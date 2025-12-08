¥Ñ¥ïー·Ï¶¥µ»ÍÑ¥Ñ¥Ç¥ë¥Ð¥Ã¥È¢¨¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖFX¡×¥·¥êー¥º3µ¡¼ï¤ò¿·È¯Çä
¡¡½»Í§¥´¥à¥°¥ëー¥×¤Î¡Ê³ô¡Ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¼ÒÄ¹¡§²ÈÅÄÉÚ¹°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥í¡¦¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¥Ñ¥ïー·Ï¶¥µ»ÍÑ¥Ñ¥Ç¥ë¥Ð¥Ã¥È¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖFX¡×¥·¥êー¥º3µ¡¼ï¤ò2025Ç¯12·î11Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¶â·¿¤«¤éºþ¿·¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·Á¾õ¥Ø¥Ã¥É¤ÎºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Î¥ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¢¤ë¿¶Æ°µÛ¼ýÁÇºà¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥í¥·ー¥ë¥É¡×ÅëºÜ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ÎÊä¶¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½¾Íè¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤ÎÈô¤Ó¤È¥Ñ¥ïー¡¢²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖFX PRO¡×¤¬38,500±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê35,000±ß¡Ë¡¢¡ÖFXLITE¡×¤¬38,500±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê35,000±ß¡Ë¡¢¡ÖFX TEAM¡×¤¬26,950±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 24,500±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¡¡¡ÖFX¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ìー¤ò¹¥¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ç¥ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ç¥ë¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ç¥ë¥Ð¥Ã¥È ¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖFX¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ¹1.¿·Àß·×¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·Á¾õ¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹¶·âÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¡¶â·¿¤«¤éºþ¿·¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·Á¾õ¥Ø¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£¥È¥Ã¥×Éô¤Î¥¹¥¤ー¥È¥¨¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èô¤Ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ìー¥äー¤¬µá¤á¤ë¥Ñ¥ïー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¡¡3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦VIBROSHIELD¡Ê¥Ð¥¤¥Ö¥í¥·ー¥ë¥É¡Ë¡§ ¾×·â¡¦¿¶Æ°µÛ¼ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À©¿¶¥´¥à¤òÅëºÜ¡Ê¡ÖFX PRO¡×¤Ï¥Õ¥ìー¥àÎ¾¥µ¥¤¥É¡¢¡ÖFX LITE¡×¤Ï¥Õ¥ìー¥à²¼Éô¡¢¡ÖFX TEAM¡×¤ÏÅëºÜ¤Ê¤·¡Ë¡£ÉÔ²÷¤Ê¿¶Æ°¤ò¸º¿ê¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÂÇµå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦FORCE BRIDGE¡Ê¥Õ¥©ー¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¡§ ¥¹¥íー¥ÈÉô¤ò´ö²¿³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹½Â¤¤ÇÊä¶¯¡£¥Õ¥ìー¥àÁ´ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ¤È¤Í¤¸¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦V-ENERGY CHANNEL¡ÊV¥¨¥Ê¥¸ー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡§ ¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëV»ú¹Â¹½Â¤¤ò±þÍÑ¡£¤è¤ê½À¤é¤«¤ÊÂÇµå´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ç¥ë¥Ð¥Ã¥È ¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖFX¡×¥·¥êー¥º¤Î³µÍ×
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Ç¥ë»ö¶È¡ä¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ¤Ø²ÃÌÁ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Üー¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ç¥ë¥Ä¥¢ー¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ»ÈÍÑµå¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖPRO PADEL¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ñ¥Ç¥ë¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸½ºß¥Ñ¥Ç¥ë»ÜÀß26»ÜÀß¡¢¥Ñ¥Ç¥ë¥³ー¥È¤Ï52ÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯12·î8Æü¸½ºß¡Ë¡£
