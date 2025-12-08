¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äASPM¡ÖBaseline¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëIssueHunt¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖP3NFEST¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é³«ºÅ¡ª
¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIssueHunt ( https://issuehunt.jp/ (https://issuehunt.jp/))¡×¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥¹¥Á¥ãー´ÉÍý¡ÊASPM¡Ë¥Äー¥ë¡ÖBaseline( https://baselinehq.io/ )¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëIssueHunt³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®°ìÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£¹Â °ì¾¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖP3NFEST Bug Bounty 2026 Spring¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü～3·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢DX²½¤ÎÇÈ¤Ë¤è¤ê¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÍ»¤±¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬Æü¡¹Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÍºàÉÔÂ¡×¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎP3NFEST¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Âè¼·²óÌÜ¤Î¡ÖP3NFEST Bug Bounty 2026 Spring¡×¤ò2026Ç¯2·î16Æü～3·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡´ë¶È¤¬»ØÄê¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀÈ¼åÀ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤è¤ê¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ÎÂ£Äè¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶ÈÍÍÊý¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÃÎ¸«¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡´ë¶È¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ï1·î²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü～3·î31Æü
¡¦³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¡¦»²²ÃÅÐÏ¿¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê»²²ÃÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#P3NFEST
²áµî³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯8·î³«ºÅ¡Ë
Á°²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000039740.html
¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡´ë¶ÈÊç½¸
¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡´ë¶ÈÍÍ¤ÎÊç½¸¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring
¡ÖP3NFEST¡×¼çºÅ´ë¶È¡¡IssueHunt³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IssueHunt³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£»Ô¾ì¤ò¡¢Á°Îã¤ò¡£¡×¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤Î¡¢¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIssueHunt¡×¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥¹¥Á¥ãー´ÉÍý¡ÊASPM¡Ë¥Äー¥ë¡ÖBaseline¡×Åù¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§IssueHunt³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§²£¹Â °ì¾
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®°ìÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://issuehunt.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://issuehunt.co.jp/contact
¡Ú¼çÍ×»ö¶È¡Û
¥Ð¥°¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIssueHunt¡×¡§https://issuehunt.jp/
¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥¹¥Á¥ãー´ÉÍý¡ÊASPM¡Ë¥Äー¥ë¡ÖBaseline¡×¡§https://baselinehq.io/
¡Ú¤ªµÒÍÍ»öÎã¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
- Sansan³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://baselinehq.io/cases/sansan
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¡¦¥Ð¥ºÍÍ¡§https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz
- ³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGSÍÍ¡§https://baselinehq.io/cases/carta-holdings
- ¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://baselinehq.io/cases/officecom
- ¥æ¥Ë¥Õ¥¡³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://baselinehq.io/cases/unifa
- KINTO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://issuehunt.jp/cases/kinto-technologies
- ³ô¼°²ñ¼ÒLIFULLÍÍ¡§https://issuehunt.jp/cases/lifull
- LINE WORKS³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://issuehunt.jp/cases/lineworks
- ¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡§https://issuehunt.jp/cases/coincheck
- ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÍÍ¡§https://issuehunt.jp/cases/nikkei