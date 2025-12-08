¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡¢µÈÌî²È21Å¹ÊÞ¤ØEVµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤Ø
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¸þ¤±½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖTerra Charge¡Ê¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëTerra Charge ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁ½ÅÅ°¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®À¥ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¡¢µÈÌî²È¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î21Å¹ÊÞ¤Ø¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖµÈÌî²È ÉÍ³¹Æ»±§Â¿ÄÅÅ¹¡×¡Ê¹áÀî¸©±§Â¿ÄÅÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï1¸ý¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÚºß»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤ÎEV½¼ÅÅ¥Ëー¥º¤¬³ÈÂç
2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎEVÉáµÚ¤È½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËEV½¼ÅÅ´ï30Ëü¸ý¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦ÍÑÌÜÅªÃÏ½¼ÅÅ¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â°û¿©Å¹¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ°È÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¤ÏÆ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç»ÜÀßÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹
Åö¼Ò¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î½é´üÈñÍÑ¡¦°Ý»ýÈñÍÑ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ëEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀßÃÖ¹©»ö¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤¡¢ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ª»È¤¤¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ë·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÉÍý²èÌÌ¤ä24»þ´Ö365Æü¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨À¤È°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎºÎÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀßÃÖÍ½Äê¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
21Å¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó»þ¤Ë½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÔÆ¯Ãæ¤Î1Å¹ÊÞ¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÌ¾¡§µÈÌî²È ÉÍ³¹Æ»±§Â¿ÄÅÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©769-0202 ¹áÀî¸©°½²Î·´±§Â¿ÄÅÄ®ÉÍÆóÈÖÃú£²£°-£±£·
https://stores.yoshinoya.com/yoshinoya/spot/detail?code=ysn_042817
½¼ÅÅ´ï»ÅÍÍ¡§µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡Ê50kW¡Ë1¸ý
Åö¼Ò¤Ï¡¢µÈÌî²ÈÍÍ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³È½¼¤ò°ú¤Â³¤ÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤½¼ÅÅ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¶¦¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£EV½¼ÅÅ¡Ö¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡×¤È¤Ï
¡ÖTerra Charge¡Ê¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¡Ë¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¸þ¤±¤Î½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤Ë3Ê¬¤ÇÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¸¡º÷¡¦½¼ÅÅ´ï¤Î¤´ÍøÍÑ¡¦½¼ÅÅÎÁ¶â¤Î·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EV¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¥¢¥×¥ê
App Store¡§https://apps.apple.com/us/app/terra-charge/id1639315162
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge
¢£Terra Charge ³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈEV¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-17-11 ¥ªー¥¯¹âÎØ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆÁ½ÅÅ°
ÀßÎ©¡§2010Ç¯ 4·î
URL¡§https://terra-charge.co.jp/
ºÎÍÑÊç½¸°ìÍ÷¡§https://herp.careers/v1/terra
¢£EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MAIL¡§info@terra-charge.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://terra-charge.co.jp/contact-ev/
¢£ÊóÆ»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://terra-charge.co.jp/contact-other/