Åß¤Î°ÂÁ´Áö¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×ÉÔÍ×¤ÎÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¡¡¡Ø¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ò¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄîµ µ®¹¬)¤ÏÅßµ¨À½ÉÊ¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó
¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤¬É¹ÀãÏ©¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¶âÂ°À½¥Á¥§ー¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤Ë·Ð¸³¤ä»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢ÁõÃå¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤Ç¤¤ë·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÁõÃå¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÍ×¤é¤º¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀã¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¶Æ°¤äÁû²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥¤¥ä¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÀãÆ»¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ
¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÀÇ½ÁÇºà¤Ç¡¢Àã¤äÉ¹¤Î¾å¤Ç¤Î°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÆÃÄ¹
1. ¹âÂÑµ×¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë
¡¦¹â¶¯ÅÙÉÛÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤¤ÂÑµ×À¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Ç¤ÎÁá´üÎô²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡¦ÀÑºÜ½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. ´ÊÃ±¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÁõÃå
¡¦¥¿¥¤¥ä¤ËÈï¤»¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×ÉÔÍ×¤ÇÁõÃå¡¦¼è¤ê³°¤·¤¬¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
3. Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¦ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Ï©ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¡¢ÀãÆ»¤ÎÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀãÆ»¤Ç¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¡È¥Á¥§ー¥óµ¬À©¡É¤ËÂÐ±þ
¡¦Åß´ü¤ÎÆ»Ï©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥óÁõÃåµÁÌ³¤Îµ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¬À©»þ¤Ç¤âÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ê¹ßÀã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨µ¬À©»þ¤Ë¤Ï¸½¾ì·¸´±¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
5. ²¤½£¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Ç§¾Ú¥â¥Ç¥ë
¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀãÆ»Áö¹ÔÍÑÀ½ÉÊ¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¡¢
¡¡Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦EN16662-1(²¤½£É¸½àµ¬³Ê) ¤ª¤è¤Ó ONORM V5121(¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢µ¬³Ê)¤Î
¡¡Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤¬Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6. ´¬¤¹þ¤ß¤òËÉ¤®¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÊÝ¤Ä°ÂÁ´Àß·×
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥Ðー¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÉÛ¤Î´¬¤¹þ¤ß¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÉô¤Î¥´¥à¤È¥ªー¥È¥»¥ó¥¿ーµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤âÌ©ÃåÀ¤¬¸þ¾å¡¢¼«Á³¤Ë
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î¥»¥ó¥¿ー°ÌÃÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
7. ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Û¥¤ー¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà
¡¦½ÀÆð¤ÊÁ¡°ÝÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°¥Á¥§ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥¤ー¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¤ë
¡¡¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ä¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
8. ·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½
¡¦ÀìÍÑ¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤â¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
9. Éý¹¤¤¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤éÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¦SUV¡¢°ìÉô¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ËÉÙ¤Ê
¡¡Á´16¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ý»ÈÍÑ¥·ー¥ó
¡¦Åßµ¨¤ÎµÞ¤ÊÀÑÀã»þ¤ä¡¢Åà·ëÆ»Ï©¤Ç¤Î¶ÛµÞÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÊØÍø¤µ¤È¿®ÍêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÍýÁÛÅª¤ÊÅßÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÅßÆ»¤ÎÁö¹Ô¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£PS¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ PS 10～PS 87(Á´16¥¢¥¤¥Æ¥à)
ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥·¥çー¥»¥Ö¥ó ÉÛÀ½¥Á¥§ー¥ó
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡¡(17,800±ß～24,800±ßÁ°¸å)
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î¾å½Ü
ÈÎÇäÀè¡¡¡¡¡¡¡§ ¡¦Amazon.co.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.amazon.co.jp/stores/page/494A3F6C-16DA-425B-9046-4525AADB2933?channel=show7_press
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://item.rakuten.co.jp/happycarlife/ps/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/ps10.html
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ
https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/show7/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©134-0092¡¡ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾Ä®3000ÈÖÃÏ
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1964Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ http://www.seiwa-c.co.jp