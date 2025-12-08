¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâ¡ª¡¡Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¡¡¡ÖÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹¡¦¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ³«»Ï
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÍÑÉÊ¡ÖDAIWA¡×¤ò»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥É³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ÎëÌÚ °ìÀ®¡¿°Ê²¼ Åö¼Ò)¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ä°³Ð¤äÈ¯ÏÃ¤Ëº¤Æñ¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤ÞÀìÍÑ¤Î±ó³Ö¼êÏÃÄÌÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹¡¦¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯(°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹/Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ)¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤è¤êÅö¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡¢Ä°³Ð¤äÈ¯ÏÃ¤Ëº¤Æñ¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãーÍÑÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¼êÃÊ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë±þÅú²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÅö¼ÒÁë¸ý¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹¡¦¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ³«»Ï
¢¨¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー https://faq.globeride.co.jp/ ¡×¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¡-
(1)Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー( https://faq.globeride.co.jp/ )¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡Ö¼êÏÃ¤ÇÅÅÏÃ¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¼õÉÕ»þ´Ö9¡§00～17¡§00¢¨ÅÚÆü½ËÆüÅö¼ÒµÙ¶ÈÆü¤Ï½ü¤¯)
(2)¡ÖÍøÍÑÊýË¡¡¢½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ÇÁê¼ê¤ÎÀ¼¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Þ¤¿¤ÏÈ¯ÏÃ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡ÖÍøÍÑ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¤³¤Î2¤«½ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¿Ê¤à¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(3)ÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¤¿¤À¤·¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀÜÂ³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
(4)ÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬Åö¼Ò¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¤ØÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
(5)¤´¼«¿È¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ø¤ªÅÁ¤¨Äº¤±¤Þ¤¹¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎÁë¸ý¤¬ÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò²ð¤·¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÈ¯¿®ÀìÍÑ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¼êÏÃ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(6)ÄÌÏÃ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö½ªÎ»¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯¡×¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡¢Ä°³Ð¤äÈ¯ÏÃ¤Ëº¤Æñ¤Î¤¢¤ë¿Í(¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í)¤¬¼êÏÃ¤ò»È¤¤ÅÅÏÃ¤ÇÌä¹ç¤»¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬ÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤êÄÌÏÃÎÁ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼êÏÃ¥ê¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¤ÇÄÌÏÃÎÁ¤ÎÉéÃ´¤â¤Ê¤¯¡¢ÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò²ð¤·¤Æ¼êÏÃ¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹(Ã¢¤·¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹)¡£
¢¨Ãí°Õ»ö¹àÄÌÌõ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÌõ¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¤¿¤êÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄÅÅÏÃ¥ê¥ìー¥µー¥Ó¥¹( https://www.nftrs.or.jp/about )¤ò»²¾È¡£
¢£¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢DAIWA¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¡¦¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢°ìÀ¸³¶¤òÄÌ¤·¤ÆÁÖ²÷¤Ê´¶Æ°¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖA Lifetime Sports Company -¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÃÏµå¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´¿¤Ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
URL: https://www.globeride.co.jp/
¡ü¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-506-204
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§9:00～17:00(ÅÚÆü½ËÆü¡¿Åö¼ÒµÙ¶ÈÆü¤Ï½ü¤¯)