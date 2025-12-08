°ËÆ£¼¡Ïº¡ß³¥Ã«¹§¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò12·î12Æü¤Ë³«ºÅ¡¡¡ÚÆÉ½ñ¤Î¼Á¤Ï¡¢´ã¶À¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ç·è¤Þ¤ë¡Û
Í¸Â²ñ¼Òojim(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1-11-21¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¼¡Ïº)¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î´ã¶À¡×¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢¥¤¥Î¥Á¥°¥é¥¹¤Î³«È¯¼Ô³¥Ã«¹§»á¤È¤Î¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ30Ê¬¤è¤ê¿ÀÊÝÄ®¤Î»°¾ÊÆ²ËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥à¥Í
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ30Ê¬～20»þ00Ê¬
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¿ÀÊÝÄ®ËÜÅ¹6³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®2-5)
¹Ö±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ËÆ£¼¡Ïº¡¿³¥Ã«¹§
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈñÍÑ¡¡¡¡¡§1,650±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸URL¡ä
https://eventregist.com/e/1YyCBvMRWU8d
¡ãÆâÍÆ¡ä
½¼¼Â¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤È³Ø½¬¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö´ã¶À¤Î¶µÍÜ¡×
¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î´ã¶À¡ÙÃø¼Ô¡¦°ËÆ£¼¡Ïº»á¤È
¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î¤á¤¬¤Í¡ÙÃø¼Ô¡¦³¥Ã«¹§»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª
¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î´ã¶À¡Ù¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼Á¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë´ã¶ÀÁª¤Ó¡£½¼¼Â¤·¤¿ÆÉ½ñ»þ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÁªÂò¤Ø¡£¡Ö´ã¶À¡×¤ÏÃ±¤Ë»ëÎÏ¤òÊä¤¦Æ»¶ñ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÆ¬ÄË¡¦¸ª¤³¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿´ã¶À¤Î¾ï¼±¡×¤òÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î´ã¶À É½»æ
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡ú°ËÆ£¼¡Ïº »á(opteria-Glassias ÂåÉ½¡¿¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î´ã¶À¡ÙÃø¼Ô)
1969Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Å´¶Ú¶È¤ä°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤ÎÅ¹Ä¹¿¦¤ò·Ð¤Æ´ã¶À¶È³¦¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡£
´ã¶À¥Á¥§ー¥ó¤ÎÅÝ»º¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¤·¡¢2005Ç¯¤ËÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë´ã¶ÀÀìÌçÅ¹¡Öopteria-Glassias¡×¤ò³«¶È¤·¤¿¡£¡ÖSSµéÇ§Äê´ã¶À»Î¡×¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥¤¥Ä¼°¥Ý¥é¥Æ¥¹¥È¤ÈÊÆ¹ñ¼°22¹àÌÜ¸¡ºº¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖRTM¼°´ã¶ÀÄ´À°Ë¡¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
RTM¼°¤Ï¡ÖRelax (ÌÜ¤ò´Ë¤á¤ë)¡×¡ÖTraining (ÌÜ¤òÃÃ¤¨¤ë)¡×¡ÖMaster (ÌÜ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹)¡×¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£°ËÆ£»á¤Ï¡¢´ã¶À¤òÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°åÎÅ´ï¶ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨ ¡¢¤½¤Î¼Á¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼Á¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ã¶À¤ò¡ÖÈ¾°åÈ¾¾¦¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú³¥Ã«¹§ »á(Innochi ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¥¤¥Î¥Á¥°¥é¥¹³«È¯¼Ô)
1974Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢´ë¶È¸¦½¤¹Ö»Õ¤äÂç³Ø¹Ö»Õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö²áÄø¤Ç¡¢È¯Ã£ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¸«¤¨Êý¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£»ëÎÏ¶ºÀµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Îµ¡Ç½¤ä´¶¾ð¤òÄ´¤¨¤ë´ã¶À¡Ö¥¤¥Î¥Á¥°¥é¥¹¡×¤ò2019Ç¯¤Ë³«È¯¡£¥¤¥Î¥Á¥°¥é¥¹¤Ï¡¢»ë³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¥Ã«»á¤ÏÈ¯Ã£ÆÃÀ¤ò¡ÖÌÜ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤¯¤ë¸ÄÀ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê ¡¢Àµ¤·¤¤¶ºÀµ(´ã¶À)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´ã¶À²°¤¬Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃ´¤¤¡¢¡Ö¿´¡¦ÂÎ¡¦´ã¡×¤ÎÏ¢·È¤òµæ¶ËÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤äÆÉ½ñ¹¥¤¤ÎÊýÉ¬Ä°¡ª°Û¶È¼ï¤«¤é»²Æþ¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¡¢½ñÀÒ¤ÎÎ¢Â¦¤äº£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ëÈëÏÃ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÉ¼ÔÍÍ¤Î¤´¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤âºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡¿Í¸Â²ñ¼Òojim¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1-11-21
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ËÆ£ ¼¡Ïº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2004Ç¯
URL¡¡¡¡ ¡§ https://opteria-glassias.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ´ã¶À¾®Çä¶È¡¿¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è²·Çä¤ê¶È¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃÏÊýÁÏÀ¸Ãæ¾®ÎíºÙ´ã¶ÀÅ¹·¼È¯¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ