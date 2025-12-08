¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¡¢Èó¥µ¥¦¥¸¿ÍÉÔÆ°»º½êÍË¡»Ü¹Ô¤ËÀèÎ©¤Á¿·¸ø¼°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSaudi Properties¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²
¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÎReal Estate General Authority¡ÊREGA¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñ²È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSaudi Properties¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë»Ü¹ÔÍ½Äê¤ÎÈó¥µ¥¦¥¸¿ÍÉÔÆ°»º½êÍË¡¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²¦¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¥µ¥¦¥¸¿Í¤Ë¤è¤ëÁ´¤Æ¤ÎÉÔÆ°»º½êÍ¼è°ú¤Î¸ø¼°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
Saudi Properties¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Æ¥£¥¹¥±ー¥×¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊCityscape Global¡Ë¡×Å¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎREGA½ÐÅ¸»þ¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ´Ä¶¤Îµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¶¯²½¤ÈÆ©ÌÀÀ¡¦¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Ë¡»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¶É¤ÏÈó¥µ¥¦¥¸¿ÍÉÔÆ°»º½êÍ¸¢¤ò¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÉÔÆ°»ºÌ¤Íè¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊReal Estate Future Forum¡Ë¡×¤Î¼çÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥êー¥Àー¤äÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÍË¾¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSaudi Properties¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½êÍ¸¢¼êÂ³¤¤Î¸ø¼°Áë¸ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Î±ÜÍ÷¡¢³«È¯¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢Íí¡¢¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð¡¢Å¬³ÊÀ¤Î³ÎÇ§¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¡¢¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Èó¥µ¥¦¥¸¿ÍÉÔÆ°»º½êÍ¸¢Ë¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÃæ³ËÅª¤Ê¿ä¿Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¼Â¹Ô¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥Ýー¥¿¥ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º½êÍ¸¢¤òµá¤á¤ëÅê»ñ²È¤äµï½»¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯°ÂÁ´¤Ç¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¦¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ³Î¤«¤ÄºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÈ÷¤¨¤¿Åý¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤¬¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSaudi Properties¡×¥Ýー¥¿¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²¦¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊñ³çÅª¤ÊÉÔÆ°»º´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åý¹çÅª¤Ê¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://rega.gov.sa/media-center/
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com