ð¡À¾¾Ê¤ÎÅß¡§Ê¸²½¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢ºÆÀ¸¤ÎÀ»°è

À¾°Â»Ô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î8Æü /PRNewswire/ -- Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism¤«¤é¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡§
º£Ç¯¤ÎÅß¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤òµá¤á¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ð¡À¾¾Ê¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ¹Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¾°Â»Ô¤Î²¹¤â¤ê¤«¤é¡¢´ÁÃæ»Ô¤ÎÀÅëí¤Ê¼«Á³¤Î±£¤ì²È¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÏÎ¹¿Í¤òÍ¾Íµ¤¢¤ëÈ¯¸«¤Îµ¨Àá¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬´¨¤¤µ¨Àá¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¤´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î°Â¤é¤®¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤òµá¤á¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Æ±¾Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢´Ñ¸÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾°Â»Ô¤ÎÅß¤ÎÄ«¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°ー¥¹¡¦¥Ñ¥´¥À¡ÊÂç´çÅã¡Ë¤Ç¤ÎÌëÌÀ¤±¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¡¤ßÅÏ¤ë¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÎÎ·Xuanzang»á¤¬·ÐÅµËÝÌõ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸ÅÅã¤Ï¡¢½À¤é¤«¤ÊÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÐÊ¤ß¡¢ÀéÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÀÅëí¤Ê°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤ÎÀ¾°Â»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤È¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤â¤ê¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÚÀ¶ÃÓ¤ËÎ©¤Á¾å¤ëÅò¤±¤à¤ê¤«¤é¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤ËÅÀºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²¹Àô¤Þ¤Ç¡¢Ê¸²½ÅªÈ¯¸«¤È¿ÈÂÎ¤ÎµÙÂ©¤òÍ¥¤·¤¯¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢ð¡À¾¾ÊÎò»ËÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë»êÊõ¤Î¿ô¡¹¡¢ÅâÂåÍÍ¼°·úÃÛ¤ÎÍ¥Èþ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¾ëÊÉ¤¬Êü¤ÄÌë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¾°Â»Ô¤ÏÎò»Ë°ä»º¤È¸½ÂåÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¤Ø¿Ê¤ß´ÁÃæ»Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ã«¤¢¤¤¤Îµ¤¸õ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢¼¾¤êµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¾®Àî¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤Î»³¡¹¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÉ÷·Ê²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Åß¤Ï¡¢´ÁÃæ»Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÎ¹Àè¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Hanxili Pastoral²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ÅòÁ¥¤¬ÎÐË¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤âÏªÅ·É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä«Ì¸¤¬ÌÚ¡¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿µÖ¤òÉº¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿åËÏ²è¤ò»×¤ï¤»¤ë¾ð·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÃÏ¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¶Æ¬»³¡¢»çÇð»³¡¢¤½¤·¤ÆÀÄÌÚÀî¤Ç¤Ï¡¢¹ßÀã¸å¤ËÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õ¤È¹Âç¤ÊÄ¯Ë¾¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë»×º÷¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»¶ºö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´¿È¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë´ÁÃæ»Ô¤Î¼¢Ì£¿¼¤¤¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬¡¢Ìþ¤ä¤·¤ÎÎ¹¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ð¡À¾¾Ê¤ÎÅß¤Ï¡¢¿Íº®¤ß¤ä·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Ê¸²½¤Î±ü¹Ô¤¤È¼«Á³¤Î°Â¤é¤®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤ëÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À¾°Â»Ô¤ËÂ©¤Å¤¯Îò»Ë¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ëÎ¹¤Ç¤¢¤ì¡¢Àã²½¾Ñ¤ÎµÖ¤È²¹¤«¤ÊÅò¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´ÁÃæ»Ô¤ÎÀÅ¤«¤ÊÈþ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ëÎ¹¤Ç¤¢¤ì¡¢ð¡À¾¾Ê¤ÎÅß¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÍèË¬¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
