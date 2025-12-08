³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ê(ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÃéÃË)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¡ÖÅ¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò³Ø¤Ó¤ä¶¦ÁÏ¤Ë³è¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶­¶µ°é¤«¤é¡¢Âç¿Í¤ÎÆ¯¤­¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Î²þÁ±¤Þ¤Ç¡¢À¶ÁÝ¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£´ë²èÇØ·Ê

SOZY¤ÏÉÂ±¡À¶ÁÝ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ÏÉÂ±¡¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

³Ø¹»¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ÖÊ¡°é(¤Õ¤¯¤¤¤¯)¡×¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¡ÈÁÝ½ü¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¹­¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤――¤½¤¦¹Í¤¨¤Æº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¢£¼Ò²ñ²ÝÂê¤È²ò·èºö

Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Îºî¶È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢

¡¦±ø¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤

¡¦·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤

¡¦¤É¤³¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤­¤«¶¦Í­¤µ¤ì¤Ê¤¤

¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


SOZY¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿±ø¤ì¤òAI¤¬°ì½Ö¤ÇÊ¬ÀÏ¡£

Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸»ëÅÀ¤«¤é²þÁ±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£Äó°Æ¡§À¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎSDGsÆ»¶ñ¡É¤Ë

SOZY¤Ç½¸¤Þ¤ëÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¦»Ò¤É¤â¡§¤Ê¤¼±ø¤ì¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë

¡¦Âç¿Í¡§¿¦¾ì¤Î´Ä¶­²þÁ±¤Ë³è¤«¤»¤ë

¡¦´ë¶È¡§SDGs¡¦ESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë

¡¦¼«¼£ÂÎ¡§¸ø¶¦»ÜÀß¤Î±ÒÀ¸¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½

¡¦ÃÏ°è¡§»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ëSDGs³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë


À¶ÁÝ¥Çー¥¿¤¬¶¦Í­¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢

»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¡¢²ÈÄí¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¹­¤¬¤ë¡Öµ¤¤Å¤­¤È¹ÔÆ°¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£



¢£¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡§Ê¡°é ¡ß ÉÂ±¡À¶ÁÝ ¡ß AI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»

Ê¡°é¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤ËÁÝ½ü¤ò³Ú¤·¤à¡É»Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤Èµ¤¤Å¤­¤ò¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹­¤²¤¿¤Î¤¬SOZY¤Ç¤¹¡£

SOZY¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î¥×¥í¤Îµ»½Ñ ¡ß »Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó ¡ß AIÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¶ÁÝ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£



¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«(2026Ç¯2·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ)

¡¦¡ÖÊ¡°é ¡ß AI¡×¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯

¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎSDGs¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«»Ï

¡¦ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¡ÖSOZY¥Þ¥Ã¥×¡×¹½ÁÛ

¡¦³¤³°¤Ç¤Î¶µ°éÏ¢·È¤Ë¤âÄ©Àï

¡¦2026Ç¯2·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¸þ¤±µ¡Ç½¤òÃæ¿´¤Ë¸ø³«Í½Äê


