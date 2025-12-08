¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡ÖHANDBALL SPEZIAL¡×¤¬¼çÌò¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇëÈø ¹§Ê¿) ¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öadidas Originals(¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹)(https://www.adidas.jp/originals)¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄêÈÖ¥·¥åー¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖHANDBALL SPEZIAL(¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë ¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¥ë)¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.adidas.jp/¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë_¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¥ë(https://www.adidas.jp/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB_%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%AB)
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢T-¥È¥¥¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖHANDBALL SPEZIAL¡×¤è¤ê¡¢½÷À¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ëLO PRO¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈBOLD¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤ä¥«¥éー¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖHANDBALL SPEZIAL BOLD W¡×¤Ï¡¢¥¹¥¨ー¥É¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥¹¥êー¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÆÎÏÀ¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂ¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¹çÀ®ÁÇºà¤È¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¸üÄì¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇöÄì¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖHANDBALL SPEZIAL LO PRO W¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ÂÑµ×À¤È¾å¼Á´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥¨ー¥É¥¢¥Ã¥Ñー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤ë°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHANDBALL SPEZIAL¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Çö·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡ÖSPEZIAL¡×¤Î¥í¥´¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ìÌÜ¤Ç¤½¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥â¥À¥ó¤Ê²÷Å¬À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥½¥Õ¥È¤Ê¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ë¡¢½À¤é¤«¤Êµ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ì¥Ð¥Ã¥¯¥ªー¥Ðー¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ó¥Ö¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ì¥¶ー¥¢¥Ã¥Ñー¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤òÅº¤¨¡¢¼Á´¶¤ÎÎÉ¤¤¥·¥åー¥ìー¥¹¤Ê¤É¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¤³¤Î¿Íµ¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤¹¥«¥¦¥¹¥¨ー¥É¤ò¥¢¥Ã¥Ñー¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥â¥Ç¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥½¥Õ¥È¤Ê¥¬¥à¥é¥Ðー¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÅ¸³«¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊT-¥È¥¥¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÄÉµá¤·¤¿DENIM TP(¥Ç¥Ë¥à ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä)¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥º¥¦¥¨¥¹¥È¤È¸ÇÄê¥Õ¥é¥¤¥¯¥íー¥¸¥ãー¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿FIREBIRD JEANS(¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ðー¥É ¥¢¥Ç¥£¥«¥éー ¥Ç¥Ë¥à ¥Ñ¥ó¥Ä)¤Ç¤Ï¡¢º¸¥Ý¥±¥Ã¥È²¼¤Î¥È¥ì¥Õ¥©¥¤¥ë»É½«¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î¥¹¥êー¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤·¤¿DENIM FB TT(¥Ç¥Ë¥à ¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ðー¥É ¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×)¤Ï¡¢FIREBIRD¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÃå¤È¤Ê¤ê¡¢º¸¶»¤Î¥í¥´¤È¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ëー¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬²÷Å¬¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£FIREBIRD TT D(¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ðー¥É ¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥× ¥Ç¥Ë¥à)¤Ï¡¢adicolor¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÃå¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¦ー¥Ö¥óÁÇºà¤¬¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢adicolor¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊFIREBIRD¤Ë¿·Á¯¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¥É¥ì¥¹¤ä¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×CLASSIC TT(¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×)¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿BALLOON L SK(¥Ð¥ëー¥ó ¥í¥ó¥° ¥¹¥«ー¥È)¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
#adidasOriginals #CLASSIC SPORT #HANDBALL SPEZIAL
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
¢£¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹Ä¾±ÄÅ¹
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¡§https://www.adidas.jp/¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë_¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¥ë(https://www.adidas.jp/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB_%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%AB)
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.adidas.jp/mobileapps
CONFIRMED¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://adidas.jp/confirmed/
¢£adidas Originals(¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
adidas Originals¤Ï¡¢adidas¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÅÁÅý¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢2001 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£adidas ¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ç°¤äÁÏÂ¤À¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1972Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¥Õ¥©¥¤¥ë¥í¥´¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡Tel¡§03-6732-5461(ÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡¢9:30～18:00)