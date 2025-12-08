ZTEºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤ÎCui Li»á¡¢Economist Impact¤Ë¤è¤ë¡ÖAI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢2025¡×¤ËÅÐÃÅ
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- ZTE Corporation¡Ê0763.HK / 000063.SZ¡Ë¤Ï¡¢Åý¹ç¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇ¹â³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëCui Li»á¤¬¡¢Economist Group¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëEconomist Impact¼çºÅ¤Î¡ÖAI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖAI¤Ï¤¤¤«¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡©¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊHow May AI Help You? Agentic AI and the Customer Experience¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Cui Li»á¤Ï¡¢ZTE¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬´û¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢´Æ»ë¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´ë¶È¤¬º£¤«¤é¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Q1¡§¾õ¶·ÀßÄê - ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ïµ®¼Ò¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±þÅú¤«¤éÍý²ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¦ÁÏ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ZTE¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI for All¡×ÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ûー¥à¡¢¸Ä¿Í¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Nebula Telecom Large Model¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë4°Ê¾å¤Î¼«Î§·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ZTE¤ÈChina Mobile¤¬¶¦Æ±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³«È¯¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ã³²¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«¸Ê½¤Éü¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»þ´Ö¤ò47%ºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q2¡§ÀïÎ¬ÅªÊÑ³× - ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼«Î§À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤»þÂå¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö½ª¤ï¤ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¡×¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÃæ¤«¤é°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¹¥Îー¥Üー¥ë¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¸î¤ê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Â¨ºÂ¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ê»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¡¢µ¡³£¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤«¤é¡¢Íµ¡Åª¤ÇÅ¬±þÅª¤ÊÁÈ¿¥¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¿¿¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇî»Î¹æ¥ì¥Ù¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢µ²±¤ä¥Äー¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë°ìÊâÀè¤Ø¿Ê¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÀ¤³¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ç»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤â¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤â¡¢¤Þ¤ÀÈó¾ï¤Ë½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Îµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ï²ò·èºö¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢AI¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë³èÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÇ½¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¿¿¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤äÅ¬±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢Êâ¤¯Á°¤ËÁö¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥×¥í¥»¥¹ºÆ¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤ÆAI¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ZTE¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£Á´°÷¤ÎÇ§¼±¤òÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ê·×²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£ÇË²õÅª¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤éÃå¼ê¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿×Â®¤ËÈ¿Éü²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Q3¡§´ÆÆÄ¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£ - AI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤è¤ê¼«Î§Åª¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ò¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àß·×¡¢¥ì¥Ó¥åー¡¢°Õ»×·èÄê¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¿Í´Ö¤¬Ã´¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë·üÇ°¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¸åÂà¤·¤¿¤ê¡¢´ØÍ¿¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª»ö¤Ë¤ÏÉ½Î¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ÈÆ²½Ç½ÎÏ¡¢ÁÏÈ¯ÅªÇ½ÎÏ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤é¤Ï¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¸¸³ÐÀ¸À®¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤òËÜ¼ÁÅª¤ËÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¼Ò²ñÅªÃÎÀ¤äÎÑÍýÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏAI¤¬·è¤·¤Æ¿¿¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢AI¤ÏÅý·×¥â¥Ç¥ë¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¦¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤Î¿¼¤¤Åý¹ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àµ³ÎÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ÀÕÇ¤Ê¬Ã´¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤äKPI¤âÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ZTE¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¶È³¦ÆÃ²½·¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢²Ã¤¨¤ÆRAG¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤È¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬²ò·è¤¹¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²è°ìÅª¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢·ë¶É¤É¤ì¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Âè»°¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï¼Â¹Ô·ÐÏ©¤¬²ÄÊÑ¤ÊÊ£»¨¥¿¥¹¥¯¤Î½èÍý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÏÍ½Â¬²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¨¥ó¥É´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢AI¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¡¢¿¿¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q4¡§¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾ - ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥Ùー¥¹¤Î¼«Æ°²½¤«¤éÅý¹çÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾Íè¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ»½ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï¡¢Ç½Æ°Åª¤ËÆ¯¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥«ー¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Þ¤¿¤ÏÈ¿ÉüÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤òÏ¢·ë¤·¡¢Ç§ÃÎÅª¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¸Ê¿Ê²½¤µ¤¨²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢¹½Â¤¤¬ÌÀ³Î¤Ç¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÑ¾ã³²À¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ëー¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î´Ä¶¤¬¤è¤êÊ£»¨¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Â¸³¼¼¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å1～2Ç¯¤Ï¡¢¼ç¤Ë¿âÄ¾»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼«Î§À¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÈÆÍÑÀ¤ÈÅ¬±þÀ¤ò¹â¤á¡¢³Ø½¬¤È¿Ê²½¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý¸þ¤ØÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎGemini 3¤Ï¡¢SOTA¡ÊºÇÀèÃ¼¡Ë¤Î¿äÏÀ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¤ÊÍý²ò¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Ã±¤ËAPI¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢ÁÈ¿¥¹½Â¤¡¢¥Áー¥àÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·×²è¤òºöÄê¤·¡¢µ»½Ñ¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ¿ï¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¼«¼ÒÆÃÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤éÃå¼ê¤·¡¢¿×Â®¤ËÈ¿Éü²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆAI¤ò¿¿¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëAIÀìÌç²È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëAI¥Ñ¥ïー¥æー¥¶ー¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê»×¹ÍÎÏ¤È·òÁ´¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢AI¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¿Íºà¤È¤¤¤¦3¥¿¥¤¥×¤Î¿Íºà¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢AI¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ï¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÈAI¤Î¶¦À¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢2025¤Ï¡¢´ë¶È¥êー¥Àー¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀè¶î¼Ô¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂÐÏÃ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£15¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È40Ì¾°Ê¾å¤Î¶È³¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÃÎ¸«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸À®AI¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¾¦ÍÑ²½¥ëー¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢´ë¶È¤¬µ»½ÑÅªÆ¶»¡¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ£»¨¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
