ITÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡õ¥»¥ß¥Êー¡¡¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢2026¡¡³«ºÅ
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍÍµ»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¡Ø¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢2026¡Ù¤òÅìµþ¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤«¤éÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ç49²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖIT¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë100¼Ò°Ê¾å¤ÎIT´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¡¢Å¸¼¨¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¦¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉý¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖAI¤Ç³È¤¬¤ë¡ª¤Þ¤ë¤´¤ÈDX¡×¤Ç¤¹¡£
AI¡¦DX¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¹âÅÙ²½¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¸Ä¿Í¤äÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¡Ø¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢2026¡Ù³«ºÅ³µÍ×¢ä
¢£¡Ø¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢2026 Åìµþ¡Ù
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à4-8-1¡Ë
¢£¡Ø¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢2026 Âçºå¡Ù
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡ÊÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡Ë
[¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL] https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/
¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤ë¤´¤È¡×Äó°Æ¤ò¡¢Å¸¼¨¡¢¥¹¥Æー¥¸¡¢¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤·¡¢AI»þÂå¤Î¶ÈÌ³³×¿·¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨¡Û
AI¥ïー¥ë¥É/¤ß¤é¤¤DX¥é¥Ü/¤Þ¤ë¤´¤È¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ³×/¤Þ¤ë¤´¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½/
¤Þ¤ë¤´¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¶¯²½/¤Þ¤ë¤´¤ÈÀ½Â¤¶ÈDX/¤Þ¤ë¤´¤È·úÀß¶ÈDX/¤Þ¤ë¤´¤È²ð¸î¶ÈDX/
¤Þ¤ë¤´¤È¾®Çä¶ÈDX/¤Þ¤ë¤´¤ÈºÒ³²ÂÐºöDX/¤¿¤Î¤áー¤ë/LED¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¤Û¤«
¡Ú¥¹¥Æー¥¸¡Û
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ÈÌ³³×¿·¤ò¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»öÎã¤È¶¦¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¨»¿15¼Ò¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»öÎã¡¦»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢ºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢AI¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤È¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û
ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¡§Åìµþ9¥³ー¥¹¡¢Âçºå6¥³ー¥¹
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡§Åìµþ¡¦Âçºå¤È¤â¤Ë43¥³ー¥¹
ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀÄÌî·Äµ×»á¤äÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÀ¾ÏÆ»ñÅ¯»á¤Î¤Û¤«¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¤äÃæ¾®´ë¶È»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÃÌ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎAI³èÍÑ¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¥Æー¥Þ¤ò¿¼ËÙ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥Õ¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ ¥Õ¥§¥¢»öÌ³¶É
E-mail¡§event@otsuka-shokai.co.jp