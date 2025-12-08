¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ÎÉº¤¦ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö――¥Æ¥é¥¹¥¤¥ó¾¡ÅÄ¡Ø¤«¤Þ¤ÉÈÓ¡¦¼òºè ÊÆÔè¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
JR¾¡ÅÄ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ø¥Æ¥é¥¹¥¤¥ó¾¡ÅÄ¡Ù(°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡¿»ÙÇÛ¿Í:¿å±ÛÀ¯ÏÂ¡¿µÒ¼¼¿ô:101)¡Ù¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ëÆâ1³¬¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢5¤ÄÀ±¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¸·ÁªÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤Þ¤ÉÈÓ¤È°ìÌë⼲¤·¤Î¾Æ⿂¤äÈ÷Ä¹Ãº¤ò»È¤Ã¤¿Ãº⽕¾Æ¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¤«¤Þ¤ÉÈÓ¡¦¼òºè ÊÆÔè¡Ê¤Ù¤¤¤¸¤å¡Ë¡Ù¤ÎÅ¹Æâ¥¹¥Úー¥¹¤ò°ìÉô²þÁõ¤·¡¢2025Ç¯11·î26Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¿Í40Ì¾ÍÍ¤Ç¤Î¤´±ãÀÊ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢¸Ä¼¼´¶¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÀÊ¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢30Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Î¤´±ãÀÊ¤ò¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ï¡¢10%OFF¤Ç¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ªÀÊ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤«¤Þ¤ÉÈÓ¡¦¼òºè ÊÆÔè¡Ê¤Ù¤¤¤¸¤å¡Ë¡Ù
❏ ±Ä¶È»þ´Ö
¡¡ ¥é¥ó¥Á¡¡11:00～14:30¡ÊL.o14:00¡Ë
¡¡ ¥Ç¥£¥Êー17:30～22:00¡ÊL.o21:30¡Ë ÆüÍËÆü17:30～21:00¡ÊL.o20:30¡Ë
❏ ÉÔÄêµÙ
❏ ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.terrace-inn.com/restaurant/(https://www.terrace-inn.com/restaurant/index.html)
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
TEL¡§029-219-7436
- ¥Æ¥é¥¹¥¤¥ó¾¡ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¡ÅÄ±ØÅì¸ý¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Ê¤Î¤Ç±«¤ÎÆü¤â»±¤¤¤é¤º¡£¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤ä¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥ÉÂçÀö¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ ¿å¸Í±Ø¤Ø¤âÅÅ¼Ö¤Ç1±Ø¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢°û¿©Å¹¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦´Ñ¸÷¤É¤Á¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÉô²°¤È¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¾¡ÅÄÃæ±û1-3¡¡ TEL¡§029-219-7211
HP¡§https://www.terrace-inn.com(https://www.terrace-inn.com/index.html)
- ³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹¼÷Áñ(CHOJUSO GROUP)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹¼÷Áñ(ËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³¤ÌîÂÙ»Ê)¤Ï¡¢ÁÏ¶È70Ç¯°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò¸µ¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Ë5¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖSMILE EXEPERIENCE-´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë-¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤½¤·¤Æ¸©³°¡¦³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø¤ï¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¿·¤·¤¤´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
CHOJUSO GROUP ¥Õ¥¡¥¯¥È¥·ー¥È
https://bit.ly/3FAgE0N(https://drive.google.com/file/d/1jsYogm4Up1Db3Yp8qSsHGb4hBWCUU64N/view?usp=sharing)
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹¼÷Áñ¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë°ìÍ÷¡Õ
¥Û¥Æ¥ë¥Æ¥é¥¹¥¶¥¬ー¥Ç¥ó¿å¸Í (Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾åÀ¾ÂîºÈ µÒ¼¼¿ô¡§164)
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔµÜÄ®1-7-20 (¿å¸Í±ØÆî¸ýÄ¾·ë)¡¡TEL¡§029-300-2500
HP¡§https://www.hotel-terrace.com/
¥Û¥Æ¥ë¥Æ¥é¥¹¥¶¥¹¥¯¥¨¥¢ÆüÎ© (ÉûÁí»ÙÇÛ¿Í¡§¾ë¸Í¹¯¡¡µÒ¼¼¿ô¡§121)
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¹¬Ä®1-20-3¡¡TEL 0294-22-5531
HP¡§https://www.square-hitachi.jp/
¥Æ¥é¥¹¥¤¥ó¾¡ÅÄ (»ÙÇÛ¿Í¡§¿å±ÛÀ¯ÏÂ¡¡µÒ¼¼¿ô¡§101)
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¾¡ÅÄÃæ±û1-3 (JR¾ïÈØÀþ¾¡ÅÄ±ØÅì¸ý¥íー¥¿¥êー²£)
TEL 029-219-7211¡¡HP¡§https://www.terrace-inn.com/
¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥×¥é¥¶ (»ÙÇÛ¿Í¡§°æÀîÊÙ¡¡µÒ¼¼¿ô¡§59)
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¾¡ÅÄÃæ±û3-4 1£Æ¡¡TEL 029-275-1111
HP¡§https://www.crystal-plaza.co.jp/
¢§µ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹¼÷Áñ ´ë²è ÀÐÀî
TEL¡§029-273-7711
MAIL¡§ishikawa@cjswedding.com