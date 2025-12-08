Dahua Technology¡¢Pro Challenge 2025¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀßÃÖ¶È¼Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¶¨¶È¤ò¶¯²½
¹º½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- Dahua Technology¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë±ÇÁü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿AIoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖDahua Pro Challenge 2025¡×¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÀßÃÖ¶È¼Ô¥Ñー¥È¥Êー¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀßÃÖ¶È¼Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤äÃÎ¼±¶¦Í¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½ÏÎý¤·¤¿ÀìÌç²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖBUILD IT. SHOW IT. WIN IT.¡Ê¹½ÃÛ¤·¡¢¼¨¤·¡¢¾¡¤Á¼è¤ì¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë2025Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Dahua¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÀßÃÖ»öÎã¤ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀìÌç¸òÎ®¤ª¤è¤Ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢Dahua Technology¤Î²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëFu Liquan»á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀßÃÖ¶È¼Ô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ëÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê¤È¶¨ÎÏ¤ËÂÐ¤·´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ°¤¹¤ëÀßÃÖ¶È¼Ô¤¬AIoTµ»½Ñ¤òÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëºÇ¸å¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËFu»á¤Ï¡¢¶¦Æ±¹×¸¥¡¢¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Î¶¦Í¤ËÂÐ¤¹¤ëDahua¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¨Æ¯´Ä¶¤ò°é¤à¤¿¤á¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Dahua¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ë×Æþ·¿¤Îµ»½ÑÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢Åý¹çAIoT¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃµµá¤·¡¢Æ³ÆþÀïÎ¬¡¢±¿ÍÑºÇÅ¬²½¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¶È¼Ô¥Ñー¥È¥Êー¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éDahua¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Áê¸ß¤Ë¶¯²½¤·¹ç¤¦¸òÎ®¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Dahua¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤»ÜÀß¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢ÁÈÎ©¹©Äø¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¡µëÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉñÂæÎ¢¤ò»ë»¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Dahua¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿®ÍêÀ¡¢³ÈÄ¥À¡¢¤½¤·¤Æ¸·³Ê¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÀÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¿®Íê´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÃÖ¶È¼Ô³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤â¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë½ê´¶¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ë¤è¤ê¡¢Dahua¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Î¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï¡Ö°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¾Íè»Ö¸þ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¾¸Ð¥Ä¥¢ー¤äÁ×¾ë¤Ç¤ÎÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤ÉÊ¸²½¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿»²²Ã¼Ô´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Âî±ÛÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¡¢Dahua¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀßÃÖ¶È¼Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥í¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ò¾Î¤¨¤ë¥¬¥é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½Ñ¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡¢±¿ÍÑÃÎ¼±¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Dahua¤ÏAIoT¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¨¶È¤Î¿ä¿ÊÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Pro Challenge¤Ï¡¢Dahua¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÀßÃÖ¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¡¢¤«¤Ä²ÁÃÍÁÏÂ¤·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Dahua¤ÏÀßÃÖ¶È¼Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨¶È¤È¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåAIoT¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¤·¡¢¡Ö¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò²ñ¤È¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
