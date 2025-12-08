¿å¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ëOpen Water Studio¡ÖAQUONIA REPUBLIC¡×¨¡3Ì¾¤ÎÏ¢Â³µ¯¶È²È¥Áー¥à¤ÇÈ¯Â
Eau&Company³ô¼°²ñ¼Ò/¥ªー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¾¼ÏÂÄ®12-6¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÀî ÎÏ¡¢°Ê²¼¡ÖEau&Company¡×¡Ë¤Ï¡¢¿å¤ÎÅö»ö¼Ô¤ò³È¤²¡¢¿å¤ò²ÄÇ½À¤ËÊÑ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿å¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ëOpen Water Studio¡ÖAQUONIA REPUBLIC¡×¤ò¡¢3Ì¾¤ÎÏ¢Â³µ¯¶È²È¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë3Ì¾¤Îµ¯¶È²È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢»º¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿å¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢Áª¤Ó¡¢°é¤Æ¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
AQUONIA REPUBLIC¤È¤Ï
¡ÖAQUONIA¡Ê¥¢¥¯¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢AQUA¡á¿å¤È¡¢-NIA¡á¹ñ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
¿å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¤äµ»½Ñ¡¢Ê¸²½¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë½¸¤¤¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¡È¿å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖREPUBLIC¡Ê¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Î½êÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤ä»ö¶È¼Ô¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅö»ö¼Ô¤¬¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢Áª¤Ó¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È³«¤«¤ì¤¿¿å¤Î¶¦ÏÂ¹ñ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤Î´ê¤¤¤ò¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¿åÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿å¤È¿Í¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤ò¸½¾ì¤«¤é¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Open Water Studio¡ÖAQUONIA REPUBLIC¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿å¤ò¡ÖÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë¤â¤Î¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¿å¤ÎÅö»ö¼Ô¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢»º¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¬»¶·¿¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¸½à²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
IoT¤Ë¤è¤ë¿å´ÉÍý¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¶õ´Ö¡¢ÂÎ¸³¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÀ©Ìó¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿å¤Î¾ò·ï¤ò¡¢¡È¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©¾ì¤ä¥é¥ó¥É¥êー¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¹¥Ñ¡¢¼«¼£ÂÎ»ÜÀß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ä¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡£¿å¤ò»È¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¶¦¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢»È¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¿å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ¨¤¤¤ë3Ì¾¤ÎÏ¢Â³µ¯¶È²È¥Áー¥à
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¿·¤·¤¤»º¶È¤ä»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿3Ì¾¤ÎÏ¢Â³µ¯¶È²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî ÎÏ¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤ê¤¡Ë
¥¦¥©ー¥¿ー¥Æ¥Ã¥¯µ¯¶È²È/Eau&Company³ô¼°²ñ¼ÒÁÏ¶È¼Ô¡¦WOTA³ô¼°²ñ¼Ò ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô½Ð¿È¡£¹âÀì¡¦Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ç¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îµ»½Ñ¤ä·ÐºÑÀ¤ò¸¦µæ¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøºßÀÒÃæ¤Î2014Ç¯¤ËWOTA³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢À¤³¦½é¤Î¾®·¿¿å½Û´ÄºÆÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWOTA BOX¡×¤ò³«È¯¡£°Ê¹ß¡¢¾®µ¬ÌÏ¡¦Ê¬»¶·¿¤Î¿åºÆÍøÍÑµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏEau&Company¤ª¤è¤ÓAQUONIA REPUBLIC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿å¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖAquo-ware System¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢»º¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬»¶·¿¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¸½à²½¤È¡Ö¿å¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî ÎÏ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖAQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¿å¤Î²ÝÂê¤ò¡ÈÀìÌç²È¤ÎÃæ¤À¤±¡É¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¿å¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¡¢¿å¤òÂ¿¤¯»È¤¦¹©¾ì¤ä¥Ó¥ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¸¦µæ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿å¤Î»È¤¤Êý¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¼Â¸³¤«¤é¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¼Á¡¦Î®ÎÌ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥³¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô»ú¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢¿å¤ò»È¤¦¿Í¤ÎÂÎ¸³¤äÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¿å¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¿å¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢»î¤·¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬AQUONIA REPUBLIC¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£Â°¿ÍÅª¤ÊÅØÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÖAutonomous Legacy¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¸½¾ì¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ä²ò·èºö¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ä´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤«¤é°ì½ï¤ËÌä¤¤¤È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
±Ê¾¾ ½¤Ê¿¡Ê¤Ê¤¬¤Þ¤Ä¡¦¤·¤å¤¦¤Ø¤¤¡Ë
¥é¥ó¥É¥êー¥Æ¥Ã¥¯µ¯¶È²È¡¿³ô¼°²ñ¼ÒCoLÁÏ¶È¼Ô¡¦³ô¼°²ñ¼ÒOKULAB¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
Âç¼ê²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤Ë¤Æ¥é¥ó¥É¥êーµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦±Ä¶È´ë²è¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒOKULAB¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£¡ÖBaluko Laundry Place¡×¤òÁ´¹ñÌó200Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ÀöºÞ¡¦¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¶È³¦¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒCoL¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÀöÂõ»º¶È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢AQUONIA REPUBLIC¤Ç¤Ï¿å¡¦Àö¾ô¡¦¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³¤ò²£ÃÇ¤·¤¿»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
±Ê¾¾ ½¤Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀöÂõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ê¡¢·Ð±Ä¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCoL¤Ç¿·¤¿¤ÊÀöÂõ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÀöÂõ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿å¤Î²ÝÂê¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ÀöÂõ¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»È¤¤¡¢¿å¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä»º¶È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿å¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¡ÈÀöÂõ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÂõ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¤³¤ì¤Û¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¿å¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÌÞÂÎÌµ¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥áー¥«ー·Ð¸³¡¢·Ð±Ä¤Î·Ð¸³¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅêÆþ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÅ¥½¤¯¡¢AQUONIA REPUBLIC¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÂòÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ºCoL¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀè¹Ô»öÎã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¾Ê¬Ìî¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÒÆâ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿ùËÜ ²íÌÀ¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
¥Æ¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¶¥¤¥óµ¯¶È²È¡¿¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¸ÜÌä¡¦¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
Âç³Ø¶áËµ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¡ÖLab-Cafe¡×(2008)¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOpenPool¡×(2012)¡¢SXSW½ÐÅ¸¡¢ÅìµþÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òSXSW¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¡ÖTodai To Texas¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©(2013)¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò²£ÃÇ¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµìAgIC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô(2014)¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È°õºþ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇÅÅ»Ò´ðÈÄµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Ç¶áµ¦ÃÏÊýÈ¯ÌÀÉ½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£AQUONIA REPUBLIC¤Ç¤Ï¡¢¿·»º¶ÈÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤È¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀß·×¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùËÜ ²íÌÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤äÅÅ»Ò´ðÈÄ¡¢SXSW¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Èµ»½Ñ¤ÈÊ¸²½¤Î¤¢¤¤¤À¡É¤ò¹Ì¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AQUONIA REPUBLIC¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤ò¿å¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë½Å¤Í¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¿å¡Ù¤È¡ØÊ¸²½¡¦ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Î¿å¡Ù¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ä¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¿å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿å¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¡ØÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿å¡ß¶µ°é¡¦¥ê¥µー¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡Ù¡Ø¿·¤·¤¤ÁÇºà¤È¿å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½Û´Ä·¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¤³¤½´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿å¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¼Áö¥¹¥¿¥¤¥ëÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¡Ö¿å¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥ìー¥äー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í
¿å¤ò¼ñÌ£¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢Êë¤é¤·¤Î¿å´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý¡£²ÈÄí¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿å¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦»È¤¤Êý¡¦³Ø¤ÓÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¡Ö¿å¤È¤â¤¦¾¯¤·¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤ÎÊý¡¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È
¿åÍøÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤È´Ä¶Éé²Ù¤ò²¼¤²¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¡¢¿å¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¿·µ¬»ö¶È¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦ÁÏ¤·¤¿¤¤´ë¶È¡£¹©¾ì¤äÅ¹ÊÞ¡¢»ÜÀß¤Ç¤Î¿åÍøÍÑ²þÁ±¤«¤é¡¢¡Ö¿å¡ß¥Õー¥É¡×¡Ö¿å¡ß¥é¥ó¥É¥êー¡×¡Ö¿å¡ß¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤É¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæµ¡´Ø
Âç³Ø¤ä¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¿å¡¦´Ä¶¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ÁÇºà¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¡¦¸¦µæ¥Áー¥à¡£¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â¾Ú¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀß·×¤ò¤´°ì½ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¡¦¼«¼£ÂÎ
¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ËºÆÀß·×¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¢¿å¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡¦´Ñ¸÷¡¦¶µ°é¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤·¤¿¤¤ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£Ï·µà²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤é¤·¤¤¿å¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤òºÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¹½ÁÛ¤È¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¼Áö¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê4¤Ä¤Î»Ù±ç¡Ë
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¡¦ºî¤ë¡¦Â³¤±¤ë¡¦·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿å¤ò¤á¤°¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤ë»Ù±ç
¿å¤Î»È¤¤Êý¤äÊý¿Ë¤ÎÀ°Íý¡¢¸½¾õ²ÝÂê¤Î²Ä»ë²½¤«¤é¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î¿å¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
- ´ûÂ¸¤Î¿åÍøÍÑ¡¦¿å½èÍý¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃª²·¤·¡¦²Ä»ë²½
- ²ÝÂê¤ä¥ê¥¹¥¯¡¢ÀøºßÅª¤Êµ¡²ñ¤ÎÀ°Íý
- ¡Ö¿ôÇ¯¸å¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿åÍøÍÑ¤ÎÊý¿Ë¡¦ÀïÎ¬¤Å¤¯¤ê
¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¡×¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤ë»Ù±ç
¹½ÁÛ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¤·¤¯¤ß¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«È¯¥Äー¥ë¤ä¿å¼ÁÀ©¸æ¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÄó¶¡
- OEM¡¦¼õÂ÷³«È¯¤Ë¤è¤ëµ¡´ï¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
- ¿å½èÍýÁõÃÖ¤äIoT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦»îºî¡¦¼Â¾Ú
¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ä¼Â±¿ÍÑ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ë»Ù±ç
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤â¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö´Æ»ë¡¦¥Çー¥¿²Ä»ë²½
- ¥¢¥éー¥ÈÇÛ¿®¤ä±¿Å¾ºÇÅ¬²½¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡
- ¾ÃÌ×ÉÊ¡¦¸ò´¹Éôºà¤Î¶¡µë¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀß·×»Ù±ç
¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î°ÛÆ°¤äÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
·Ò¤¬¤ë»Ù±ç
¿å¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤À¤±¤Ç¤Ï´°·ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¥äー¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ï¢·È¤Ç¤¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- Àß·×¼Ô¡¦»Ü¹©²ñ¼Ò¡¦¥áー¥«ー¡¦±¿ÍÑ»ö¶È¼Ô
- ¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
- ¸¦µæ¼Ô¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¤Ê¤É
¶¦ÁÏ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁÈÀ®¤ÎÈ¼Áö¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿å¡ß¡û¡û¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÎã¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
AQUONIA REPUBLIC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Water Printer ¥·¥¹¥Æ¥à
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¿å¼Á¤òºÆ¸½¤·¡¢°ûÎÁ¤ä¥Õー¥É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿å¼ÁÀ©¸æ¡¦¥ì¥·¥Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¸¶¿å¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¿å¼Á¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î°ìÇÕ¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å´Ä¶²Ä»ë²½¥¥Ã¥È¡ÊSTEM Kit¡Ë
¿å¼Á¥»¥ó¥µー¤È¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿STEM¶µºà¥¥Ã¥È¡£
³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Î³Ø½¬¸½¾ì¤Ç¡¢¿å¼Á¥Çー¥¿¤ò¼ÂÂ¬¡¦²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿å´Ä¶¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¾ô¿å¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPortable System¡Ë
ºÒ³²»þ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÌ¤À°È÷ÃÏ°è¸þ¤±¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¾ô¿å¥·¥¹¥Æ¥à¡£
»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê°ûÎÁ¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ô¿å¡¦¾ô²½Áå¸þ¤±IoT´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
´ûÂ¸¤Î¾ô¿åÀßÈ÷¤ä¾ô²½Áå¤Ë¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¤ÊIoT´Æ»ë¡¦DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£
¥»¥ó¥µー¤ÈÀ©¸æµ¡´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡¢°Û¾ï¸¡ÃÎ¡¢±ó³Ö»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸½¾ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ°¿Í²½²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¡ÖAutonomous Legacy¡ÊÂ°¿Í²½¤ò²ò¾Ã¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¯¼«Î§·¿¤Î¿å¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢
- ¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¾®µ¬ÌÏ¡¦Ê¬»¶·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ë
- »º¶ÈÇÓ¿å¤ä»¨ÍÑ¿å¤ÎºÆÍøÍÑ
- ÃÏ°èÊ¬»¶·¿¤Î¿å½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¸¦µæ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø
¼«¼Ò¹©¾ì¤ä»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿åÍøÍÑ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ
- ´ûÂ¸¿å½èÍýÀßÈ÷¤ÎDX¡¦±ó³Ö´Æ»ë
- ºÆÍøÍÑ¥¹¥ー¥à¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡¢ÍÑÅÓÊÌ¿å¼Á¡Ë¤Î¹½ÃÛ
- Ê¬»¶·¿¡¦¾®µ¬ÌÏ¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤
¤³¤ì¤é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¥Úー¥¸µºÜ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤¿¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢¤´ÁêÃÌÆâÍÆ¤Î³µÍ×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÝÂêÀ°Íý¤«¤é¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¸¡Æ¤¡¢¼Â¾ÚÀß·×¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤Ø
¡Ö¿å¡ß¡û¡û¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿å¡ß¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯
- ¿å¡ß¥é¥ó¥É¥êー¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°
- ¿å¡ß¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£
- ¿å¡ß¶µ°é¡¦³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à
- ¿å¡ß¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¤Ê¤É
¥¢¥¤¥Ç¥¢ÃÊ³¬¤Î¹½ÁÛ¤«¤éPoCÀß·×¡¦¼ÂÁõ¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÂÎ¸³Àß·×¤Þ¤Ç¡¢µ®¼Ò¤Î´Ø¿´ÎÎ°è¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¦Æ±¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤äÁÛÄê¥æー¥¶ーÁü¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ª½ñ¤Åº¤¨¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¦µæ¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ø
AQUONIA REPUBLIC¤Ï¡¢¿å¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¡¦É½¸½¡¦È¯¿®¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿å´Ä¶¡¦¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¿å¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ
- Å¸¼¨¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
- ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¶¦Æ±Àß·×
- ¼èºà¡¦ÆÃ½¸´ë²è¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî ¤Ê¤É
¿å¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤É½¸½¤äÌä¤¤¤ÎÄó¼¨¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ë²è¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜÅª¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¡Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢³Ø¹»¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡Ë¤ò¤´¶¦Í¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Å¬¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢ËÜ¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤è¤ê¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÃåÁÛÃÊ³¬¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§eau&company³ô¼°²ñ¼Ò
¥¹¥¿¥¸¥ªÌ¾¡§AQUONIA REPUBLIC¡Ê¥¢¥¯¥ª¥Ë¥¢ ¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¾¼ÏÂÄ®12-6
»ö¶ÈÆâÍÆ:
¡¦¿å¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖAquo-ware System¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¿å´ØÏ¢Éôºà¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖOmizuya.com¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿åÎÎ°èÆÃ²½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓOEM¡¦¼õÂ÷³«È¯
¡¦Ê¬»¶·¿¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¸½à²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ
URL¡§https://eau.company
¡Öeau¡Ê¥ªー¡Ë¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¿å¤ò¡¢¡Öcompany¡×¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÃç´Ö¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¿å¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ¤ò°é¤ß¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Eau&Company¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿å¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸½Âå¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Eau&Company³ô¼°²ñ¼Ò
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://eau.company/contact.html