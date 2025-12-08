¾å¾ì20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤«¤é¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¡¡ÊÝ°é¡¦¿Íºà¡¦²ð¸î¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢12·î8Æü¤Ë¾å¾ì20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡§²¬ËÜ ÂÙÉ§¡¢°Ê²¼ ¥é¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎÍýÇ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¹¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ ¡È¿ÍÀ¸¤Î¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´ë¶È¥°¥ëー¥×¡É¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡È¸¤¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ê¥¬¥ß¥Í¥·¥ç¥¦¥³»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¡Ö¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎÍýÇ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¤ª¤Ê¤Þ¤¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó
¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡¡¡¡¡¡§¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¡È²ÈÂ²¡É
¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¡¡¡¡¡§9·î22Æü
Ç¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Ò¤ß¤Ä
¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡§¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö
¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡§¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¤ª¤Ï¤Ê¤È¤ª¤·¤ê¤Ë¤¢¤ë¥Ïー¥È¥Þー¥¯
ÆÃµ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¡ãÀ³Ê¡ä
ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´Å¤¨¤óË·¤Ê¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥°¥ëー¥×CEO ²¬ËÜ ÂÙÉ§¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÆ¯¤¯¾ì¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¼ÒÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥¯¤Á¤ã¤ó¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥é¥¤¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡È¿Í¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÊÝ°é¡×¡Ö¿Íºà¡×¡Ö²ð¸î¡×¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦²ð¸î´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÉÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´ë¶È¥°¥ëー¥×¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢410¥ö½ê°Ê¾å¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¡¦»ö¶È½êÆâÊÝ°é»ÜÀßÅù¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢ÊªÎ®¡¦À½Â¤¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¢ÊÝ°é¡¦²ð¸î¡¢·úÀß¶È³¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½¢¶È¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÏ¢·È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¤ª´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¦²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥àÅù¤ò26¥ö½ê±¿±Ä¡£¡Ö...planning the Future ～¿Í¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë～¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥é¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO ²¬ËÜ ÂÙÉ§
½êºßÃÏ¡§¢©150-0043
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ12ÈÖ1¹æ ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£ ¥¦¥§¥¹¥È17³¬
ÀßÎ©¡§1993Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦²ð¸î´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±Ä¤à»ö¶È²ñ¼Ò¤òÍÊ¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¡£ ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î·Ð±ÄÊý¿ËºöÄêµÚ¤Ó·Ð±Ä´ÉÍýÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³¡£
»ñËÜ¶â¡§1,548É´Ëü±ß
URL¡§https://www.like-gr.co.jp/