¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¶¨ÄêÄ´°õ¤Èµ¡²ñÌÏº÷
¥¢¥Ö¥À¥Ó, 2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Department of Economic Development¡ÊADDED¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥Ö¥À¥Ó·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ø¤ÎË¬Ìä¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤äµ¡²ñ³«Âó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman of Abu Dhabi Department of Economic Development at Abu Dhabi Investment Forum Mumbai
ADDEDµÄÄ¹¤ÎAhmed Jasim Al Zaabi³Õ²¼¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È¥¤¥ó¥É¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×ËÇ°×¥Ñー¥È¥Êー¤ä·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¸þ¤ÈÊÑ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¥¹¥Þー¥È¤ÇÂ¿ÍÍ²½¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¿Íºà¡¢Åê»ñ²È¡¢´ë¶È¤ËËÉÙ¤Êµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤Ç¤¹¡£
Àè¿ÊÅª¤ÊÀ¯ºö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÀÜÂ³À¡¢¤½¤·¤ÆÀè¸«À¤Î¤¢¤ëµ¬À©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÏÌî¿´¤Èµ¡²ñ¤¬¸ò¤ï¤ëÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼óÄ¹¹ñ¤ÎÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¡¢´ë¶È¡¢Åê»ñ¤ÏÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Al Zaabi³Õ²¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2024Ç¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï25¡óÁý²Ã¤·¡¢À½Â¤¶È¡¢¶µ°é¡¢·úÀß¡¢ÀìÌçÅª¡¦²Ê³ØÅª¡¦µ»½ÑÅª³èÆ°¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±¼óÄ¹¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥É´ë¶È¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ë31¡ó¤ÎÁý²Ã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾µÞÀ®Ä¹·ÐºÑ·÷¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóÅÙ¤ÎË¬Ìä¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢À½Ìô¡¢AI¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÊªÎ®¡¢ÀèÃ¼»º¶È¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Åª·ÐºÑÊ¬Ìî¡¦¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¿¼²½¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ö¥À¥ÓÅê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAbu Dhabi Investment Forum¡¢ADIF¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤¬¼óÄ¹¹ñ¤Î¼çÍ×°Õ»×·èÄê¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÃµ¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ADIF¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®Ãó¥¤¥ó¥ÉÂç»È¤Ç¤¢¤ëAbdulnasser AlshaaliÇî»Î³Õ²¼²¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÆü¡¢UAE¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¾Ï¤Î°ì¤Ä¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿®Íê¤ÈËÇ°×¤¬¡¢ÌÀÆü¤Îµ»½Ñ¤Èµ¡²ñ¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°ÕÍßÅª¤Êµ¯¶È²È¤ä´ë¶È¤¬³×¿·¤òµ¯¤³¤·¡¢À®Ä¹¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖUAE¡¦¥¤¥ó¥É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡ÊUAE-India Start-up Series¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²è´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¿Íºà¥×ー¥ë¤È¡¢UAE¤ÎÀïÎ¬Åª»ñËÜ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UAE¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢µ¡²ñ¤Ø¤Î³éË¾¤ÈÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë·è°Õ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Åê»ñ¤¬¼«Í³¤ËÎ®¤ì¤ë²óÏ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Î¾¹ñ¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2839581/Abu_Dhabi_Department_of_Economic_Development.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
