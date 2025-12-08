Zoomlion¡¢2025Ç¯À¤³¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤²ñµÄ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤·¤ÆÇ§Äê
Ä¹º»¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.¡Ê1157.HK¡¢°Ê²¼¡ÖZoomlion¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯À¤³¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー15¼Ò¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·úÀßµ¡³£¸þ¤±¤Îº®Î®À¸»º¤ò¶¦Í²½¤¹¤ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò¼Â¸½¤·¡¢·úÀßµ¡³£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯·¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÀÆðÀ¡¢¥¹¥±ー¥ë¡¢¼«Æ°²½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤ò·ÁÀ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Zoomlion Recognized as Top-Tier Smart Factory at 2025 World Intelligent Manufacturing Conference
Zoomlion¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤Ï¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊ¼ï¤Î½Åµ¡¤ò¶¦Í¤ÎÊ£¹ç¥Õ¥íーÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶È³¦¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦Í·¿¥¹¥Þー¥È·¡ºïµ¡¹©¾ì¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Zoomlion¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¼çÍ×¹©Äø¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢100¥â¥Ç¥ëÄ¶¤Îº®Î®À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¶¨Æ¯À¸»º¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¦Í·¿À½Â¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¸þ¤±¤Î¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¹¥¿ー¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÁõÈ÷¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¿ôÉ´¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤òÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¶¦Í·¿À½Â¤¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¹©¾ì´Ö¤ÎÅý¹ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹ÝÈÄ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤ò90%Ä¶¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢·úÀß¥³¥¹¥È¤ò15%ºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿ÊªÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ´É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÍ¢Á÷¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢ºß¸Ë¤ò70%ºï¸º¤·¡¢ÀºåÌ¤ÊÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤°¸¦µæ³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È½ÀÆð¤Ê¶¦Í·¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Zoomlion¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤Î¶¦Í·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸»º¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î·¡ºïµ¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬80%°Ê¾å¤Î¹©Äø¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢ÃÊ¼è¤êÂØ¤¨»þ´Ö¥¼¥í¤Î¼«Î§·¿À¸»º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÝÈÄÀÚÃÇ¤«¤éºÇ½ªÁÈÎ©¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤Ï¤ï¤º¤«6.5Æü¤Ç´°Î»¤·¡¢6Ê¬¤´¤È¤Ë1Âæ¤Î·¡ºïµ¡¤¬¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦ºÇÃ»¤Î¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥à¤ÈÀ¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤ÏÈÎÇäÆ°¸þ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¸»º¤ò»Ù±ç¤·¡¢ºß¸Ë¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»º¤È¼ûÍ×¤ÎÐªÎ¥¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Zoomlion¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¤³¦20°Ê¾å¤Î¹©¾ì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÁõÈ÷¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿ÊÅ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï°ìÁØ¤Îµ»½ÑÅý¹ç¤ò¿Þ¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥×¥í¥»¥¹¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶È¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
