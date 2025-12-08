¡Ú¤È¤Á¤®¤Î¡È¤´¤Á¤½¤¦¡É¤òSNS¤Ç³È»¶¡ª¡Û¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµíìÔÂô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò12·î8Æü¤è¤ê³«ºÅ
～¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤ä¸©»ºÊÆ¤Ê¤É¹ë²ÚÇÀÃÜ»ºÊª¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹～
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤Á¤®ÇÀ»ºÊª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È¾ÃÈñ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ø¤È¤Á¤®ÏÂµíìÔÂô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼ûÍ×´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°û¿©Å¹¤äÀºÆùÅ¹¡¢¥¹ー¥ÑーÅù¤Ç¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢µÊ¿©¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇÁíÀª150Ì¾¤Ë¡Ö¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸©»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤ÁØ¤ËSNS¤òÍÑ¤¤¤¿³È»¶¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹âµé¤Ç¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢¡Ö¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÉÊ¤Ë¸©»ºÊÆ¤ä¤¤¤Á¤´Åù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Á¤®¤Î¡Ö¿©¡×Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ª¤è¤Ó¡¢Åö¶¨²ñ¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢µ®ÇÞÂÎ¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê¾å¤²¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¤È¤Á¤®ÏÂµí ìÔÂô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾ÝSNS¡§Instagram¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://tochigi-wagyu.com/
±þÊçÊýË¡
1.¤È¤Á¤®ÏÂµí¤ò³Ú¤·¤à
¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀºÆùÅ¹¡¦¥¹ー¥ÑーÅù¤Ç¹ØÆþ¡¦Ä´Íý¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤È¤Á¤®ÏÂµí¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.¥Õ¥©¥íー¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×
¡Ö¤È¤Á¤®ÇÀ»ºÊª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥íー¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¾ÞÉÊÆâÍÆ¡ÊÃêÁª¤Ç¹ç·×150Ì¾ÍÍ¡Ë
¤È¤Á¤®¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¸·Áª¥®¥Õ¥È
¤È¤Á¤®Áú¹ß¤ê¹â¸¶µí¥íー¥¹¡Ê¤¹¤¾Æ¤/¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ400g¡Ë¡¡5Ì¾
¤È¤Á¤®ÏÂµí¥íー¥¹¡Ê¤¹¤¾Æ¤/¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ400g¡Ë5Ì¾
ÆÊÌÚ¸©»ºÊÆ5kg¡Ê¤È¤Á¤®¤ÎÀ± or ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ë10Ì¾
¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡¡20Ì¾
¤Ë¤é¡Ê1kg¡ß4ÂÞ¡Ë10Ì¾
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡100Ì¾
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£