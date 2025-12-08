¡ÖÅ¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY¡×Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¡¡»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¶ÁÝ¥Çー¥¿¤Ç¹¤¬¤ë³Ø¤Ó¤È¶¦ÁÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ê(ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÃéÃË)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¡ÖÅ¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò³Ø¤Ó¤ä¶¦ÁÏ¤Ë³è¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶¶µ°é¤«¤é¡¢Âç¿Í¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Î²þÁ±¤Þ¤Ç¡¢À¶ÁÝ¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY 1
¢£´ë²èÇØ·Ê
SOZY¤ÏÉÂ±¡À¶ÁÝ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ÏÉÂ±¡¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¹»¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¡°é(¤Õ¤¯¤¤¤¯)¡×¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¡ÈÁÝ½ü¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤――¤½¤¦¹Í¤¨¤Æº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Ò²ñ²ÝÂê¤È²ò·èºö
Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Îºî¶È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡¦±ø¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¦¤É¤³¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SOZY¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿±ø¤ì¤òAI¤¬°ì½Ö¤ÇÊ¬ÀÏ¡£
Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸»ëÅÀ¤«¤é²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Äó°Æ¡§À¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎSDGsÆ»¶ñ¡É¤Ë
SOZY¤Ç½¸¤Þ¤ëÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¤É¤â¡§¤Ê¤¼±ø¤ì¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¦Âç¿Í¡§¿¦¾ì¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ë³è¤«¤»¤ë
¡¦´ë¶È¡§SDGs¡¦ESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë
¡¦¼«¼£ÂÎ¡§¸ø¶¦»ÜÀß¤Î±ÒÀ¸¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½
¡¦ÃÏ°è¡§»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëSDGs³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
À¶ÁÝ¥Çー¥¿¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¡¢²ÈÄí¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¹¤¬¤ë¡Öµ¤¤Å¤¤È¹ÔÆ°¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡§Ê¡°é ¡ß ÉÂ±¡À¶ÁÝ ¡ß AI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Ê¡°é¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤ËÁÝ½ü¤ò³Ú¤·¤à¡É»Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤Èµ¤¤Å¤¤ò¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤¿¤Î¤¬SOZY¤Ç¤¹¡£
SOZY¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î¥×¥í¤Îµ»½Ñ ¡ß »Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó ¡ß AIÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¶ÁÝ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«(2026Ç¯2·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ)
¡¦¡ÖÊ¡°é ¡ß AI¡×¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯
¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎSDGs¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«»Ï
¡¦ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÀ¶ÁÝ¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡ÖSOZY¥Þ¥Ã¥×¡×¹½ÁÛ
¡¦³¤³°¤Ç¤Î¶µ°éÏ¢·È¤Ë¤âÄ©Àï
¡¦2026Ç¯2·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¸þ¤±µ¡Ç½¤òÃæ¿´¤Ë¸ø³«Í½Äê
Å¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY 2
Å¬ºßÅ¬ÁÝAI¥¢¥×¥êSOZY 3
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ê(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¼ãÍÕÂæ)
Ã´Åö¡¡¡¡¡¡¡§ ¾¾ËÜÃéÃË
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-5459-3818
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kenkousouzi.com