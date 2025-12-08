Yidan PrizeºâÃÄ¡¢¹±Îã¤ÎÃæ³Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦¤ÎÃÎ¸«¤ÈÃÏ°è¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë½¸
50¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î500Ì¾¤ÎÊÑ³×¼Ô¤¬¹á¹Á¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ
¹á¹Á¡¢2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- ¹á¹Á¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¹ñºÝ»üÁ±ÃÄÂÎYidan PrizeºâÃÄ¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖYidan Prize Summit¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Ï»ÂçÎ¦50¥ö¹ñ°Ê¾å¤«¤é500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¶µ°é¼Ô¡¢¼ã¼Ô¡¢ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤ò¾·½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¤Ë¤µ¤¤À¤Á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é³¦¤ÏÀèÆüÂçÔ¾¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ½»Âð²ÐºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¡¢ÌÛÅø¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¡¢Ì±´Ö¡¢»üÁ±Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñÆâ³°ÂåÉ½¼Ô¤é¤â¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¶µ°éÅªÂÐÏÃ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Hong Kong Foundation Exchange¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëLirvana Labs¼Ò¡¢Hong KongºâÃÄ¡¢University of Hong Kong¶µ°é³ØÉô¡¢UN Refugee Agency¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡¢UNHCR¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¨ÎÏµ¡´Ø¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Yidan Prize¤ÎÁÏÀß¼ÔCharles CHENÇî»Î¤Ï¡¢Áê¸ß¤Ë·¹Ä°¤·³Ø¤Ó¹ç¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºâÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit
2025Ç¯ÅÙYidan Prize Summit¤ª¤è¤Ó°ìÏ¢¤Î¶µ°éÂÐÏÃ
¡Ö´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¶µ°é¡§¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤ò¶¦ÁÏ¡ÊEducation at a crossroads:Co-creating paths forward for a brighter future¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙYidan Prize Summit¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢200Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢100Ì¾¤Î¼ã¼Ô¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢40°Ê¾å¤ÎºâÃÄ¡¢30¤ÎÂç³Ø¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡ÊK-12¡Ë¤Î100¹»¡¢¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ß¥Ã¥È½éÆü¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÀ¤Î°Ý»ý¡¢¶µ°é¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¡ÊEdTech¡Ë¤Îµ¡²ñ¤È²ÝÂê¤ÎÄêµÁ¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤È¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Î¿ä¿Ê¡¦»ýÂ³ÊýË¡¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー°éÀ®¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸µÂçÅýÎÎÂå¹Ô·ó¶µ°éÉôÄ¹´±¤ÎJu-Ho Lee¶µ¼ø¡¢UNESCO¤ÎAI¤È¶µ°é¤ÎÌ¤ÍèÊ¬Ìî¼çÇ¤¤ÎFengchun MiaoÇî»Î¡¢OECD¤ÎAndreas Schleicher»á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊGPE¡ËÂåÉ½·ó¸µ¥»¥Í¥¬¥ë¶µ°é¾ÊÂç¿Ã¤ÎSerigne Mbaye Thiam³Õ²¼¡¢¿·¶µ°é¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥ÖÁÏÀß¼Ô¤ÎYongxin Zhu¶µ¼ø¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È2ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÊÑ³×¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Yidan Prize¤Î3Ì¾¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¢Rukmini BanerjiÇî»Î¡¢Usha Goswami¶µ¼ø¡¢Angeline Murimirwa»á¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤«¤é¶µ°é¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¿ë¤²¤¿Yvette Kong»á¡¢¼ã¼ê»ØÆ³¼Ô¤ÎAnna Yao»á¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¶µ°éÊÑ³×¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators.
¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Yidan PrizeºâÃÄ¤Ï°ìÏ¢¤ÎÃÎ¼±¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Hong KongºâÃÄ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ¡²ñ¤«¤éÃÏ°è¤Î¹ÔÆ°¤Ø¡§¹ñºÝ¶µ°é¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹á¹Á¤Îº£¸å¤ÎÆ»¶Ú¡ÊFrom Global Opportunities to Local Action:Charting Hong Kong's Way Forward as an International Education Hub¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¹¤¬¤ëYidan Prize¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤¬½¸¤¤¡¢¹á¹Á¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë°ÛÊ¸²½´Ö¶¨ÎÏ¤È³×¿·¤ÎÂ¥¿ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³«²ñ¤Î°§»¢¤ÏHong KongºâÃÄ¤ÎJane LeeÍý»öÄ¹¤¬Yidan PrizeºâÃÄ¤ÎBruce Au»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¶¦¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
The Yidan Prize community at the Insight Forum ¡ÈFrom Global Opportunities to Local Action: Charting Hong Kong¡Çs Way Forward as an International Education Hub.¡É
¶µ°éÊ¬Ìî¤ÎÊÑ³×¼ÔÉ½¾´
12·î6Æü¡¢2025Ç¯ÅÙYidan Prize¼õ¾Þ¼Ô¤¬Àµ¼°¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤ª¤è¤Ó¶µ°é³¦Á´ÂÎ¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë°ìÏ¢¤Î¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙYidan Prize¡Ê¶µ°é¸¦µæÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Uri Wilensky¶µ¼ø¤Ï¡¢·×»»Åª»×¹Í¤òÆÃ°Û¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉáÊ×Åª¤Ê´ðÁÃ¶µÍÜ¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙYidan Prize¡Ê¶µ°é³«È¯ÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mamadou Amadou Ly»á¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¶µ°é¤¬²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢Ê¸²½¤ò¼é¤ê¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤ÊÌ¤Íè¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¤ÎÃíµ
2025Ç¯ÅÙYidan Prize Summit¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é[https://yidanprize.canto.global/b/MUGQG]¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Yidan PrizeºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Yidan PrizeºâÃÄ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»üÁ±ºâÃÄ¤Ç¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆ±¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Yidan PrizeºâÃÄ¤Ï¡¢¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¼ÂÁ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¤ä¼Ò²ñ¤òÁ°¸þ¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Yidan Prize¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥Áー¥à¤òÇ§¼±¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¶µ°é¾Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¾Þ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ÏÂ¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§Yidan Prize¶µ°é¸¦µæ¾Þ¤ÈYidan Prize¶µ°é³«È¯¾Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Þ¤Ï¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êHK$1500Ëü¤ÎÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ð¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢³èÆ°¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÈHK$1500Ëü¤Î¸½¶â¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ð¶â¤È¸½¶â¾Þ¤ÏÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ yidanprize.org¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï media@yidanprize.org¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢@yidanprize on Facebook¡¢ Instagram¡¢ X¡¢¤ª¤è¤Ó LinkedIn¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com