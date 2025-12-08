Âè10²óJCHOÃÏ°è°åÎÅÁí¹ç°å³Ø²ñ ¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÎµÌé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè10²óJCHOÃÏ°è°åÎÅÁí¹ç°å³Ø²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø°å»Õ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°å»Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Î³°Éô´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ ÉÂ±¡¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¹â²óÅ¾¡¦¹â²ÔÆ¯¡É»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë°å»Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
°å»Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆüËÜ·Ð±Ä¡¦ÂÀÅÄ¾ºÂ¢
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¹ÓÀîÍÍ¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¤°÷ÙÕºÑ²ñ Ì¾¸Å²°ÙÕºÑ²ñÉÂ±¡ »öÌ³ÉôÄ¹¡Ë
¢£¹Ö±éÆâÍÆ¡ÊÅöÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Î
³°Éô´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
°å»Õ¡¦ÉÂ±¡ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°å»Õ¤Î¹×¸¥ÇÄ°®¡ÊÄêÎÌ¡¦ÄêÀÎ¾ÌÌ¡Ë
¡¦¿·Æþ±¡´µ¼Ô¿ô¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¶ÈÀÓ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¦Â¿¿¦¼ï360ÅÙÉ¾²Á¤Ë¤è¤ëµÒ´Ñ²½¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤ÎÃ´ÊÝ
¡¦¿ÇÎÅ²ÊÄ¹¤Ê¤É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°å»Õ¤ÎÌò³äÌÀ³Î²½¡ÊÌò³äÅùµé¡Ë
¡¦BSC¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥³¥¢¥«ー¥É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÔÆ°É¾²Á¡¦ÌÜÉ¸´ÉÍý
¤³¤ì¤é¤òÎã¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö°å»Õ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶ ¡ß ÉÂ±¡¤ÎÁÆÍø¸þ¾å ¡ß ¸½¾ì±¿ÍÑ¤Î±ß³ê²½¡× ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢
Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡É¤È¤¤¤¦µÙÂ©»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä°¹Ö¼Ô¤Ï°ìÍÍ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¡¢
¼Áµ¿±þÅú¤ä¹Ö±é¸å¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¦Ì¾»É¸ò´¹¤Þ¤ÇÂçÊÑ³èÈ¯¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
ÂÀÅÄ ¾ºÂ¢¡ÊÉôÄ¹¡Ë
Âçµ¬ÌÏÌ±´ÖµÞÀ´üÉÂ±¡¤Î°å»ö²Ý¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯Æþ¼Ò¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ê¤É°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯ÉÂ±¡·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ë°ÛÆ°¡£
¸½ºß¡¢°å»Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÆÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë°å»Õ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥°¥ëー¥×ÉÂ±¡¡¦Ãæ³ËÉÂ±¡¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅý³ç¡£2005Ç¯À¾Æî³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡¢2017Ç¯¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡MBA¥³ー¥¹½¤Î»¡£
¢£ºÂÄ¹
¡ü¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¤°÷ÙÕºÑ²ñÌ¾¸Å²°ÙÕºÑ²ñÉÂ±¡
¹ÓÀî ÃÒµ®¡Ê»öÌ³ÉôÄ¹¡Ë
»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¤Ç»ÙÅ¹Ä¹¤ä¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢2023Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°ÙÕºÑ²ñÉÂ±¡¤ØÆþ¿¦¡£»öÌ³ÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÉÂ±¡·Ð±Ä¡¦ÃÏ°è°åÎÅ»Ù±ç¡¦¹Êó¡¦¾ðÊó´ÉÍý¡¦´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÉôÌç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ì¾¸Å²°»Ô¥Ð¥¹¿·Ï©Àþ¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¹ÔÀ¯Ï¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢±¡Æâ¤Ç¤ÏºâÌ³¡¦²ñ·×¡¦ãÈµÄ½ñºîÀ®¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤â¼çÆ³¡£ÆüËÜÉÂ±¡²ñ¡ÖÉÂ±¡·Ð±Ä´ÉÍý»Î¡×¤òÍèÇ¯¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤È¿Íºà°éÀ®¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÆüËÜ·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦¿ÇÎÅ²ÊÊÌÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä²þÁ±¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥³¥é¥à¡§https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-quality-improvement-126178/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô»ûÆâ2-13-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜÎµÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÊLibra¤Û¤«¡Ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.nkgr.co.jp/
¸ø¼°¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://nkgr.co.jp/company/release/20251204a/