¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬2´§Ã£À®!!¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤¬ÊÂ¤Ö¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄÌÐ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤ÎÍÎÁÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¥·¥êー¥º½¸·×¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢½÷À¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¾®Àâ¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤É¡¢11¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª
ÃËÀ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½÷À¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤âÂç¹¥É¾¤Î¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÏÃÂê¤ÎÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤¬1°Ì¤Ë¡£¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÉôÌç¤Ç¤â¡¢½÷À¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2´§¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡Ø¡Ú²þÄûÈÇ¡ÛËÜÅö¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë ¤ª¶â¤ÎÂç³Ø¡Ù¡¢¼ñÌ£¼ÂÍÑ¤Ç¤Ï¡Ø¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤Î¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤2026¡Ù¡¢»¨»ï¤Ç¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡¿½µ¥×¥ì¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì°Ê²¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤·ë²Ì¤Ï¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤Î13¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯ー¥Ý¥óÁ´8¼ï¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://bookpass.auone.jp/info/2025yearranking/?aid=lbs_BW0_prall_article_cplp_2025yranking_alapay_20251205
¢£¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×13¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯ー¥Ý¥óÁ´8¼ï¥Úー¥¸
https://bookpass.auone.jp/info/13thanniversary/?aid=lbs_BW0_prall_article_cplp_press_alapay_20251208
ÃËÀ¥³¥ß¥Ã¥¯
1°Ì¡§¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù DUBU(REDICE STUDIO)¡¢Chugong¡¢h-goon¡¿Piccomics
½÷À¥³¥ß¥Ã¥¯
1°Ì¡§¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù Æü¸þ²Æ¡¢¤Í¤³¥¯¥é¥²¡¢¼·½ï°ìåº¡¢¤·¤Î¤È¤¦¤³¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¾®Àâ
1°Ì¡§¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù ³ÜÌÚ¤¢¤¯¤ß¡¢·î²¬·îÊæ¡¿KADOKAWA
¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë
1°Ì¡§¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù Æü¸þ²Æ¡¢¤·¤Î¤È¤¦¤³¡¿È¯¹Ô¡§¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¢È¯Çä¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò
¥Ó¥¸¥Í¥¹
1°Ì¡§¡Ø¡Ú²þÄûÈÇ¡ÛËÜÅö¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë ¤ª¶â¤ÎÂç³Ø¡Ù Î¾¡÷¥ê¥ÙÂç³ØÄ¹¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
¼ñÌ£¡¦¼ÂÍÑ
1°Ì¡§¡Ø¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤Î¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤2026¡Ù ¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
»¨»ï
1°Ì¡§¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡¿½µ¥×¥ì¡Ù ½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤ÊÔ½¸Éô¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢¨½ç°Ì¡§¡ØºîÉÊÌ¾¡ÙÃø¼Ô¡¿½ÐÈÇ¼Ò
¢¨Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°½¸·×´ü´Ö¡§2025/1/1 ～ 2025/10/31
¢¨³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÌ¤Ë¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢120Ëüºý°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦»¨»ï¡¦¼ÂÍÑ½ñ¡¦¾®Àâ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ2¤Ä¤ÎÄê³ÛÆÉ¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¡¿Áí¹ç¥³ー¥¹¡§·î³Û618±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³ー¥¹¡§·î³Û418±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡¢au¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤ºÄó¶¡¤¹¤ëKDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
https://bookpass.auone.jp/
https://x.com/aubookpass
¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÃÎÅª¹¥´ñ¿´¡ß´¶Æ°ÂÎ¸³¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ÎÁí¹çÅª¤Ê±¿±Ä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢CRM¶¯²½¤Ë¤è¤ëÍø±×³ÈÂç¤ÈÍø±×Î¨²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³Æ¼ïÊ¬ÀÏ¡¢¼«¼Ò³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡³ÈÂç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊIP¡Ë¤ÎÁÏÂ¤¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.booklista.co.jp/