4YFN26¥¢¥ïー¥É¡§Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¥È¥Ã¥×20¼Ò¤ò¤´¾Ò²ð
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë4YFN26¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGSMA¤ÎMWC26¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥£¥é¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥Ó¥¢²ñ¾ì¤ËÌá¤ê¡¢2026Ç¯¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×20¼Ò¤Ï¡¢¿ôÉ´·ï¤ËµÚ¤Ö±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢5¤Ä¤Î¼çÍ×»º¶È¥«¥Æ¥´¥êーÁ´ÂÎ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Áí»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë4YFN26¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×20¼Ò¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£4YFN¤Î¥È¥Ã¥×20¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¡¢4YFN¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î½éÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë4YFN¥¢¥ïー¥É¡¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼çÍ×Åê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¶È³¦ÀìÌç²È¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¿³ºº°÷ÃÄ¤ÎÁ°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷ÃÄ¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤É¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÆüÃæ¤Ë5¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È5¼Ò¤Ï4YFN¥¢¥ïー¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢3·î4Æü¤ËBanco Sabadell¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï4YFN¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢GSMA FoundryÄó¶¡¤Ë¤è¤ë2Ëü¥æー¥í¤Î¾Þ¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4YFN26¥¢¥ïー¥É¤Î¥È¥Ã¥×20¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õ¥Æ¥Ã¥¯
¡¦Greenlyte Carbon Technologies GmbH¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë - Âçµ¤Ãæ¤«¤éCO₂¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤ª¤è¤Ó¹çÀ®Ç³ÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Sensegrass¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë - AI²òÀÏ¡¢IoT¡¢ÅÚ¾í¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅêÆþ»ñºà¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈºîÊª¤Î·òÁ´À¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÀ¶ÈÀ¸»ºÀ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Skyfora¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë - AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¤¾Ý¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÍ½Â¬¤ÈÅ¬±þ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦URAPHEX¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - ²½³ØÌôÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½èÍý¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»º¶ÈÍÑ¿å¤òºÆÀ¸¤·¡¢±øÀ÷ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Û¥é¥¤¥º¥ó¥º
¡¦AIM Intelligence¡Ê´Ú¹ñ¡Ë - AI¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ÃÎ¡¦ÆÃÄê¡¦ÇÓ½ü¤¹¤ëAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦DeepKeep¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë - ¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Enhans¡Ê´Ú¹ñ¡Ë - Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢AI¶îÆ°¤Î¥³¥Þー¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦NeuralTrust¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò°ÍÑ¡¦¥Çー¥¿Ï³¤¨¤¤¤«¤é¼é¤ê¡¢´ë¶È¤¬À¸À®AI¤ò°ÂÁ´¤ËÆ³Æþ¡¦³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯
¡¦Dost¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢À®Ä¹´ë¶È¤ÎºâÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦DRUO¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë - ¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î·èºÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Kistpay Private Limited¡Ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ë - ¿·¶½»Ô¾ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Spendbase¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë - Åý¹ç·¿¥³¥¹¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎSaaS¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥«ー¥É»Ù½Ð¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯
¡¦AI Diagnostics¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë - Äã»ñ¸»¤Î°åÎÅ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢·ë³Ë¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÁá´üÈ¯¸«¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Biorce¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£¸³¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤Î·×²èºöÄê¤È¼Â¹Ô¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Medwise AI¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë - °åÎÅÄó¶¡¤Î¸½¾ì¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯²óÅú¤òÄó¶¡¤·¡¢Î×¾²È½ÃÇ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Sycai Medical¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - AI²èÁü²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤Æç¹Â¡¤ÎÁ°¤¬¤óÉÂÊÑ¤ò¸¡½Ð¡¦ÄÉÀ×¤·¡¢Áá´ü¤ÎÎ×¾²²ðÆþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¡¦ConnectHear¡Ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ë - ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼êÏÃÄÌÌõ¤ª¤è¤ÓAI»Ù±ç¥¢¥éー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Kreios Space SL¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë - Ä¶Äãµ°Æ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÒÀ±¤Î¼÷Ì¿¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦OptAI¡Ê´Ú¹ñ¡Ë - ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ÎÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Â®ÅÙ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ZIM Connections¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë - Î¹¹Ô¼Ô¤¬1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°èÊÌ¤ÎeSIM¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀÜÂ³À¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤Þ¤¹¡£
4YFN26¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤ÏËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕÃæ
4YFN¤ÏËèÇ¯¡¢Åê»ñ²È¡¢µ¯¶È²È¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÇÈ¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÃµµá¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î¿·¥Æー¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥ÈAI¡ÊInfinite AI¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëµ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸òº¹¤·¡¢¼è°ú¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー´ë¶È¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î4YFN¤ÎÌò³ä¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î4YFN¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥ë8.0¤ª¤è¤Ó8.1¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ôÉ´¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥â¥Õ¥í¥¢¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ô¥Ã¥Á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æµ¯¶È²È¤ÈÅê»ñ²È¡¦´ë¶È¡¦À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£4YFN26¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
