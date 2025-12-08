ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤à¤¿¤á¤ËÅßµÙ¤ß´ü´Ö¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò»Ù±ç¡¡¤à¤¹¤Ó¤¨¡ÖÅßµÙ¤ß¤³¤É¤â¿©Æ²±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ø´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¾¼ÏÂ¥¤¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·¯ÄÍ ±Ñ¼£)¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í Á´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨(°Ê²¼¡¢¤à¤¹¤Ó¤¨)¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ô2025Ç¯ ÅßµÙ¤ß¤³¤É¤â¿©Æ²±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Õ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¶¨»¿¶â¤È¤·¤Æ60Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´óÉÕ¤Ï¡¢¤à¤¹¤Ó¤¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤Ø¤ªÊÆ(ÎáÏÂ7Ç¯»º¡¦ÀºÊÆºÑ¡¦ÌµÀöÊÆ¡¦ÌÃÊÁ¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»)¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»µë¿©¤¬¤Ê¤¤ÅßµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ²¹¤«¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ì¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤à¤¹¤Ó¤¨¤¬·Ç¤²¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÌÜÅª
ËÜ»Üºö¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤Ë¥®¥Õ¥È¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤à¤¹¤Ó¤¨¤Ç¤Ï¡¢¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¤òÄó¾§¤¹¤ë·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤È¤Î¶¨Æ¯È¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤¬¹çÆ±¤ÇÊª»ñ¡¦»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤É¤â¿©Æ²¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¦½õ¡×¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤ÆËÜ»Üºö¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î»²²è¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://musubie.org/wakuwakugift/
¢£´óÉÕ³µÍ×
¡¦´óÉÕÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¤à¤¹¤Ó¤¨¡ÖÅßµÙ¤ß¤³¤É¤â¿©Æ²±þ±ç¥®¥Õ¥È¡×¶¨»¿¥³ー¥¹(¤ªÊÆ¶¨»¿)
¡¦´óÉÕ¶â³Û¡¡¡¡¡§ 60Ëü±ß(1¸ý)
¡¦»Ù±çÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¤ªÊÆ¡ÖÎáÏÂ7Ç¯»º¡¦ÀºÊÆºÑ¡¦ÌµÀöÊÆ¡¦ÌÃÊÁ¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á´¹ñÌó50¤«½ê¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ØÇÛÁ÷
¡¦´óÉÕ¼Â»Ü»þ´ü¡§ 2025Ç¯11·î20Æü
¡¦´óÉÕÀè¡¡¡¡¡¡¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿Í Á´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://musubie.org/
¡¦´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¡¡§ ´ë²è¾ÜºÙ¡ÖÄ¹´üµÙ¤ß¤³¤É¤â¿©Æ²±þ±ç¤ï¤¯¤ï¤¯¥®¥Õ¥È¡×
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤äÃÏµå¤ÈÄ¹¤¯´ó¤êÅº¤¦¼Ò²ñ¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ê¬¾ù½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦ÄÂÂß¡¦ÅÚÃÏÈÎÇä¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
¤à¤¹¤Ó¤¨¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯»¿Æ±¤·¡¢º£²ó¤Î´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Ë¡¿Í¤Ï¡¢ÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤È¸ÄÊÌ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î·ÑÂ³¤È¿·Àß¤ò»Ù¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÎÉ¤¤½»¤Þ¤¤¡É¤È¤Ï¡¢·úÊª¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤È¤ì¡¢Ã¯¤«¤È¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¾ì½ê――¤½¤ì¤Ï²È¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò°é¤àÅÚÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Öº£Æü¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¡¢10Ç¯¸å¡¦20Ç¯¸å¤Î¤Þ¤Á¤Î¡ÖÌ¤Íè¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î´óÉÕ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÅßµÙ¤ß´ë²è¤Ë¸Â¤é¤ºÄÌ¾ï´ü¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤à¤¹¤Ó¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç§ÄêNPOË¡¿Í Á´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃæ´Ö»Ù±çÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª»ñ»Ù±ç¡¢»ñ¶â½õÀ®¡¢¾ðÊóÄó¶¡¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://musubie.org/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¿·¾¼ÏÂ¥¤¥¯¥¹¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·¾¼ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦ÄÂÂß¡¦ÅÚÃÏÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÉý¹¤¤»ö¶È¤Ø¤ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡Ö¥¤¥¯¥¹(iXS)¡×¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤òÉ½¤¹¡ÖX¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¡¦¤ªµÒÍÍ¡¦¤ª¼è°úÀèÍÍ(¶¨ÎÏ´ë¶È)¡¦¼Ò°÷¡×¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¦¡ÖË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÈÊë¤é¤·¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¾¼ÏÂ¥¤¥¯¥¹¤Ï¡¢¿·¾¼ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆSDGs¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¿·¾¼ÏÂ¥¤¥¯¥¹¤Ï¡¢SDGs¤Ë»²²è¤¹¤ë¿·¾¼ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖWITH¡ÜEARTH(ÃÏµå¤È¤È¤â¤Ë)¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½»¤Þ¤¤¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥£¥¶ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¤È¤Ï
¿·¾¼ÏÂ¥¤¥¯¥¹¤ÎÊ¬¾ù½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤Ë¡È¥¬ー¥Ç¥ó(³Ú±à)¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃíÊ¸½»Âð¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë½»´Ä¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¾¼ÏÂ¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
¿·¾¼ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Äー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー¹©Ë¡¤¬ÆüËÜ¤ÇÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Èµ»½Ñ³×¿·ÎÏ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤òÄÌ¤·¤Æ½»¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¡¢¶µ°é¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êË¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³§ÍÍ¤¬°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ëÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¾¼ÏÂ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinshowa.co.jp/
