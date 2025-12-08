¡Ú»Ò¤É¤â¤¬Êú¤¯¥µ¥ó¥¿¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤Î¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬Àµ¼°²óÅú¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È¤ò300Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥È¥Ê¥«¥¤¥í¥´¤Î¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Óー¥ë¥»¥Ã¥È¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È¤ò¹ç·×300Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Êú¤¯¥µ¥ó¥¿¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¡Ê2ËÜ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥«ー¥É¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤Î¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¶¨²ñ¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¡×»á¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¡¢19Æü¡Ê¶â¡Ë¤´¤í¤è¤êÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë½ç¼¡È¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¤ò¡¢°ìÉôÄÌÈÎÅù¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È¡¡¹¥É¾¼õ¤±º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¥È¥Ê¥«¥¤¥í¥´¤Î¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¡×¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È¤ò2024Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Êú¤¯¥µ¥ó¥¿¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤Ø¤Î²óÅú¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¤òÆ±º¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï660·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ500Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ötupera tupera¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¹ç·×300Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ötupera tupara¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ï¥êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È
¡Ötupera tupara¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
tupera tupera
µµ»³Ã£Ìð¤ÈÃæÀîÆØ»Ò¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£³¨ËÜ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TV¤äÉñÂæ¡¢¶õ´Ö¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤«¤ª¥Îー¥È¡×¡Ê¥³¥¯¥è¡Ë¡Ö¤ä¤µ¤¤¤µ¤ó¡×¡ÊGakken¡Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥Ð¥¹¡×¡ÊÂçÆüËÜ¿Þ½ñ¡Ë¡Ö¤¦¤ó¤³¤·¤ê¤È¤ê¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£NHK E¥Æ¥ì¤Î¹©ºîÈÖÁÈ¡Ö¥Îー¥¸ー¤Î¤Ò¤é¤á¤¹©Ë¼¡×¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¡£³¨ËÜ¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¤ÇÂè18²óÆüËÜ³¨ËÜ¾ÞÆÉ¼Ô¾Þ¡¢Prix Du Livre Jeunesse Marseille 2014 ¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ »Ò¤É¤â¤ÎËÜÂç¾Þ 2014 ¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÁ¬Åò¡×¡Ê³¨ËÜ´Û¡Ë¤ÇÂè3²ó³¹¤ÎËÜ²°¤¬Áª¤ó¤À³¨ËÜÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¤ï¤¯¤»¤¤¥¥ã¥Ù¥¸Æ°Êª¿Þ´Õ¡×¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤ÇÂè23²óÆüËÜ³¨ËÜ¾ÞÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤ËÂè1²ó¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Ê¸²½¾ÞÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÌý³¨³Ø²Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥ÄÀì¹¶ µÒ°÷¶µ¼ø¡¢Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤³¤É¤â·Ý½Ñ³Ø²Ê µÒ°÷¶µ¼ø¡£
¡ãtupera tupera¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸¸ÁÛÅª¤Ç¥¥é¥¥é¤ÈÈþ¤·¤¤¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¥êー¥¹¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¡ª¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤Î¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¤ª´ê¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È
¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¡×¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁ´6¼ï¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ï±ìÆÍ¤Î¤Ê¤¤²È¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤Î¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¶¨²ñ¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¡×»á¤Ë´Æ½¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Î¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þー¥¯¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÆó¸À¸ì¤ÇµºÜ
¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¡Ê¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¶¨²ñ ¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹ ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¶¨²ñ ¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹ ÆüËÜÂåÉ½
ËèÇ¯¿¿²Æ¤Ë¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹²ñµÄ¡×¤Ë26Ç¯´Ö½ÐÀÊ¡£À¤³¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹²ñµÄ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Þ¥ó¥Ü¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ñ»Ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¢¥Þ¥óËßºÏ±à·Ý²È¡¢¥Þ¥¤¥éー¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£ ANAµ¡Æâ»ï¡ØÍã¤Î²¦¹ñ¡Ù¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤Î²÷Å¬¤Ê¶õ¤À¤±¤ÎÎ¹¡×Ï¢ºÜÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ß¤Ã¤±¡ª¡×¡ÖÆÉ¤àñ»Ò¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ñ»Ò¡×¡ÖGYOZA(±Ñ¸ìÈÇ¡¢Ê©¸ìÈÇ)¡×¡Ö¥Þ¥óËßºÏ¤ÎÄ¶¾ð·Ê¡×CD¤Ë¡ÖÅìµþ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Þ¥ó¥Ü¥Üー¥¤¥º´°Á´È×¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Á°¿¦¤Ï¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÁ÷¤Ï¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥½¥ê¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¥¦¥Ë¥â¥° Universal Motor Gerat¡ÊÂ¿ÌÜÅªÆ°ÎÏÁõÃÖ¡Ë¤òÊ»ÍÑ¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£
¡ã¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ»á¥³¥á¥ó¥È¡ä
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤·¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢HoHoHo～
¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È¤Ï
ËÌ¶Ë¤Ë¶á¤¤Âç¤¤ÊÅç¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Ë½»¤àÄ¹Ï·¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î¿ô¤Ï¡¢ËÌ²¤¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ë120¿Í¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ»á¤¬¡Ö¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¶¨²ñ¡×¤è¤ê¡¢¤¿¤À°ì¿ÍÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¡×¤ò´Þ¤à¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¤ò¡¢ÄÌÈÎÃæ¿´¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£LINE¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ötupera tupera¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤â¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖBEB5·Ú°æÂô by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¡Ë¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÈÎÇäÍÑ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö ¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¡Ê2ËÜ¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ötupera tupara¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
±þÊçÊýË¡¡¡¡¡ ¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß
È¯Á÷»þ´ü ¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤´¤í¤è¤êÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë½ç¼¡È¯Á÷
¿ôÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¹ç·×300¥»¥Ã¥È¡¡
¢¨Í½Äê¿ôÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊçÆâÍÆ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤Áª¹Í¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡¡¡§https://gingakogenbeer.com/tonakai/
±þÊç¥Õ¥©ー¥à ¡§https://jp.surveymonkey.com/r/TONAKAI2025
ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë¡×ÈÎÇä³µÍ×
¡üLINE¥®¥Õ¥È
ÈÎÇäÀè¡¡¡¡ ¡¡¡§¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë LINE¥®¥Õ¥ÈÅ¹¡¡https://mall.line.me/sb/gingakogenbeer
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¡Ê3ËÜ/6ËÜ¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ötupera tupara¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
¡ü¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÈÎÇäÀè¡¡¡¡ ¡§¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://www.likaman-online.com/?srsltid=AfmBOop0jUsTEtAuZwXBhTBhtK9ZVyq2O8NvWdFOrPqFYomhmI36pgCr
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～¡Ê¢¨½ªÎ»»þ´üÌ¤Äê¡Ë
ÈÎÇäÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×¡Ê2ËÜ¡Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß
¡ü·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢
ÈÎÇäÀè¡¡¡¡ ¡§BEB5·Ú°æÂô by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡¢¥«¥Õ¥§¥Ï¥ó¥°¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨¥Ï¥ó¥°¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê
ÈÎÇäÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ÀÖÉ¡¥·ー¥ëÉÕ¤¡Ö¶ä²Ï¹â¸¶¥Óー¥ë ¾®Çþ¤Î¥Óー¥ë¡×Ã±ÉÊ