´¤±Ï³¤ì¤ÎÍÌµ¤â°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Ï¼êºî¶È¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¸¡ºº½ñÎà¡Ê½¸·×É½¡¢°ìÍ÷É½¡¢¥ß¥ë¥·ー¥È¡¢ÌÀºÙ½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿Å´¶Ú¥¿¥°²èÁü¡Ë¤âMill-Box¤¬¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¥ß¥¹¤ä½¤ÀµÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÍ÷²½ ‧ ½¸·×¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢¼êÆþÎÏ¤Î¥ß¥¹¤ä½¤Àµ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÀ¶¿å·úÀß °ÂÅÄÍÍ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ØÄê³ÎÇ§¸¡ººµ¡´Ø¤Î¸¡ºº¤ÎºÝ¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥ß¥ë¥·ー¥È¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÃµ¤·½Ð¤¹ºî¶È¤¬È¯À¸¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤«¤éÂåÉ½Åª¤Ê½ñÎà¤·¤«Äó¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Mill-Box¤ÎÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢¸¡ºº°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤ò¥Çー¥¿¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤°¤ËÄó¼¨¤Ç¤¡¢¸¡ºº¤Î¿Ê¹Ô¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¤¹¤°¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¡ºº¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÀ¶¿å·úÀß ÁêÅÄÍÍ¡Ë
¤Þ¤È¤á¡¦º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Mill-Box¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³¤Ëº¬¤¶¤·¤¿DX¤ò½Å»ë¤·¡¢³«È¯ ‧ ±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸½¾ì¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢·úÀß²ñ¼Ò ‧ ¾¦¼Ò ‧ ¥áー¥«ー ‧ ¸¡ººµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Å´¹ÝÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬Ï¢·È¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥ë¥·ー¥È´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Mill-Box¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mill-Box¡Ê¥ß¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë ¤Ï¡¢Å´¹ÝÎ®ÄÌ ‧ ·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥ë¥·ー¥È¡Ê»ÈÍÑ¹Ýºà¤ÎÉÊ¼Á¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤Î´ÉÍý¤òÅÅ»Ò²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ß¥ë¥·ー¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Å´¶Ú¥¿¥°¤È¤Î¾È¹ç¡¢¿ôÎÌ ‧ À£Ë¡Åù¤Î½¸·×¡¢¸¡º÷ ‧ ÊÝ´É¡¢¸¡ºº´ØÏ¢»ñÎÁ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸úÎ¨²½¤·¡¢»æ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½¾Íè¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¼Â±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÉÔÍ×¤ÇÆ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥·ー¥È´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½ ‧ »æºî¶È ‧ ¼êÆþÎÏ¥ß¥¹¤Îºï¸º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
