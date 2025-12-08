¡ÖÔ¢ÕÜ½Î¼çºÅ¡¦ÀÖÄÍ¹â¿Î¤È¤¤¤¯ ÀäÂÐ¤ËÂ¾¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ú¿¿¼Â¤Î¹ñ¾ù¤ê¡Û½Ð±À¥Ä¥¢ー¡×³«ºÅ¡Ã¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤È¿ÀÏÃ¤Î¸¶ÅÀ¤òÂÎ´¶
ÀÖÄÍÔ¢ÕÜ½Î¤Ï2025Ç¯11·î25Æü～27Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢ËÌÅç¹ñÂ¤´Û¡¢Ëü¶åÀé¿À¼Ò¤Ê¤É¤ò½ä¤ë³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¡ÖÔ¢ÕÜ½Î¼çºÅ¡¦ÀÖÄÍ¹â¿Î¤È¤¤¤¯ ÀäÂÐ¤ËÂ¾¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ú¿¿¼Â¤Î¹ñ¾ù¤ê¡Û½Ð±À¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¡¦¥æ¥À¥äÍ§¹¥¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖÄÍ¹â¿Î»á¤È³Æ¼ïSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー15Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¿¿°Î¿ÍÅÁ¤ÎÃø¼Ô¡¢ÅÚ´ôÁí°ìÏº»á2Ì¾¤Î¥¬¥¤¥É¤Î¸µ¡¢¡Ö½Ð±À¹ñ¾ù¤ê¿ÀÏÃ¤òÂ¤ÎÎ¢¤Ç³Ø¤Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀµ¼°»²ÇÒ¤ä³Æ½ê¤Î½äË¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜÌë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ä¿ÀÏÃ¤Î¸¶ÅÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¹Ö±é¤¬Î¾Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¸æºì¿À¼Ò¶á¤¯¤ÇÌ£¤ï¤¦¤¼¤ó¤¶¤¤¤ä³Æ¿À¼Ò¤Î¸æ¼é¤ê¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±ÀÂç¼Ò¸æ¿ÀÌÚÁ°¤Ë¤Æ(Ãæ±û:ÅÚ´ôÁí°ìÏº»á¡¢±¦±ü:ÀÖÄÍ¹â¿Î»á)
¡Ú¥Ä¥¢ー³µÍ×¡Û
¥Ä¥¢ーÌ¾¡§Ô¢ÕÜ½Î¼çºÅ¡¦ÀÖÄÍ¹â¿Î¤È¤¤¤¯ ÀäÂÐ¤ËÂ¾¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ú¿¿¼Â¤Î¹ñ¾ù¤ê¡Û½Ð±À¥Ä¥¢ー
Î¹¹ÔÆüÄø¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÆâÍÆ¡§½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢ËÌÅç¹ñÂ¤´Û¡ÊÀµ¼°»²ÇÒ¡Ë¡¢Ëü¶åÀé¿À¼Ò¤Û¤«
¹Ö»Õ¡§ÀÖÄÍ¹â¿Î»á¡¢ÅÚ´ôÁí°ìÏº»á
¡ÚÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡Û
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ä¿ÀÏÃ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢ËÌÅç¹ñÂ¤´Û¡ÊÀµ¼°»²ÇÒ¡Ë¡¢Ëü¶åÀé¿À¼Ò¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÖÄÍ»á¤ÈÅÚ´ô»á¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ò¼õ¤±¡¢¿ÀÏÃ¤äÎò»Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ëー¥Ä¤ò³Ø¤Ö¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÄÍ»á¤Ï43²ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø°ÆÆâ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÅÚ´ô»á¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤ä°Î¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï15Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
2ÆüÌÜÌë¤Ë¤ÏÎ¾¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÄÍ¹â¿Î»á
¹Ö±é²ñ¤ÎÍÍ»Ò
ÅÚ´ôÁí°ìÏº»á
¤Þ¤¿¡¢½Ð±À¤Ç¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¸æºì¿À¼Ò¶á¤¯¤Î±à»³¾¦Å¹¤Î¤¼¤ó¤¶¤¤
Æü¸æºì¿À¼Ò¶á¤¯¤Î±à»³¾¦Å¹
¥¤¥«¾Æ¤¡¢¥µ¥¶¥¨¡¢¤¼¤ó¤¶¤¤¤òÄó¶¡¡£Å¹¼çÛ©¤¯¡Ö¿Àºß¢ª¥¸¥§¥ó¥¶¥¤¢ª¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÌÅç¹ñÂ¤´Û
¿Àºß·î¸ÂÄê¤Î¡ÖÎ¶¼Ø¼é¤ê¡×¤Ï¹õÃÏ¤Ë¶â»å¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¿Ü²æ¿À¼Ò
ºÒÌñÃÇ¤Á¡¦³«±¿¡¦°ÀÚ¤ê¡¦º¤ÆñÂÇÇË¤Î¡Ö¸æÎî·õ¼é¤ê¡×¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤äÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë³«¤¯¤È¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¡¢¹á¤ê¡¢ÂÎ¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¿¼¤¤³Ø¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£²ó¤Î½Ð±À¥Ä¥¢ー¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÖÄÍÔ¢ÕÜ½Î¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡Ö¸½ÃÏ¤Ç³Ø¤Ó¡¢´¶¤¸¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³·¿³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¹Ö±é²ñ¡¦½ÎÆâ¤Î°ÆÆâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±éÆ°²è¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¡È´¶Æ°ÂÎ¸³¡É¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÖÄÍÔ¢ÕÜ½Î ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Ô¢ÕÜ½Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹)¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://toki-pro-site.com/akatsukakoji/kokugaku-online-584-entry/
¡Ú¼çºÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÀÖÄÍ¹â¿Î(¤¢¤«¤Ä¤« ¤³¤¦¤¸)
ºî²È¡¦¹Ö±é²È¡¦¥ä¥Þ¥È¡¦¥æ¥À¥äÍ§¹¥¶¨²ñ²ñÄ¹
1959Ç¯»°½Å¸©ÄÅ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£
Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç±Ä¶È¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢Éã¤¬¶½¤·¤¿ÀÖÄÍ·úÀß¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
2019Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨ºî²È¡¦¹Ö±é²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡¢30Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤ë·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤¿¼ÒÄ¹¶È¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î±§Ãè³«È¯¤ÎÉã¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÇî»Î¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÌ¾¹â¤¤¡¢¸Î¡¦»åÀî±ÑÉ×Çî»Î¤Î°ìÈÖ¤Î»×ÁÛ·Ñ¾µ¼Ô¡£ÆüËÜ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿»åÀîÇî»Î¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡Ø¥ä¥Þ¥È¡¦¥æ¥À¥äÍ§¹¥¶¨²ñ¡Ù¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò30Ç¯¤«¤±¤Æ20²ó°Ê¾åË¬¤ì¡¢¸°»³½¨»°Ïº»á¡¢ËÜÅÄ·ò»á¡¢¿ÀÅÄ¾»Åµ»á¡¢çÕ°æ¾¡¿Î»á¡¢ÃæÂ¼Ê¸¾¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1,000Ì¾°Ê¾å¤òÀ»½ñ¤ÎÃÏ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌ±Â²¤ÎÎò»Ë¤ò¼º¤Ã¤¿Ì±Â²¤Ï¡¢É¬¤ºÌÇ¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥À¥ä¤Î³Ê¸À¤ä¡¢¹ÓÌî¤ËÄ©¤à¥æ¥À¥äÌ±Â²¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÄ¹ñÆüËÜ¤òÆ¶»¡¡£
°ËÀª¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ËÀª½¤ÍÜÃÄ¤Î¸Î¡¦Ãæ»³Ì÷Íº»á¤Ë¤âÄ¹Ç¯»Õ»ö¤·¡¢¤½¤Î°ä»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¥ä¥Þ¥È¿Í¤ÎÎò»Ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤ä¤Þ¤È¤³¤³¤í¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¤¿¤á¤Î¹Ö±é²ñ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á10ºî°Ê¾å¤ÎÃøºî¤òÃø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤ÙÌó10Ëü¿Í¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¢¤Õ¤ì¤ë¹Ö±é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢»Õ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤ËÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÀ®¸ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ»½ñ¡×¡¢¡Ö¸Å»öµ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÄ¹ñÆüËÜ¤Î¿ÀÏÃ¤ä¿¿¼Â¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÂ¤ÎÎ¢¡×¤ÇÆÉ¤ß²ò¤ÅÁ¤¨¤ë¹ÖºÂ¤ä¹Ö±é²ñ¡¢¥Ä¥¢ーÅù¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¿Í¤ÎÎò»Ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤ä¤Þ¤È¤³¤³¤í¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¹Ö±é²ñ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÔ¢»Ë½Î¡×½ÎÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ»½ñ¡×¤Ë³Ø¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤òÎ¹¤·¡¢Â¤ÎÎ¢¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿ÍÎà¤ÎÃÎ·Ã¤Î½ñ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ»½ñÌ¡ÃÌ½Î¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¡¢Îß·×Ìó10Ëü¿Í¡¢Ãøºî10ºî¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Îºî²È¡¦¹Ö±é²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò´©¡Ë¡¢¼ç¤ÊÃøºî¤È¤·¤Æ¡Ø¥æ¥À¥ä¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÊÑÍÆ¤ÎË¡Â§¡×¡Ù¡ØÀ»¤Ê¤ëÌóÂ«¥·¥êー¥º¡Ù¡ØÀ»¤Ê¤ëÌóÂ«¡¡ÆüËÜ¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡Ù¡Ê¤¤ì¤¤¡¦¤Í¤Ã¤È´©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÚ´ôÁí°ìÏº¡Ê¤È¤¤½¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Ï¢Â³µ¯¶È²È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
1986Ç¯3·î9ÆüÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£
2012Ç¯¤Îµ¯¶È¤òµ¡¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î»ö¶ÈÂå¹Ô¡¢´ØÏ¢¶µ°é»ö¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¡£ÀìÌç²È¤ò¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¤Ë¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ë²èÃæ¡£·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡Ö¼«Â¾¤Î²ÄÇ½À¤È¹¬Ê¡¤ÎºÇÂç²½¡×
ÀéÍÕ¸©Î©ÀéÍÕ¹âÅù³Ø¹»¡¢¼«ÂðÏ²¿Í¤ò·Ð¤ÆÁá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ï¶µ°é»ö¶È¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò¸«¿ø¤¨ÅÔÆâ¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ½È÷¹»¤ËÆþ¼Ò¡£3Ç¯¤Î¶ÐÌ³¸å¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ò1Ç¯·Ð¤¿¤Î¤Á2012Ç¯¤ËË¡¿Í¤ò£²¼ÒÁÏ¶È¡£¤½¤Î»þÎ©¤Á¾å¤²¤¿µ¯¶È²ÈÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¤ÏÎß·×15000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¼ã¼Ôµ¯¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡ÊÏ¢Â³µ¯¶È²È¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²ÎÉñ´ìÄ®°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¢Âç¼ê»ñ³Ê¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢à¨ÃîÎà¥«¥Õ¥§¡¢º§³è»ö¶È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£2020Ç¯¡¢³Æ¼ï»ö¶ÈÇäµÑ¤ò·Ð¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡£°¦ºÊ²È¤ÎÆ»¤Ø¡£
¼«¿È¤ÏÀ¶ÏÂÅ·¹Ä¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿À¶ÏÂ¸»»á¤Î°ìÎ®ÇÉ¤Ç¤¢¤ëÅÚ´ô¸»»á¤ÎËöêã¡£ÅÚ´ô¸»»á¤Ç¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÏÌÀÃÒ¸÷½¨¤äºäËÜÎ¶ÇÏ¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ²È¤Ï100Ç¯Â³¤¯¼ò²°¡£2022Ç¯¡¢À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ÎÉ½»²Æ»¤Ë¡ÖÎ¶¿À¤µ¤Þ¤Î³«±¿Æ²¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
ÅÚ´ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤äÆüËÜ¤Î¿ÀÍÍ¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥ª¥è¥í½Î¡Ú¿ÍÀ¸¡ßÎò»Ë¡Û¡×¤Ï¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¾´ý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¤ÈÁÔÇ¯´¶ËþºÜ¡£Ì¡²è¤ÎÆÉ½ñÎÌ¤ÏÇ¯´Ö3000ºý°Ê¾å¤È¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¼çºÅ¡§ÀÖÄÍÔ¢ÕÜ½Î
ÀÖÄÍÔ¢ÕÜ½Î ±¿±Ä»öÌ³¶É
¥áー¥ë¡§shinwa.kojiki@gmail.com