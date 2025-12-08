Blokees¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎCCXP25¤Ë½ÐÅ¸¡§¿·ºî¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×À½ÉÊ¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«
¾å³¤¡¢2025Ç¯12·î8Æü /PRNewswire/ -- 12·î4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡¢Assembly Character Toys¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBlokees¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊCCXP¡Ë¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Blokees¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡¢¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Ê¤É10¤òÄ¶¤¨¤ëIP¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢Ìó60À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë2¤Ä¤Î¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥êー¡ÖBlokees Model Kits¡×¤È¡ÖBLOKEES WHEELS¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CCXP¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡ÖSaint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①¡×¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·À½ÉÊ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÈÀº¹ª¤Ê¥´ー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿9ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¸¶ºî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤·¡¢12¿Í¤Î²«¶âÀ»Æ®»Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ÕÍß¤òÂç¤¤¤ËÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢À»Æ®»ÎÀ±Ìð¤Ï2024Ç¯¤ËBlokees¤è¤êHERO 10¥·¥êー¥º¤ª¤è¤ÓChampion¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CCXP¤Ç¤Ï¡¢Blokees¤ÎSaint Seiya Champion¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢3ÂÎ¤Î¥°¥ìー¥â¥Ç¥ë¡¢3ÂÎ¤ÎºÌ¿§¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2ÂÎ¤Î´ûÈ¯Çä¥â¥Ç¥ë¤¬Àµ¼°¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Blokees¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤È500·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤ò³èÍÑ¤·¡¢HERO 10¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤ò¡¢Champion¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÌó10ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¡¢À»Æ®»ÎÀ±Ìð¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤ÊIP¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä·ø¸Ç¤Ê¥Õ¥¡¥ó´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CCXP¤Ç¤Ï¡¢6ºÐ¤«¤é16ºÐ¸þ¤±¤ÎTransformers HERO 5¡¢16ºÐ°Ê¾å¸þ¤±¤ÎLegend¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢Blokees¤Î¿·À½ÉÊ¤¬Ìó10¥¢¥¤¥Æ¥à½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CCXP¤Ç¤Ï¡¢Blokees¤Ï¡ÖÂè3²óBFC¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 ¥Õ¥£¥¢¥ì¥¹¡¦¥·ー¥º¥ó¡ÊTHE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON¡Ë¡×¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎBFCºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¥Õ¥£¥¢¥ì¥¹¡¦¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢BFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÀµ¼°¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î°¦¹¥²È¤«¤é¿ôÉ´ÅÀ¤ËµÚ¤ÖºîÉÊ¤¬±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BFC¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âBlokees¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com