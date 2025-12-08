³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄîµ µ®¹¬)¤ÏÅßµ¨À½ÉÊ¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£


¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤¬É¹ÀãÏ©¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¶âÂ°À½¥Á¥§ー¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤Ë·Ð¸³¤ä»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢ÁõÃå¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÉÛÀ½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£

¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤Ç¤­¤ë·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÁõÃå¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÍ×¤é¤º¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀã¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¿¶Æ°¤äÁû²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥¤¥ä¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÀãÆ»¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ

¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÀ­Ç½ÁÇºà¤Ç¡¢Àã¤äÉ¹¤Î¾å¤Ç¤Î°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À­¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ýÆÃÄ¹

1. ¹âÂÑµ×¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë

¡¦¹â¶¯ÅÙÉÛÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤¤ÂÑµ×À­¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Ç¤ÎÁá´üÎô²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£

¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡¦ÀÑºÜ½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

2. ´ÊÃ±¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÁõÃå

¡¦¥¿¥¤¥ä¤ËÈï¤»¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÁõÃå¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¦¥¸¥ã¥Ã¥­¥¢¥Ã¥×ÉÔÍ×¤ÇÁõÃå¡¦¼è¤ê³°¤·¤¬¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£

3. Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹

¡¦ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Ï©ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¡¢ÀãÆ»¤ÎÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦ÀãÆ»¤Ç¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀ­Ç½¤ËÍ¥¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£

4. ¡È¥Á¥§ー¥óµ¬À©¡É¤ËÂÐ±þ

¡¦Åß´ü¤ÎÆ»Ï©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥óÁõÃåµÁÌ³¤Îµ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦µ¬À©»þ¤Ç¤âÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ê¹ßÀã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

¡¡¢¨µ¬À©»þ¤Ë¤Ï¸½¾ì·¸´±¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

5. ²¤½£¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Ç§¾Ú¥â¥Ç¥ë

¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀãÆ»Áö¹ÔÍÑÀ½ÉÊ¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¡¢

¡¡Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦EN16662-1(²¤½£É¸½àµ¬³Ê) ¤ª¤è¤Ó ONORM V5121(¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢µ¬³Ê)¤Î

¡¡Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À­¤¬Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

6. ´¬¤­¹þ¤ß¤òËÉ¤®¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÊÝ¤Ä°ÂÁ´Àß·×

¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥Ðー¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÉÛ¤Î´¬¤­¹þ¤ß¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£

¡¦ÆâÉô¤Î¥´¥à¤È¥ªー¥È¥»¥ó¥¿ーµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤âÌ©ÃåÀ­¤¬¸þ¾å¡¢¼«Á³¤Ë

¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î¥»¥ó¥¿ー°ÌÃÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£

7. ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Û¥¤ー¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà

¡¦½ÀÆð¤ÊÁ¡°ÝÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°¥Á¥§ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥¤ー¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¤ë

¡¡¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¦¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ä¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£

8. ·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½

¡¦ÀìÍÑ¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤â¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

9. Éý¹­¤¤¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«

¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤éÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¦SUV¡¢°ìÉô¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢Ë­ÉÙ¤Ê

¡¡Á´16¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Éý¹­¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×


¡ý»ÈÍÑ¥·ー¥ó

¡¦Åßµ¨¤ÎµÞ¤ÊÀÑÀã»þ¤ä¡¢Åà·ëÆ»Ï©¤Ç¤Î¶ÛµÞÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¡¡¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¡¦¥·¥çー¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÊØÍø¤µ¤È¿®ÍêÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÍýÁÛÅª¤ÊÅßÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£

¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÅßÆ»¤ÎÁö¹Ô¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£



¢£PS¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ PS 10～PS 87(Á´16¥¢¥¤¥Æ¥à)

ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥·¥çー¥»¥Ö¥ó ÉÛÀ½¥Á¥§ー¥ó

´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡¡(17,800±ß～24,800±ßÁ°¸å)

È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î¾å½Ü

ÈÎÇäÀè¡¡¡¡¡¡¡§ ¡¦Amazon.co.jp

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.amazon.co.jp/stores/page/494A3F6C-16DA-425B-9046-4525AADB2933?channel=show7_press

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://item.rakuten.co.jp/happycarlife/ps/

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/ps10.html



¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ

https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/show7/


¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Î¿§Ä´¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹µ­ºÜ¤Î¾ðÊó(»²¹Í²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢URLÅù)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î08Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£

¢¨»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥ï

ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©134-0092¡¡ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾Ä®3000ÈÖÃÏ

ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1964Ç¯2·î

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä

URL¡¡¡¡ ¡§ http://www.seiwa-c.co.jp