Chery¡¢2025¥¢¥¸¥¢¥æー¥¹¥Ñ¥é¥²ー¥à¥º¡Ê2025 Asian Youth Para Games¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¾ðÇ®¤È»Ö¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë
¥É¥Ð¥¤¡ÊUAE¡Ë¡¢2025Ç¯12·î7Æü /PRNewswire/ -- 12·î4Æü¡¢ Chery¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Æ2025Ç¯¥¢¥¸¥¢¥æー¥¹¥Ñ¥é¥²ー¥à¥º¡Ê2025 Asian Youth Para Games¡¢AYPG¡ËÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤È¤ÎÄ´°õ¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ×ÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Chery International¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëZhu Shaodong¡¢Asian Paralympic Committee¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëMajid Rashed»á¡¢Dubai Sport Council¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ëSaeed Hareb»á¡¢DCD and Local Organising Committee¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëThani Juma Berregad»á¡¢¤½¤·¤ÆAsian Paralympic Committee¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëTarek Souei»á¤Ê¤É¡¢´Ø·¸µ¡´Ø/´ë¶È¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£½ÐÀÊ¼Ô¤é¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢ Chery¤¬Âç²ñ¤Î¸ø¼°ÆÈÀê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖChery¤È¶¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¡ª¡ÊWith CHERY, Born to Rise!¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëº£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¿¼²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Chery¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤É¾²Á¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Partnership Formally Sealed: Chery and AYPG Announce Collaboration
¡ÖÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÊBorn to Rise¡Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ë2025 AYPG¤Ï¡¢¼ã¤¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÇ¦ÂÑÎÏ¤ÈÆ®»Ö¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Öº¤Æñ¤ò¶²¤ì¤º¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Chery¤Î¡Ö³ýÉø¤¾®²°¡Ê¾®ÁðÆ²¡¢Little Thatched Cottage¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ëÍýÇ°¤Ç¤¹¡£Zhu Shaodong¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¡¢Fortune Global 500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢120°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Chery¤Î¡ØÈôÌö¡Ù¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¾ì¤ÇÀï¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ã¼ê¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¡ØÈôÌö¡Ù¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Chery¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ¡ÊKazakhstan Children Paralympic Games¡Ë¤Î»Ù±ç¤äAsian Paralympic CommitteeÁí²ñ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥¤È¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤È¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò¶¦Í¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Chery¤ÏÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëµ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸¦µæ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ÏÀ½ÉÊ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ»Ù±ç¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Âî±ÛÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ESG¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ Chery¤ÏInternational Union for Conservation of Nature¤äUNIICEF¤Ê¤É¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Chery¤ÎÀìÇ¤¥Áー¥à¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Âç²ñ½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥½ー¥¹¤ÎÄ´À°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥¢¥¸¥¢¥æー¥¹¥²ー¥à¥º¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢Chery¤Ï¡ÖChery¤È¶¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¡ª¡ÊWith CHERY, Born to Rise!¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢µ»½ÑÎÏ¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
